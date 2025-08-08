திருப்பத்தூர்: தமிழ்நாட்டில் அடுத்த ஆண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடக்க உள்ளது. இதை முன்னிட்டு தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தேர்தலுக்கு தயாராகி வருகின்றன. பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்கும் முனைப்பில், தேர்தல் பணிகளை தொடங்கி விட்டது. இதன் ஒரு பகுதியாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ''மக்களை காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம்'' பெயரில் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப் பயணம் செய்து வருகிறார். இந்த சுற்றுப் பயணத்தில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 234 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு நேரில் சென்று எடப்பாடி பழனிசாமி மக்களை சந்திக்க இருக்கிறார்.
அதன்படி வரும் 13, 14 ஆம் தேதிகளில் திருப்பத்தூர் மாவட்டத்திற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி வருகை தர உள்ளார். இதற்காக அவரை வரவேற்க அதிமுக நிர்வாகிகள் ஆம்பூர் புறவழிச்சாலையில் உள்ள சென்னை - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலை மேம்பாலத்தில் பேனர் வைத்துள்ளனர். இந்நிலையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 8) ஆம்பூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசியபோது மேம்பாலத்தின் சுவரில் வைத்திருந்த அதிமுக பேனர் திடீரென கிழிந்தது.
பின்னர், அவ்வழியாக மகனை பள்ளிக்கு அழைத்துச்சென்று கொண்டிருந்தவரின் பைக் மீது எதிர்பாராத விதமாக விழுந்தது. இதில் தந்தை, மகன் இருவரும் நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்ததில் படுகாயம் அடைந்து அலறினர். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த சக வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் அப்பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் உடனடியாக ஓடி வந்து அவர்கள் இருவரையும் மீட்டு முதலுதவி அளித்தனர். இதன் பிறகு இருவரையும் சிகிச்சைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இதற்கிடையே மேம்பாலத்தில் இருந்து பேனர் கிழிந்து சாலையில் சென்ற பைக் மீது விழும் சிசிடிவி காட்சி தற்போது வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதனை தொடர்ந்து ஆம்பூர் நகர காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து பேனர் விழுந்து காயம் அடைந்த தந்தை, மகன் யார்? எந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்கள்? எந்த மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள்? என விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை வரவேற்க மேம்பாலத்தில் வைத்திருந்த பேனர் சாலையில் பயணம் செய்த பைக் மீது விழுந்ததில் தந்தை, மகன் படுகாயம் அடைந்த சம்பவம் ஆம்பூரில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
