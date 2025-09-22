பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை - விடுதி பெண் வார்டன் உட்பட இருவர் போக்சோவில் கைது
மேலப்பாளையம் அருகே 9 ஆம் வகுப்பு மாணவிக்கு விடுதி வார்டன் பாலியல் தொல்லை கொடுத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 22, 2025 at 9:50 AM IST
திருநெல்வேலி: விடுதியில் தங்கி படிக்கும் 9 ஆம் வகுப்பு மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த விவகாரத்தில் பெண் வார்டன் உட்பட இருவரை போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்துள்ளனர்.
நெல்லை மேலப்பாளையத்தில் குறிப்பிட்ட மதத்தைச் சேர்ந்த மாணவிகளுக்கான தங்கும் விடுதி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த விடுதியில் ஏராளமான மாணவிகள் தங்கி படித்து வருகின்றனர். இந்த விடுதியில் தங்கியிருந்த 14 வயதுடைய 9-ஆம் வகுப்பு மாணவி ஒருவருக்கு அங்குள்ள வார்டன் பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார். இதுகுறித்து மாணவி அங்கிருந்த பெண் வார்டனிடம் புகார் தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கு அவர் சக வார்டனுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதாக தெரிகிறது. இதுகுறித்து வெளியில் யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது என மாணவியை இருவரும் சேர்ந்து மிரட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் மாணவி, நடந்த சம்பவம் குறித்து தனது பெற்றோரிடம் தெரிவித்துள்ளார். இதனைக்கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த மாணவியின் பெற்றோர், இச்சம்பவம் குறித்து மேலப்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.
|இதையும் படிங்க: ''புதுப்பெண் மரண வாக்குமூலத்தில் வெளியான பகீர்'' - கணவன்.. மாமனார்.. மாமியாரை தட்டித்தூக்கிய ஆர்டிஓ!
புகாரை பெற்றுக் கொண்ட போலீசார், இந்த வழக்கை பாளையங்கோட்டை அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு காவல் ஆய்வாளர் கோமதியிடம் மாணவியின் பெற்றோர் நடந்த சம்பவங்கள் குறித்து விவரித்துள்ளனர். அதன் அடிப்படையில், போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதில், மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த, மேலப்பாளையத்தைச் சேர்ந்த வார்டன் மற்றும் தென்காசியை சேர்ந்த பெண் வார்டனையும் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர். தொடர்ந்து அவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, ஆண் வார்டனை பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையிலும், பெண் வார்டனை பெண்கள் கிளைச் சிறையிலும் அடைத்தனர்.
விடுதியில் தங்கி படிக்கும் மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த விவகாரத்தில் பெண் வார்டன் உள்பட இருவர் போக்சோ சட்டத்தில் கைதாகியுள்ள சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.