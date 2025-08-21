திருச்சி: தவெக மாநாடு நடப்பதற்கு முதல் நாளே அங்கு அவ்வளவு பேர் சென்றிருப்பது, நாட்டில் வேலை இல்லாமல் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் என்பதை காட்டுகிறது என சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.
நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் திருச்சி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், ''தெரு நாய்கள் இல்லை என்றால் எலிகள் பெருகும், அதனால் பிளேக் நோய் வரும். அதனை கட்டுப்படுத்த போராட வேண்டும். தெருநாய்களை முன்பே கட்டுப்படுத்தி இருக்க வேண்டும். ஆர்வலராக இருந்தாலும் தமக்கு பாதிப்பு ஏற்படும்போது பயம் வந்துவிடும். அதை முற்றிலுமாக கட்டுப்படுத்த முடியாது. தெருநாய்களை கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்றும் திருடன், பேய் பயத்தை விட நாய் பயம் வந்துவிடும்.'' எனவும் கூறினார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மதுரை மாநாடு குறித்த கேள்விக்கு, "நான் ஒரு ஆய்வாளர் இல்லை, அது ஒரு கட்சியின் மாநாடு. தமிழக வெற்றிக் கழக மாநாட்டின் நோக்கம் வெற்றி அடைந்தால் சரிதான். மாநாடு நடப்பதற்கு முதல் நாளே அங்கு அவ்வளவு பேர் சென்றிருப்பது நாட்டில் வேலை இல்லாமல் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் என்பதை காட்டுகிறது.'' என்று சீமான் விமர்சித்தார்.
அதனை தொடர்ந்து, குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடும் சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனுக்கு திமுக எம்பிக்கள் ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என எச். ராஜா கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, '' சமீபத்தில் கனிமொழி எம்பி கூறியபோது, நாங்கள் பாஜக கொள்கைகளில் மாறுபடுகிறோம், அவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு என்ன செய்தார்கள்? எனக் கேள்வி எழுப்பினார்.
நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? என நான் கேள்வி எழுப்புகிறேன். ஆபரேஷன் சிந்தூரை ஆதரித்து வெளிநாட்டிற்கு பிரதிநிதியாக சென்று பேசியபோது ஏன் இந்த கொள்கை தெரியவில்லை?. தமிழுக்கும், தமிழருக்கும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்ன செய்துள்ளது? திராவிடம் என்பது சமஸ்கிருத சொல். மாடல் என்பது ஆங்கில சொல்'' என்றார்.
மேலும், "ஆன்லைன் சூதாட்ட விளையாட்டை தடை செய்வது என்பது மகிழ்ச்சியான விஷயம். அதனை வரவேற்கிறேன். தெருவுக்குத் தெரு மது கடைகளை திறந்து வைத்துவிட்டு போதையை ஒழிப்பேன் என கூறுவது எப்படி? அவர்கள் பாஷையில், குடிசை ஒழிப்பு என கூறி குடிசையை கொளுத்திவிட்டு குடிசை ஒழிப்பு என்பார்கள். அதேபோல மது ஒழிப்பு எனக் கூறி மதுவை குடித்து தான் ஒழிக்க முடியும்'' என்றார்.
முன்னதாக சென்னை விமான நிலையத்தில் சீமான் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், பிரதமர், மத்திய அமைச்சர்கள், முதல்வர்கள் குற்ற வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டு 30 நாட்களுக்கு மேல் சிறையில் இருந்தால், பதவியில் இருந்து நீக்கம் செய்யும் புதிய மசோதா குறித்து அவர் பேசினார்.
"மக்கள் பிரதிநிதியாக பொறுப்புள்ள பதவிக்கு வருபவர் குற்றச் செயலில் ஈடுப்பட்டால் அவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்வது ஏற்புடையது தானே. அப்போதுதான் ஒழுங்கு இருக்கும். இல்லை என்றால் ஊழல் செய்வது, லஞ்சம் பெறுவது, சட்டத்திற்கு புறம்பான செயல்களில் ஈடுபடுவதை தடுக்க முடியாது. நாடே குற்ற சமூகமாக தான் போகும். நீதிமன்றம், காவல் துறை, வழக்கறிஞர்கள் மதிப்பவராக இருக்கிறார்கள். சிறை சாலைகள் பெரிதாக கட்டப்படுகிறது என்றால் ச்மூகம் குற்ற சமூகமாக வளர்ந்து வருகிறது என்று அர்த்தம். சட்டத்தை வரவேற்கிறோம். ஆனால், சட்டத்தை போடுபவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதுதான் பிரச்சனை.
எல்லாரும் தான் மாநாடு நடத்துகின்றனர். தவெக மாநாட்டிற்கு பேனர்கள் வைத்தபின் அகற்ற சொல்கிறார்கள். எங்களை எல்லாம் வைக்கவிடாமல் தடுக்கிறார்கள். நெருக்கடிகளை சமாளித்து தான் வர வேண்டும். அதை எல்லாம் தாண்டி தான் வந்துள்ளோம்.
தவெக முடிவு செய்து மாநாடு நடத்துகின்றனர். தம்பி என்ன செய்கிறார்? என்பதை பார்த்து தான் கருத்து சொல்ல முடியும். மக்களுக்கு முன்னாடி என்ன கோட்பாட்டை வைத்து அரசியலில் நகர போகிறார் என்பதை பார்த்து தான் பேச முடியும். மாநாடு நடத்துவதால் கருத்து சொல்ல முடியாது. விஜய் தம்பியா, எதிரியா? என்பதை செயல்பாடுகளை வைத்து தான் இருக்கும்'' என்றார்.
தவெக மதுரை மாநாட்டில் அண்ணா, எம்ஜிஆர் படங்கள் வைத்திருப்பதை குறித்து பேசிய சீமான், '' இதை முதலிலே வைத்திருக்க வேண்டும். 60 ஆண்டுகளாக இந்த 2 தலைவர்களின் அரசியல் தான் இருக்கிறது. அடுத்த மாநாட்டில் ஜெயலலிதா, எடப்பாடி படம் வருமா? நேரத்திற்கேற்ப செய்து கொண்டிருப்பது ஏற்புடையதல்ல. விஜய்யின் ரசிகர்கள் எனக்கு தம்பி, தங்கைகளாக உள்ளனர். எல்லாருக்கும் போராடி வருகிறேன். தத்துவத்தை முன் வைத்து நகர வேண்டும். ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்து கொண்டால் அதில் உறுதியாக நின்று செய்ய வேண்டும். திரும்பி இதே அரசியல் சாரத்தை எடுத்து கொண்டுவர தேவையில்லை.'' என்று அவர் கூறினார்.