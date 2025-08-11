ETV Bharat / state

79-வது சுதந்திர தின விழா: புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் இரண்டாம் கட்ட ஒத்திகை நிகழ்ச்சி!

சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டை முகப்பில் சுதந்திர தின விழா இரண்டாம் கட்ட ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் நடைபெற்ற இரண்டாம் கட்ட ஒத்திகை நிகழ்ச்சி
புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் நடைபெற்ற இரண்டாம் கட்ட ஒத்திகை நிகழ்ச்சி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 4:15 PM IST

சென்னை: 79-வது சுதந்திர தினவிழாவை முன்னிட்டு சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டை முகப்பில் இரண்டாம் கட்ட ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

வருகிற ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி இந்தியாவின் 79 ஆவது சுதந்திர தின விழா கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் பல்வேறு அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் பள்ளிகளில் கொடியேற்றப்பட்டு விழா வெகுவிமரிசையாக கொண்டாடப்படும். அந்த வகையில், சென்னையில் உள்ள தலைமைச் செயலகம் மற்றும் புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தேசிய கொடியை ஏற்றுவார்.

சுதந்திர தின விழாவில் காவல் துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளின் சார்பில் அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெறும். இதற்காக 3 நாட்கள் ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைப்பெறும் என ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், முதல்கட்ட ஒத்திகையானது கடந்த 8 ஆம் தேதி நடைப்பெற்றது. இந்த நிலையில், இரண்டாம் கட்ட ஒத்திகை நிகழ்ச்சி புனித ஜார்ஜ் கோட்டை முகப்பில் இன்று (ஆகஸ்ட் 11) நடைபெற்றது.

இதில், சுதந்திர தினத்தன்று முதலமைச்சரை காவல்துறை வாகன அணிவகுப்புடன் அழைத்து வருவது போன்று ஒத்திகை மேற்கொள்ளப்பட்டது. தொடர்ந்து கமாண்டோ படை (Commando force), பெண் காவலர்கள் உள்ளிட்ட 7 படைப்பிரிவினர் பங்கேற்ற அணிவகுப்பு மரியாதையை முதலமைச்சர் ஏற்றுக்கொண்டு தேசியக் கொடியை ஏற்றுவது போன்று ஒத்திகை நடைபெற்றது.

பின்னர், தகைசார் தமிழர் விருது, ஏபிஜே அப்துல் கலாம் விருது, துணிவு மற்றும் சாகச செயலுக்கான கல்பனா சாவ்லா உள்ளிட்ட விருதுகள் வழங்குவது போன்று ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதன் மூன்றாம் கட்ட ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நாளை மறுநாள் ஆகஸ்டு 13 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

போக்குவரத்து மாற்றம்:

ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைப்பெறும் இந்த மூன்று நாட்களில் காலை 6 மணி முதல் 10 மணி வரை சென்னை மாநகரில் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது, உழைப்பாளர் சிலை முதல் போர் நினைவுச் சின்னம் வரை காமராஜர் சாலையில் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. போர் நினைவுச் சின்னத்தில் இருந்து ரிசர்வ் வங்கி சுரங்கப்பாதை வரை ராஜாஜி சாலையிலும், கொடிமரச் சாலையிலும் வாகனங்கள் செல்ல முடியாது என சென்னை போக்குவரத்துத் துறை சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

