நானும் விஜய்யும் அண்ணன் தம்பி - எங்களுக்குள் சண்டை இழுத்து விடாதீர்கள் - சீமான் ஓபன் டாக்
Published : September 24, 2025 at 7:33 PM IST
சென்னை: தானும், விஜய்யும் அண்ணன் தம்பி என்றும், தங்களுக்குள் சண்டை இழுத்து விட வேண்டாம் என நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கேட்டுக்கொண்டார்.
பா.சிவந்தி ஆதித்தனாரின் 90வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, சென்னை போயஸ் கார்டனில் உள்ள அவரது உருவப்படத்திற்கு சீமான் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை அவர் சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது, நடிகை விஜயலட்சுமிடம் சீமான் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது குறித்து அவரிடம் நிருபர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த சீமான், "நீங்களாகவே ஒரு தீர்ப்பை எழுதிவிடக் கூடாது. வழக்கு முடிந்த பிறகு அதுபற்றி பேசுவோம். முன்னாடி நிற்பவன் யார் என்று பார்த்து பேச வேண்டும். புரளி பேசுவது கேவலமானது. ஆக்கப்பூர்வமாக கேள்வி கேட்க வேண்டும். இதுபோன்று கேள்வி கேட்பதற்கு முதலில் நீங்கள் வெட்கப்பட வேண்டும்" என்றார்.
பின்னர், ஜிஎஸ்டி வரிக் குறைப்பு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "இப்போது குறைக்கிறார்கள் என்றால், ஜிஎஸ்டி வரி என்ற ஒன்றை ஏன் விதிக்க வேண்டும். மக்களுக்காக குறைக்கிறார்கள் என சொல்கிறார்கள். அப்படியென்றால், மக்களுக்கு சுமையாக இருக்கும் என்று கூட தெரியாமல் ஜிஎஸ்டியை கொண்டு வந்த நீங்கள் என்ன ஆட்சியாளர்? மக்களுக்கு சுமையாக இருந்தோம் என தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு பொது மன்னிப்பு கேளுங்கள்" என சீமான் கூறினார்.
நாம் தமிழர் கட்சியினரை தவெகவினர் அதிகமாக விமர்சிக்கிறார்களே என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அவற்றையெல்லாம் ரசித்து கேட்டு சிரித்துக் கொள்ள வேண்டும். சிறு பிள்ளைகள் முதலில் பக்குவப்பட வேண்டும். கருத்தை கருத்தால் மோத அவர்களுக்கு தெரியவில்லை.
பாஜக என் கொள்கை எதிரி; திமுக என் அரசியல் எதிரி என்று விஜய் பேசுகிறார். அப்படியென்றால், திமுகவின் கொள்கையில் உங்களுக்கு உடன்பாடா? பாஜகவின் அரசியலில் உங்களுக்கு உடன்பாடா? பாஜக கொள்கை எதிரி என்றால், காங்கிரஸ் உங்கள் கொள்கை நண்பனா? என்று நான் கேட்கிறேன். இதில் என்ன தவறு?
மொழி இனம் என மக்களை பிரிக்கிறார்கள் என விஜய் பேசுகிறார். இதிலிருந்தே அவருக்கு அடிப்படை அரசியல் கூட தெரியவில்லை என தெரிகிறது. திமுகவை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அப்படி பார்த்தால், முதலில் காங்கிரஸைதான் ஒழிக்க வேண்டும்.
குடும்ப அரசியல், வாரிசு அரசியல், மன்னராட்சி என எல்லாவற்றையும் தொடர்ந்து செய்து வருவது காங்கிரஸ்தான். பின்பு ஏன் அவர்களை பற்றி விஜய் பேசுவதில்லை?" என சீமான் கேள்வியெழுப்பினார்.
பின்னர், விஜய்யை எதிர்த்து தேர்தலில் போட்டியிடுவீர்களா என்ற கேள்விக்கு, "சிறுபிள்ளைத்தனமாக பேசக்கூடாது. அவரை எதிர்ப்பதற்காகவா நான் வேலை செய்து வருகிறேன்? நானும், அவரும் அண்ணன் தம்பி. எங்களுக்குள் சண்டை இழுத்து விடாதீர்கள். எங்களுக்குள் கருத்து முரண் இருக்கின்றது. அதை சரி செய்துகொள்ளுங்கள் என்று தான் சொல்கிறோம். அக்கறையில்தான் அவருடைய கருத்துக்களை எதிர்த்து வருகிறேன்.
அடுத்தவன் பேச்சை கேட்காதே. அண்ணன் பேச்சை ஒருமுறை கேளு. உனக்கு எழுதி கொடுப்பவர்கள் தப்பு தப்பாக எழுதிக் கொடுக்கிறார்கள் என்றுதான் சொல்கிறேன். அது விஜய்க்கு புரியவில்லை. தாய் பாசம் உள்ள தலைவனை இழந்து தவிக்கும் ஈழத் தமிழர்களுக்கு ஆதரவு தர வேண்டும் என்று விஜய் பேசுகிறார். விஜய் திடீரென மீனவர்கள், ஈழத்தமிழர்கள் பற்றி பேசுவது மோடி தமிழில் திருக்குறள் சொல்வதுபோல இருக்கிறது" என சீமான் பேசினார்.