'அதான் பிரச்சினையே...' விஜய் காவல்துறை மீது பழி போடுகிறார் - சீமான் அட்டாக்!

பாஜக விஜயை எப்படியாவது கூட்டணிக்கு இழுத்துக் கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி செய்கிறது என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.

சீமான்
சீமான் (ETV Bharat Tamil Nadu)
தூத்துக்குடி: கரூர் சம்பவத்திற்கு அரசு தான் பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும், போலீசார் தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று விஜய் கூறும்போதுதான் பிரச்சினை ஏற்படுகிறது என்று சீமான் குற்றம்சாட்டினார்.

திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள அமளி நகர் கடற்கரை பகுதிக்கு இன்று நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வருகை தந்தார். பின்னர் அவர் மீனவர்கள் மற்றும் கட்சியினருடன் மீன்பிடிக்கும் படகில் கடலுக்குள் சென்றார். கடற்கரையில் இருந்து சுமார் ஒன்றரை கிலோ மீட்டர் தொலைவில் கடலுக்குள் சென்ற சீமான் அங்கு மீனவர்களுடன் தூண்டிலில் மீன்கள் பிடித்தார்.

அதனை தொடர்ந்து வரும் நவம்பர் 15 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள கடல் மாநாட்டிற்காக மீனவர்கள் மற்றும் கட்சியினருடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். ஏற்கெனவே சீமான் காடுகளைப் பாதுகாக்க மாநாடு, கால்நடைகளை பாதுகாக்க மாநாடு, பனை மரங்கள் மற்றும் பனைத் தொழிலாளர்களை பாதுகாக்க மாநாடு நடத்திய நிலையில், அடுத்ததாக மீனவர்களையும், மீன் தொழிலையும் பாதுகாப்பதற்காக மாநாடு நடத்த உள்ளார்.

'கடலில் செய்வதும் விவசாயம் தான்'

இது தொடர்பாக இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சீமான், '' நிலத்தில் செய்வது மட்டுமல்ல விவசாயம், கடலில் செய்வதும் விவசாயம் தான். கடலில் நாள்தோறும் மீனவர்கள் படுகின்ற துயரங்களை பார்த்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம். எல்லையைத் தாண்டி மீன்பிடிகிறோம் என்று கைது செய்யப்படுகிறோம். படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்படுகிறது. இது தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது, என்று இந்த துயரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி கிடைக்கும்?

நம்மிடம் கடல் குறித்த புரிந்துணர்வு இல்லை. இந்திய கடற்பரப்பில் அதிக அளவில் கடலில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கிடைக்கிறது. இறந்து கரை ஒதுங்கும் மீன்கள் வயிற்றில் கூட பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் தான் காணப்படுகிறது. திருச்செந்தூர் பகுதியில் உடன்குடி அனல் மின் நிலையத்திற்காக கடலுக்குள் கட்டப்பட்டுள்ள கட்டுமானத்தால் கடல் அரிப்பு தொடர்ந்து ஏற்பட்டு வருகிறது. இதனால் மீன் பிடிக்க செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக மீனவர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். இந்த கடலையும், கடல் சார்ந்த மீனவர்களையும் மீட்பதற்காக நவம்பர் 15ஆம் தேதி தூத்துக்குடியில் கடல் மாநாடு நடத்தப்பட உள்ளது. கரூர் சம்பவத்தால் மரங்களின் மாநாடு மக்களிடம் சரியாக செல்லவில்லை.'' என்றார்.

தவெக தலைவர் விஜய்க்கு இசட் பிரிவு பாதுகாப்பு குறித்து கேட்டதற்கு, '' அவருக்கு பாதுகாப்பு தேவைப்படுகிறது, அதனால் கொடுக்கிறார்கள். நான் தேவைப்படுகிறது என்று கேட்டால் கொடுக்க மாட்டார்கள். கரூரில் விஜய்க்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. அங்குள்ள மக்களுக்கு தான் பாதிப்பு. நடிகர் விஜய்க்கு தொடர்ந்து பாதுகாப்புக்கு கொடுக்கப்பட்டு தான் வருகிறது. அவரைப் போல அண்ணாமலைக்கும் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அவர்கள் கேட்டு வாங்கிக் கொள்கிறார்கள். விஜய் இது போல நிகழ்வுகளை தவிர்த்து விட்டு பொதுக்கூட்டமாக நடத்தினால் நலம். தெருக்களில் செல்வது எப்போதும் இடைஞ்சலைத் தான் தரும். இது போல பரப்புரை முறைகளை நிறுத்திக் கொள்வது விஜய்க்கு நல்லது.'' என கூறினார்.

'கரூர் சம்பவத்திற்கு விஜய் பொறுப்பேற்க வேண்டும்'

விஜய்க்கு பாஜக தரும் ஆதரவை குறித்து பேசிய சீமான், '' எச். ராஜா உட்பட, பாஜகவினர் விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர். கரூருக்கு ஆய்வு செய்ய வந்த பாஜக குழுவினர் கூட அவருக்கு ஆதரவாக தான் செய்தார்கள். அந்த கட்சி அவருக்கு ஆதரவாக செயல்படுகிறது. ஊருக்கு விஜய் வந்தது தான் இந்த பிரச்சினைக்கு காரணம். அப்படி என்றால் அவர்தான் இதற்கு பொறுப்பேற்று முற்று பெற வைக்க வேண்டும். இதற்கு அரசு தான் பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும், போலீசார் தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று அவர் கூறும்போதுதான் இதுபோன்ற பிரச்சினை ஏற்படுகிறது. பாஜக விஜயை எப்படியாவது கூட்டணிக்கு இழுத்துக் கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி செய்கிறது. நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒரே நிலைப்பாடு தனித்து தான் போட்டி. எங்களின் கோட்பாட்டை கொண்டு அடமானம் வைக்க முடியாது.'' என்றார்.

தமிழர் ஒருவர் பிரதமர் ஆனால் ஈழத் தமிழர்கள் பிரச்சினைக்கு முடிவு கிடைக்கும் என்று விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார். ஆனால், தமிழர்கள் யாரும் பிரதமர் ஆவதற்கு ஆசைப்படவில்லை என்றும் அவரே கூறியுள்ளார் என்று கேட்டதற்கு, '' சட்டத்தின்படி அதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது ஆனால், எதார்த்தத்தில் அது இல்லை. ஒரே ஒரு தலைவனுக்கு மட்டுமே இருந்தது, அது காமராஜர். இப்போது பிரதமர் பதவி கொடுக்க மாட்டார்கள். அப்படி கொடுத்தால் ஒன்றுக்கும் உதவாத குடியரசுத் தலைவர் பதவியை மட்டும் தான் கொடுப்பார்கள்.

'சுழற்சி முறையில் பிரதமர் தேர்வு'

எதிர்காலத்தில் சுழற்சி முறையில் ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டிற்கும் ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் இருந்தும் பிரதமராக ஒருவரை நியமிக்கலாம். குஜராத் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு மூன்று முறை வாய்ப்பு கொடுத்தீர்கள். அதே பாஜகவில் ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் ஒவ்வொரு முறை வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கலாம். அப்படி கொடுத்தால் தான் இது என் நாடு. எனது மாநிலத்தில் உள்ள மக்களுக்கு இது போல ஒரு தலைமை பதவி கிடைக்கும் என்று நினைப்பு வரும்.'' என்று கூறினார்.

