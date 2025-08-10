சென்னை: சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகே தூய்மைப் பணியை தனியார் மயமாக்குவதை கண்டித்தும், ஊழியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்யக் கோரியும் நாம் தமிழர் கட்சியின் தொழிற்சங்கப் பேரவை சார்பில் கண்டன ஆர்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இதில் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கலந்துகொண்டு தூய்மைப் பணியை தனியார் மயமாக்குவதை கண்டித்தும், ஊழியர்களை நிரந்தரம் செய்யக் கோரியும் முழக்கங்களை எழுப்பினார்.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தின்போது சீமான் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறும்போது, "தற்போதைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருந்தபோது நெருக்கடியான காலகட்டங்களில் பணியாற்றிய தூய்மைப் பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்று கூறினார். ஆனால் தற்போது அதற்கு மாறாக நடந்து கொள்கிறார்.
இந்த நகரத்தை சுத்தமாக்கும் பணியை தனியாருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன? அப்படி என்றால் மாநகராட்சி எதற்கு இருக்க வேண்டும்? கலைத்துவிடலாமே. மாநகராட்சிக்கு உறுப்பினர்களைத் தேர்வு செய்வது எதற்கு? தூய்மைப் பணியை மேற்கொள்ளும் தனியார் நிறுவனத்திற்கு அரசு ஒரு ஆண்டுக்கு ரூ.270 கோடி கொடுக்கிறது.
குப்பை அள்ளுவதைகூட தனியாருக்கு கொடுத்துவிட்டு உங்களுக்கு என்ன வேலை? அரசு சுயமாக என்ன தான் செய்யும்? கல்வி, போக்குவரத்து, மருத்துவம் உள்ளிட்டவற்றை தனியாரிடம் கொடுத்துவிட்டு, சாராயக்கடைகளை மட்டும் அரசே நடத்தும் என்பதை சமூகம் ஏற்கிறதா?," என்று சீமான் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பினார்.
"உங்களுடன் ஸ்டாலின்" ஏன் வரவில்லை?
மேலும் பேசிய அவர், "12 ஆண்டுகளுக்கு மேல் வேலை செய்பவர்களை பணி நிரந்தரம் செய்வதில் உள்ள இடையூறு என்ன? மகளிர் உரிமைத்தொகை, மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை கொடுக்கிறார்கள். அதிக செலவில் நூலகம், கலையரங்கம் கட்டுகிறார்கள். ஆனால் நிதி பற்றாக்குறை என்று கூறுகிறார்கள்.
''உங்களுடன் ஸ்டாலின்'' ஏன் போராடும் மக்களுடன் வரவில்லை? தூய்மைப் பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்யாமல் தனியாருக்கு கொடுப்பது கொள்கை முடிவா அல்லது கொள்ளையா? இந்தப் போராட்டம் நடத்துபவர்களை துறை சார்ந்த அமைச்சர் வந்து பார்க்கவில்லை.
சேகர்பாபுவிற்கும், இதற்கும் என்ன சம்பந்தம்? குப்பை அள்ளுவதையும் அறநிலையத்துறை தான் பார்க்கிறதா? அதிமுக ஆட்சியில் பல மண்டலங்களை தனியாருக்கு கொடுத்தபோது, 'அதை மாற்றவோம்' என்று தானே ஆட்சிக்கு வந்தீர்கள்?
ஓரணியில் தமிழகம் வந்து குப்பை அள்ளுமா? போராடும் மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று நிறைவேற்ற ஒரு பிரச்சனைக்காகவாது இந்த அரசு முன்வந்துள்ளதா? நிரந்தர பணியாளர்களாக்கினால் அவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் கொடுக்க வேண்டும். அதற்கு அரசிடம் காசு இல்லை. இவ்வளவு சிக்கனமாகவும், அக்கறையாகவும் நிர்வாகம் செய்யும் நீங்களா மாநிலத்தை 10 லட்சம் கோடி கடனுக்கு கொண்டு சென்றீர்கள்? " எனவும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
அத்துடன், "திமுக விளம்பரத்திற்கு அதிகமாக செலவு செய்கிறது என்பது பெரும் உண்மை. ''உங்களுடன் ஸ்டாலின்'', ''வீடு தேடி அரசு'', ''நான் முதல்வன்'' என்பதற்கெல்லாம் பெரிய அளவில் செலவு செய்கிறார்கள்.
|இதையும் படிங்க: ''இபிஎஸ் கனவு பலிக்காது.. ஸ்டாலின் மீண்டும் முதல்வர் ஆவார்" - அமைச்சர் கே.என்.நேரு நம்பிக்கை!
இவர்களுக்கு சேவை அரசியல், செயல் அரசியல் தெரியாது. திராவிட மற்றும் இந்திய கட்சிகள் செய்தி அரசியல் மட்டும் தான் செய்யும். தேர்தல் அரசியல், கட்சி அரசியல் தான் செய்யும். மக்கள் அரசியல் செய்யாது.
வெற்று வாக்குறுதிகளை கொடுத்து ஏமாற்றும். ஆசிரியர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்டவர்களுக்கு திமுக எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோது கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுங்கள்.
தேர்தல் ஆணையம் தொடர்பாக ராகுல்காந்தி வைத்துள்ள விமர்சனம் சரி தான். அவர் தகுந்த ஆதாரங்களோடு கூறுகிறார். அந்த நிலைமை நாடெங்கும் வருவதற்கு முன்பாக மக்கள் விழிப்படைய வேண்டும். வடஇந்தியர்கள் வாக்கு பெறுவது நாங்கள் நாடற்றவர்களாக விரைவில் ஆக்கப்படுவோம் என்பதற்கான சான்று. தமிழர் அரசு தான் இதை பற்றி கவலைப்படும். திராவிட அரசியல் இதுகுறித்து கவலைப்படாது" என்று சீமான் கூறினார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.