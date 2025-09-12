ETV Bharat / state

காங்கிரஸ் கூட்டணியில் விஜய் இணைகிறாரா? செல்வப்பெருந்தகை அதிரடி பதில்!

பாஜக தலைவர்கள் வரலாற்றை படிக்க வேண்டும் என காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை
காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை (@SPK_TNCC)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2025 at 12:06 PM IST

திருச்சி: காங்கிரஸ் கூட்டணியில் விஜய்யை இணைப்பது குறித்து அகில இந்திய தலைமைதான் முடிவு எடுக்கும் என தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.

புல்வாமா தாக்குதலில் வீர மரணம் அடைந்த வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் நிகழ்வு, திருச்சி காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் நேற்று (செப்.11) நடைபெற்றது. இதில் காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, முன்னாள் திருச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திருநாவுக்கரசர் ஆகியோர் கலந்துகொண்டு வீரர்களின் புகைப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

பின்னர் செல்வப்பெருந்தகை செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, காங்கிரஸ் உறவாடி கெடுக்கும் என நயினார் நாகேந்திரன் கூறியது குறித்த நிருபர்கள் அவரிடம் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த செல்வப்பெருந்தகை, “எங்கள் 10 ஆண்டுகால அரசியல் பயணத்தில் நாங்கள் எத்தனை ஆட்சியை கவிழ்த்துள்ளோம்? உங்களால் சொல்ல முடியுமா? ஆனால், பாஜகவினர் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பிற்கு பிறகும் அருணாச்சல பிரதேச அரசை முடக்கினார்கள்.

மக்கள் தீர்ப்பளித்த பிறகும், கர்நாடகாவில் எங்கள் ஆட்சியை கவிழ்த்து குறுக்கு வழியில்ஆட்சியை பிடித்தார்கள். பாஜக தலைவர்கள் வரலாற்றை படிக்க வேண்டும்" என்றார்.

இதையும் படிங்க: தமிழகம் ஒன்றும் பீகார் அல்ல- வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் குறித்து அமைச்சர் துரைமுருகன் காட்டம்

தொடர்ந்து, "தவெக தலைவர் விஜய், காங்கிரஸ் குறித்து எந்த விமர்சனமும் வைக்காததால், அவரை கூட்டணிக்கு கொண்டு வர திட்டமா?" என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “காங்கிரஸ் கூட்டணியில் விஜய்யை இணைப்பது குறித்து அகில இந்திய தலைமைதான் முடிவு எடுக்கும். காங்கிரஸ் மீது குறை கூறுவதற்கு எதுவும் இல்லாததால், அவர் எதுவும் கூறவில்லை. காங்கிரஸ்தான் அடிப்படை கட்டமைப்புகளை நம் நாட்டுக்கு ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளது” என்றார்.

பின்னர் பேசிய அவர், “ராகுல்காந்தி ஜனநாயகத்திற்காக தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகிறார். மக்களுக்கு கடைசி நம்பிக்கையாக உள்ளது வாக்குரிமை. அந்த வாக்குரிமையை பறிக்காதீர்கள் என்று மக்கள் மன்றத்திலும், நாடாளுமன்றத்திலும் குரல் கொடுத்து வருகிறார். மேலும், பாமகவில் இருந்து அன்புமணி நீக்கப்பட்டுள்ளது தந்தைக்கும், மகனுக்கும் உள்ள பிரச்சனை. உட்கட்சி பிரச்சனை. இதில் நாங்கள் கருத்து கூறுவதற்கு ஒன்றும் இல்லை.

குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் 12 பேர் மாற்றி வாக்களித்துள்ளனர். யார் அப்படி வாக்களித்தார்கள்? என்ற தகவல் இல்லை. அவர்கள் எந்த கட்சியை சார்ந்தவர்கள்? என்ற விவரங்களை செய்தியாளர்கள்தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்” என்றார்.

