600-க்கு 599 எடுத்த மளிகைக் கடைகாரர் மகன்... தங்க மோதிரம் அணிவித்து கௌரவித்த தாளாளர்! - TIRUPUR 12TH EXAM TOPPERS

மாணவன் ராகுலுக்கு தங்க மோதிரம் பரிசளித்த தாளாளர் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 8, 2025 at 4:52 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 5:00 PM IST 2 Min Read

திருப்பூர்: தமிழ்நாட்டில் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று (மே 8) வெளியிடப்பட்டது. இதில் திருப்பூர் மாவட்டம் அதிகளவிலான தேர்ச்சி சதவிகிதத்தை பெற்று தமிழ்நாட்டில் 3-து இடத்தை பெற்றுள்ளது. குறிப்பாக திருப்பூரைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் அதிகளவிலான மதிப்பெண்கள் பெற்று தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். 599 மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவன் 600 மதிப்பெண்களுக்கு 599 மதிப்பெண்கள், 598 மதிப்பெண்கள், 597 மதிப்பெண்கள் என அடுத்தடுத்ததாக பெற்று திருப்பூர் மாணவர்கள் சாதனை படைத்துள்ளனர். அதன்படி திருப்பூர் பல்லடம் அடுத்த புத்தரச்சல் பகுதியைச் சேர்ந்த சிதம்பரம் என்ற மளிகை கடைகாரரின் மகன் ராகுல் ஆங்கிலத்தில் மட்டும் 99 மதிப்பெண்களும் மற்ற ஐந்து பாடங்களில் 100 மதிப்பெண்கள் என 599 மதிப்பெண்கள் பெற்று சாதனை தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார். இவர் பல்லடம் அருகே உள்ள தனியார் பள்ளியில் படித்து வந்தார். தங்க மோதிரம் பரிசு பள்ளி ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலுடன் படித்ததால் இந்த மதிப்பெண்கள் பெற முடிந்ததாகவும், விருப்பப்பட்டு படித்தால் நிச்சயமாக வெற்றி பெற முடியும் என்றும் ராகுல் நமது ஈடிவி பாரத்திடம் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து மாணவன் ராகுலுக்கு பள்ளி தாளாளர் ஹேமலதா, தங்க மோதிரம் மற்றும் சால்வை அணிவித்து பாராட்டினார். 598 மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவன் அதே போல திருப்பூர் கரட்டாங்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த பழைய இரும்பு வியாபாரம் செய்யும் சுரேஷ்குமார் என்பவரது மகன் ருத்ரமூர்த்தி 598 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளார். இவர் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் தலா 99 மதிப்பெண்களும் மற்ற பாடங்களில் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண் பெற்றுள்ளார். இவர் கே.செட்டிபாளையத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் படித்து வந்தார். இதுகுறித்து பள்ளி தாளாளரும், முதல்வருமான ஷர்மிளா கூறியதாவது, ''எங்களுடைய பள்ளி மாணவன் ருத்ர மூர்த்தி 598 மார்க் பெற்றுள்ளது பள்ளிக்கும் திருப்பூருக்கும் பெருமை சேர்த்ததாக இருக்கிறது. பள்ளியில் சிறப்பான வழிகாட்டுதல் மற்றும் பாடங்களை நடத்தினோம். மாணவனின் கடுமையான படிப்பும், ஆசிரியர்களின் சிறப்பான கற்பித்தலும் ருத்ரமூர்த்திக்கு சிறப்பான மதிப்பெண்கள் பெற உதவியது.

ருத்ர மூர்த்திக்கு பள்ளி சார்பாகவும், பெற்றோர்கள் சார்பாகவும் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்'' என்றார்.

மாணவன் ருத்ரமூர்த்தி கூறுகையில், ''எங்கள் பள்ளியில் ஆசிரியர்கள் சிறப்பான பயிற்சி அளித்தார்கள். படிப்பதற்காக எல்லா வசதிகளையும் செய்து கொடுத்தார்கள். ஆசிரியர்கள் எனக்கு சிறப்பான கவனம் எடுத்து பார்த்துக் கொண்டார்கள். வீட்டில் பெற்றோர்களும் எனக்கு பெரும் உதவி செய்தார்கள். 598 மதிப்பெண்கள் பெற்றது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. பொறியியல் படிக்க விரும்புகிறேன்'' என்றார். மாணவன் ருத்ரமூர்த்திக்கு பள்ளி தாளாளரும், முதல்வருமான ஷர்மிளா சால்வை அணிவித்து, இனிப்பு வழங்கி பாராட்டினார். ஆசிரியர்களும், பெற்றோர்கள் உறவினர்களும் பாராட்டுகளை தெரிவித்தனர். 597 மதிப்பெண்கள் எடுத்த மாணவி அதே போல ராதாகிருஷ்ணன் என்ற பனியன் நிறுவன உரிமையாளர் மகள் கோதை காமாட்சி 597 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளார். இவர் தமிழில் 99 மதிப்பெண்களும், ஆங்கிலத்தில் 98 மதிப்பெண்களும், மற்ற பாடங்களில் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்களும் பெற்று 597 மதிப்பெண்கள் பெற்று தேர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இதுகுறித்து பள்ளி தாளாளர் ஆண்டவர் ராமசாமி கூறுகையில், ''எங்கள் பள்ளியில் 240 பேர் தேர்வெழுதி அனைவரும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். கோதை காமாட்சி 597 மதிப்பெண்கள் பெற்று மாநில அளவில் மூன்றாவது இடமும், பள்ளியில் முதலிடமும் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார். அண்ணா பல்கலையில் அவருக்கு மெரிட் சீட் கிடைக்கும். சிறப்பாக பணியாற்றிய ஆசிரியர்கள், பெற்றோர் அனைவருக்கும் பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ட்யூசனே தேவையில்லாத அளவுக்கு மாணவர்களை சிறப்பாக மதிப்பெண் பெற வைக்கிறோம்'' என்றார். மாணவி கோதை காமாட்சி கூறுகையில், '' 597 மதிப்பெண்கள் பெற்றது மகிழ்ச்சி. பள்ளியில் நல்லபடியாக உதவினார்கள். பெற்றோர்களும் உதவினார்கள். அதனால் நல்ல மதிப்பெண் பெற முடிந்தது'' என்றார். திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அதிக தேர்ச்சி சதவீதம் பெற்றது மட்டுமின்றி மாணவர்கள் அதிக அளவிலான மதிப்பெண்கள் பெற்று தேர்ச்சி பெற்றதும் திருப்பூர் மாவட்ட மக்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் பயிற்றுவித்த ஆசிரியர்கள் என அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஈடிவி பாரத் தமிழ் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

