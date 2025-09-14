விஜய் மட்டுமல்ல அஜித் வந்தாலும் இப்படிதான் கூட்டம் கூடும்: தவெக விஜய்யை விமர்சித்த சீமான்!
இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவை போல் இயக்குநர் பாரதிராஜாவையும் தமிழக அரசு கௌரவப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் என நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கூறியுள்ளார்.
Published : September 14, 2025 at 5:36 PM IST
கோயம்புத்தூர்: விஜய் மட்டுமல்ல நாளை நடிகர் அஜித்குமார், ரஜினிகாந்த், நடிகை நயன்தாரா வந்தாலும் மக்கள் கூட்டம் கூடத்தான் செய்யும் என நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.
நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் தவெக தலைவர் விஜய்யின் பிரச்சாரம் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “திரை பிரபலங்கள் மக்களை சந்திக்க வந்தால் கூட்டம் கூடுவது என்பது வழக்கமான ஒன்று தான். என் சகோதரர் அஜித், ரஜினி, நயன்தாரா ஆகியோர் வந்தாலும் கூடத்தான் கூட்டம் வரும். அதனால், தவெக தலைவர் விஜய்க்காக கூட்டம் கூடுவது ஒன்றும் பெரிய விஷயமல்ல.
முதலில் விஜய் தவெகவின் கொள்கையை தெளிவாக சொல்ல வேண்டும். முதலில் செய்தியாளர்கள் விஜய்யை சந்தித்து கேள்வி கேட்க வேண்டும். விஜய் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்காமல் நேராக கோட்டைக்குதான் செல்வேன் என கூறி வருவது சரிதானா? என கேள்வியெழுப்பினார்.
தொடர்ந்து அவரிடம் விஜய்க்கு கூடிய கூட்டம் ஓட்டாக மாறுமா என கேட்டதற்கு, “விஜய் படப்பாணியில் ‘I am Waiting’ நானும் அதைதான் எதிர்ப்பார்த்திருக்கிறேன். மே மாதம் தெரிந்துவிடும் அதுவரை பொறுத்திருப்போம்” என்றார்.
சிம்பொனி சிகரம் தொட்ட தமிழன் இசைஞானி இளையராஜாவின் பொன்விழா ’ஆண்டு 50' பாராட்டு விழாவில் அவருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட தலைவர் பேசியது குறித்து கேட்டதற்கு, “இளையராஜாவை இசை அமைப்பாளராக பார்ப்பதை விட நாங்கள் அவரை இசை இறைவனாக தான் பார்க்கிறோம். முதலில் நான் தான் பாராட்டு விழா எடுப்பதாக இருந்தது. ஆனால், அரசே அதனை செய்ய முன்வந்ததால் இடையூறு செய்ய வேண்டாம் என்று விட்டுவிட்டேன். இளையராஜாவை போல் பாரதிராஜா போன்ற திரை கலைஞர்களையும் தமிழக அரசு கௌரவப்படுத்தி இருக்க வேண்டும்” என கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “அடுத்ததாக ‘மலைகளுக்காக’ போராட்டம் நடத்த உள்ளேன். நான் பேசுவது எல்லாம் அப்போது உங்களுக்கு புரியாது. பிற்காலத்தில் தான் புரியும். நீங்கள் எல்லாம் வீட்டை கட்டுவதிலும், காசை சேர்ப்பதிலும் கவனம் செலுத்துகிறீர்கள். உண்மையில் வரும் தலைமுறைக்கு தேவையானது சுத்தமான சுற்றுச்சூழல்” என்றார்.