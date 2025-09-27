ETV Bharat / state

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்த காங்கிரஸ் எம்.பிக்கள்.. பின்னணி என்ன?

காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் வைத்துள்ள கோரிக்கையை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நிறைவேற்றி தர உறுதியளித்துள்ளதாக செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்தார்.

செல்வப்பெருந்தகை தலைமையில் முதலமைச்சரை சந்தித்த காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள்
செல்வப்பெருந்தகை தலைமையில் முதலமைச்சரை சந்தித்த காங்கிரஸ் எம்.பி.க்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
September 27, 2025

சென்னை: திமுக-காங்கிரஸ் இடையே ஏற்பட்ட கருத்து மோதலுக்கு தீர்வு காணும் நோக்கில், இன்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை காங்கிரஸ் எம்.பிக்கள் நேரில் சந்தித்தனர்.

கரூர் மாவட்டத்தின் திமுக செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான செந்தில் பாலாஜி மற்ற கட்சியை சேர்ந்தவர்களை திமுகவில் இணைக்கும் பணியில் மும்முரமாக செயல்பட்டு வருகிறார். அந்த வகையில், கரூர் நகர காங்கிரஸ் மகளிர் அணி நிர்வாகி ஒருவர் செந்தில் பாலாஜி தலைமையில் திமுகவில் இணைந்ததாக பதிவிட்டிருந்தார். திமுகவும், காங்கிரஸும் கூட்டணியில் பயணித்து வரும் சமயத்தில், இந்த பதிவு காங்கிரஸ் கட்சி நிர்வாகிகள் மத்தியில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது.

மேலும், இதற்கு ரியாக்ட் செய்த கரூர் எம்.பி ஜோதிமணி, கூட்டணி தர்மம் என்பது இருபக்கமும் இருக்க வேண்டும். இந்த அவமரியாதையை அவ்வளவு எளிதாக கடந்துபோக முடியாது. இனிமேலும் இதுபோன்ற கசப்பான சம்பவங்கள் கூட்டணிக்குள் நடக்காமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார். ஏற்கனவே, திமுக கூட்டணி உறுதியாக இல்லை என்று எதிர்க்கட்சிகள் தெரிவித்து வந்த நிலையில், ஜோதிமணியின் இந்த பேச்சு சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டே செல்லும் இப்பிரச்சனைக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும் என்ற நோக்கில், திமுக தலைமை காங்கிரஸ் எம்.பிக்களுக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தது. அதனடிப்படையில், இன்று (செப்.27) தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தலைமையில் காங்கிரஸ் எம்.பிக்கள் விஜய் வசந்த், விஷ்ணு பிரசாத், ராபர்ட் புரூஸ், ஜோதிமணி, சுதா, கோபிநாத் ஆகிய 6 பேரும் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் வைத்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்துப் பேசினர். அவர்களுடன் தூத்துக்குடி எம்.பி கனிமொழியும் உடனிருந்தார்.

அப்போது, இன்னும் சில மாதங்களில் தேர்தலை எதிர்கொள்ள உள்ள நிலையில், இருகட்சி தொண்டர்கள் மத்தியில் விரோதம் ஏற்படாத வண்ணம் இருதரப்பும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூட்டத்தில் பேசப்பட்டுள்ளது.

சந்திப்பிற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த செல்வப்பெருந்தகை, “காங்கிரஸ் எம்.பிக்களின் நாடாளுமன்ற தொகுதிகளில் உள்ள சில கோரிக்கைகள் மற்றும் பிரச்சனைகள் குறித்து முதலமைச்சரிடம் ஆலோசித்தோம். தொகுதிக்கு என்னென்ன வேண்டும் என்றும் கேட்டிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு எம்.பியும் அவர்கள் தொகுதியில் என்னென்ன கோரிக்கைகள் உள்ளதோ அதனை எல்லாம் முதலமைச்சரிடம் தெரிவித்துள்ளார்கள். அதனை சரிசெய்து தருவதாக அவர் கூறியுள்ளார்” எனத் தெரிவித்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், “காங்கிரஸ் எம்.பிக்கள் இருக்கக்கூடிய தொகுதியில் திமுக நிர்வாகிகளின் ஒத்துழைப்பு சிறப்பாக இருக்கிறது. தேர்தல் செயல்பாடுகள் தொடர்பாகவும் முதலமைச்சரிடம் ஆலோசிக்கப்பட்டது” என்று செல்வப்பெருந்தகை கூறினார்.

அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய ஜோதிமணி, “கரூரில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பிரச்சினைகள் குறித்து முதலமைச்சர் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றோம். மருத்துவமனைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளையும் விரிவாக எடுத்துரைத்தோம். முதலமைச்சரை காங்கிரஸ் எம்.பிக்கள் சந்திப்பது இது ஒன்றும் முதல் முறையல்ல, பலமுறை சந்தித்திருக்கிறோம். கரூர் மகளிர் அணி காங்கிரஸ் நிர்வாகி திமுகவில் இணைந்தது தொடர்பாகவும் முதலமைச்சர் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றோம். அரசியலில் சில பிரச்சனைகள் வரத்தான் செய்யும்.. இப்போதைக்கு கூட்டணியில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை” எனத் தெரிவித்தார்.

