சென்னை: தலைவர் விஜய்காந்த் உடல்நலம் சரியில்லாமல் இருந்தபோது விஜய் அவரை வந்து சந்திக்கவில்லை என சீமான் கூறியது உண்மைதான் என தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜய்காந்த் கூறியுள்ளார்.
வருகிற 2026 தேர்தலை முன்னிட்டு அனைத்து கட்சித் தலைவர்களும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், தேமுதிக கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் “கேப்டனின் ரத யாத்திரை”, “மக்களை தேடி மக்கள் தலைவர்”, “கேப்டன் ரதம்” “உள்ளம் தேடி இல்லம் நாடி” என்ற பேரில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.
இதன் ஒரு பகுதியாக நேற்று செங்கல்பட்டில் மக்கள் மத்தியில் சிறப்புரையாற்றினர். இதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “தேர்தலை முன்னிட்டு முதல்கட்ட சுற்றுப்பயணத்தை தொடங்கி உள்ளோம். 234 தொகுதிகளிலும் நான் நேரடியாக சென்று மக்களை சந்திக்க இருக்கிறேன். செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் தேமுதிகவுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைக்கிறது. எனவே மக்கள் ஆதரவுடன் இந்த தேர்தலில் நாங்கள் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவோம்” என்றார்.
நாளை நடைபெற உள்ள விஜயகாந்த் பிறந்தநாள் விழா தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் “பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை பொதுமக்களுக்கு கொடுக்க இருக்கிறோம். தலைவர் விஜய்காந்த்தின் பிறந்தநாள் தேமுதிகவின் எழுச்சி நாள் என்றே கூறலாம். அனைத்து மக்களுக்கும் அனைத்தும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதே எங்கள் தலைவரின் ஆசையாக இருந்தது. அதை நிறைவேற்றவே அடுத்த தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதற்காக உழைத்து வருகிறோம்” என்றார்.
தொடர்ந்து அவரிடம் தவெக தலைவர் விஜய் மதுரை மாநாட்டில் விஜய்காந்த் குறித்து பேசியது குறித்து கேட்டதற்கு, “அது தவெகவின் மாநாடு. அவர்கள் மாநாட்டில் யாரை பற்றி பேச வேண்டும் என்பது அவர்கள் விருப்பம். விஜய் விருப்பப்பட்டு விஜயகாந்தை அண்ணன் என்று கூறுகிறார். அதில் எனக்கு ஆட்சேபனை இல்லை. அது அவரது தனிப்பட்ட விருப்பம். விஜய் எப்போதும் எங்களுக்கு தம்பி தான்” என்றார்.
விஜயகாந்த் குறித்து விஜய் பேசிய கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சீமான் பேசியது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “தலைவர் விஜய்காந்த் உடல்நலம் சரியில்லாமல் இருந்தபோது விஜய் அவரை வந்து சந்திக்கவில்லை. ஆனால், இறந்த பிறகு வந்து பார்த்தார். இது பற்றி நானே அவரிடம் நேரில் கேட்பேன், சீமான் கூறியது உண்மை தான்” என்றார்.
இதையடுத்து அவரிடம் கூட்டணி குறித்து கேட்டதற்கு, “வருகிற ஜனவரி 9ஆம் தேதி தேமுதிக சார்பில் மிகப்பெரிய மாநாடு நடத்த உள்ளோம். அந்த மாநாட்டில் தேமுதிகவின் நிலைப்பாடு மற்றும் 2026ஆம் சட்டமன்ற தேர்தல் கூட்டணி குறித்து சொல்வோம்” என்றார்.