"இந்த வீடு போதாது... குழந்தைங்க எங்க போவாங்க?"- யானைப்பாகன் கிராம பயனாளி கேள்வி!

ஆனைமலை கோழிக்கமுத்தி முகாமில் இந்தியாவின் இரண்டாவது யானைப்பாகன் கிராமத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.

யானைப்பாகன் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தெய்வானை
யானைப்பாகன் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தெய்வானை
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 7, 2025 at 3:07 PM IST

1 Min Read
பொள்ளாச்சி: "இந்த வீட்டில் நானும் எங்க கணவரும் மட்டும் தான் இருக்க முடியும். குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து இருக்க முடியாது” என இரண்டாவது யானைப்பாகன் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தெய்வானை என்ற பயனாளி அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துல்ளார்.

ஆனைமலை புலிகள் காப்பத்தில் உள்ள கோழிகமுத்தி யானைகள் முகாமில், பாகன்கள் மற்றும் யானை பராமரிப்பாளர்களின் நலனுக்காக, இந்தியாவின் 2-வது யானைப்பாகன் கிராமத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொளி காட்சி மூலம் நேற்று தொடங்கி வைத்தார்.

ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தில் உள்ள கோழிகமுத்தி யானைகள் முகாமில் 27 யானைகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த யானைகளை பராமரிக்கும் பாகன்கள் அவர்களது குடும்பத்தினருடன், கோழிகமுத்தி முகாமிலேயே வசித்து வந்தனர். இந்த நிலையில், பாகன்கள் மற்றும் யானை பராமரிப்பாளர்களின் நலனுக்காக அப்பகுதியில் ரூ.5.40 கோடி செலவில் 47 பணியாளர் குடியிருப்புகள் கட்டப்பட்டன.

தொடர்ந்து, இந்த வீடுகளுக்கு ரூ.5 கோடி மதிப்பில் பசுமை மின்சாரம் அமைக்கப்பட்டு, மின்சாரமும் வழங்கப்பட்டது. மேலும், கோழிகமுத்தி யானை முகாமை மேம்படுத்த ரூ.5 கோடி நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், இந்த மூன்று திட்டங்களை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காணொளி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார்.

2-வது யானைப்பாகன் கிராமம்
2-வது யானைப்பாகன் கிராமம்
இதனையடுத்து, யானைகள் முகாமில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வீடுகளை, பொள்ளாச்சி சார் ஆட்சியர் ராமகிருஷ்ண சாமி மற்றும் வனத்துறை அதிகாரிகள் பயனாளிகளிடம் ஒப்படைத்தனர். தொடர்ந்து, இப்பகுதிகளுக்கு தேவையான சாலை வசதிகள் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக சார் ஆட்சியர் தெரிவித்தார்.

இது குறித்து கோழிக்கமுத்தி கிராமத்தைச் சேர்ந்த தெய்வானை என்பவர் கூறுகையில், “மூன்று தலைமுறையாக நாங்கள் இந்த பகுதியில் வசித்து வருகிறோம். இதுவரை குடிசை மற்றும் தகர வீட்டில் குழந்தைகளுடன் வசித்து வந்தோம். தற்போது எங்களுக்கு வீடு கட்டிக் கொடுத்துள்ளனர். ஆனால், இந்த வீட்டில் நானும் எங்க கணவரும் மட்டும் தான் இருக்க முடியும். குழந்தைகளுடன் சேர்த்து இருக்க முடியாது. குழந்தைகளுடன் வசிக்கும் அளவிற்கும் வசதிகள் இல்லை. எனவே, வரும் காலங்களில் எங்களது குழந்தைகளுக்கும் இதுபோன்று வீடு அல்லது நிலம் வழங்க வேண்டும். மேலும், இப்பகுதியில் சாலை வசதி, மருத்துவமனை வசதி மற்றும் நிரந்தரமான வேலை வாய்ப்பு ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தித் தர வேண்டும்” என அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்தார்.

