கரூர் சம்பவத்தில் தனது குடும்ப உறுப்பினரை இழந்ததை போல முதல்வர் நடந்து கொண்டார் - செல்வப்பெருந்தகை
தமிழ்நாடு அரசு நியமித்த ஒரு நபர் ஆணையம், உண்மையை தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு சொல்லக் கூடிய ஆணையம். ஆனால், பாஜக அமைத்திருக்கும் குழு, கலகத்திற்காகவே ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என செல்வப்பெருந்தகை விமர்சித்துள்ளார்.
Published : October 2, 2025 at 8:24 PM IST
சென்னை: கரூர் சம்பவத்தில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது குடும்பத்தில் ஒருவர் இறந்ததைப் போல நடந்துகொண்டதாக செல்வப்பெருந்தகை கூறினார்.
சென்னை நுங்கம்பாக்கம் புஷ்பா நகர் பகுதியில் புனரமைக்கப்பட்ட காமராஜர் சிலையை அவரது நினைவு நாளை ஒட்டி, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை இன்று திறந்து வைத்தார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய செல்வப்பெருந்தகை , ''பாஜக அமைத்த உண்மை அறியும் குழுவிற்கும், தமிழ்நாடு அரசு நியமித்த ஒரு நபர் விசாரணைக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உள்ளன. தமிழ்நாடு அரசு நியமித்த ஒரு நபர் ஆணையம், தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு உண்மையை சொல்ல கூடிய ஆணையம். பாஜக அமைத்த உண்மை அறியும் குழு என்பது கலகத்திற்காகவே ஏற்படுத்தப்பட்ட குழு.
அந்த குழுவில் உள்ள ஹேமமாலினி வந்தவுடனேயே 'திமுக மேல் தான் குற்றம், காவலர்கள் மீதுதான் குற்றம்' என கூறுகிறார். அவருக்கு கரூரில் கிழக்கு தெரியுமா? மேற்கு தெரியுமா? இவை அனைத்தையும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 70 வயதை கடந்த ஒரு முதலமைச்சர் விடிய, விடிய இந்த நிவாரண பணியை செய்யதுள்ளார். முதலமைச்சர் தனது குடும்பத்தில் ஒருவர் இறந்ததைப் போல நடந்து கொண்டார். தமிழ்நாட்டு மக்கள் மீது வைத்திருக்கின்ற பற்றும், பாசத்தாலும் முதலமைச்சர் இப்படி செய்தாரே தவிர அரசியல் அல்ல'' என கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' கும்பமேளாவில் இறந்தவர்களுக்கு பாஜக சார்பில் ஏதேனும் குழு அமைத்தார்களா? மணிப்பூர் கலவரத்தில் பல பழங்குடியின பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதற்கு ஏதேனும் குழு அமைத்தார்களா? ஒரு வருடமாக பிரதமரே சம்பவ இடத்திற்கு செல்லவில்லை ஆனால், தமிழ்நாட்டிற்கு ஏன் அனுப்புகிறார்கள்? என்றால் தமிழ்நாட்டில் கலகத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகத்தான்.'' என்றார்.
மத்திய அரசின் நிதி பங்கீடு குறித்து பேசிய செல்வப்பெருந்தகை, '' தமிழ்நாட்டிற்கு தரவேண்டிய 50,000 கோடியை கொடுக்காமல் வெறும் 4,000 கோடி எதற்கு? இந்தியாவிலேயே ஜிஎஸ்டி செலுத்துவதில் மூன்றாவது பெரிய மாநிலமாக உள்ள தமிழ்நாட்டிற்கு நிதி வழங்காமல் எங்களுடைய வரிப்பணத்தை உத்தரப் பிரதேசத்திற்கும், ராஜஸ்தானிற்கும் வழங்குகிறார்கள். தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய உழைப்பையும், வியர்வையையும் எடுத்து அடுத்த மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு தருகிறது. இதனை தமிழ்நாட்டு மக்கள் வேடிக்கை பார்க்க மாட்டார்கள், தேர்தலில் அவர்கள் பதிலடி கொடுப்பார்கள்'' என்று கூறினார்.