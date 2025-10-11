ETV Bharat / state

அதிமுக கூட்டத்தில் தவெக கொடி ஏன்? செல்லூர் ராஜு அசத்தல் பதில்!

தவெகவுக்கு அறிவுரை கூறுவதற்கு முன் திருமாவளவன் தனது கட்சி தொண்டர்களை வன்முறையில் இறங்க வேண்டாம் என்று கண்டிக்க வேண்டும் என செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 11, 2025 at 7:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

மதுரை: கரூர் விவகாரத்தில் விஜய்காக குரல் கொடுத்த ஒரே தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு கூறியுள்ளார்.

மதுரை மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட விளாங்குடி பகுதியில் புதிதாக கட்டமைக்கப்பட்ட நியாய விலை கடை மற்றும் அங்கன்வாடி மையத்தை அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக இன்று (அக்.11) திறந்து வைத்தார். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவரிடம் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரச்சார கூட்டத்தில் தவெக கொடியை காட்டிய விவகாரம் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், "கரூர் விவகாரத்தில் விஜய்காக குரல் கொடுத்த ஒரே எடப்பாடி பழனிசாமி மட்டும் தான். எந்த அரசியல் தலைவரும் தவெக என்னும் கட்சியின் நிலை குறித்து சிந்திக்கவில்லை. இந்த விஷயத்தில் தவெகவுக்கு உறுதுணையாக இருந்தது எடப்பாடி பழனிசாமி. ஆகையால், ‘எங்களுக்காக குரல் கொடுத்த அவருக்கு, நாங்கள் கொடியசைத்து துணை நிற்கிறோம்’ என்பதை காட்டுவதற்காக தவெக தொண்டர்கள் கொடியசைத்துள்ளனர்.

மற்றப்படி கொடியசைத்தது அதிமுகவினர் அல்ல. அதிமுகவின் தொண்டர்கள் அடுத்த கட்சியின் கொடியை தூக்கியதாக வரலாறு இல்லை. எங்களுடன் கூட்டணி சேர்ந்தால் தோள் கொடுப்போம், தோளில் தூக்கி கொண்டாடுவோம். மற்ற யாரையும் கொண்டாட மாட்டோம். அந்த அளவுக்கு அதிமுக எப்போதும் தரம் தாழ்ந்து போகாது. யாரையும் யாரும் எம்ஜிஆருடன் ஒப்பிட்டு பேச வேண்டாம். சினிமா துறையிலும், அரசியலிலும் கொடி நாட்டியவர் எம்ஜிஆர். அவரைபோல் யாராலும் இருக்க முடியாது” என்றார்.

இதையும் படிங்க: 10 ஆயிரம் கிராமங்களை இணைத்து கிராம சபை கூட்டம்: முதல்வர் ஸ்டாலின் பெருமிதம்!

தொடர்ந்து அவரிடம் டிடிவி தினகரன் விஜய் மீது கடுமையான விமர்சனத்தை முன் வைப்பது குறித்து கேட்டதற்கு, “டிடிவி தினகரனை பொறுத்தவரை தனக்கு ஒரு பழம் கிடைக்கவில்லை என்றால் அந்த பழம் புளித்த பழம் என கூறுவார். அவருக்கு விஜய்யின் ஆதரவு கிடைக்காததால் இதுபோன்று பேசி வருகிறார்” என்றார்.

மேலும், தவெக தொண்டர்களுக்கு கட்டுக்கோப்பு வேண்டும் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கூறியது குறித்து கேட்டதற்கு, “விசிகவே வன்முறை இயக்கத்தோடு தான் கைகோர்த்துள்ளது. விசிக தொண்டர்கள் தான் அவ்வப்போது வன்முறையில் இறங்குகின்றனர். முதலில் திருமாவளவன் தன்னுடைய கட்சி தொண்டர்களையும், நிர்வாகிகளையும் கண்டிக்க வேண்டும். அதற்கு பின் அடுத்த கட்சி மற்றும் தொண்டர்களுக்கு அவர் அறிவுரை கொடுக்க வேண்டும்” என்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜுதவெக விஜய்SELLUR RAJUTVK VIJAYSELLUR RAJU ABOUT TVK VIJAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.