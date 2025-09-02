சென்னை: பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான பணி நியமன கலந்தாய்வு குறித்து பள்ளிக்கல்வித் துறை முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு பள்ளிக்கல்வித் துறையின்கீழ் பணியாற்ற, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் (TRB) மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு காத்திருந்த பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு செப்டம்பர் 3 ,4 ஆகிய தேதிகளில் பணி நியமனத்திற்கான கலந்தாய்வு நடைபெறும் என்று பள்ளிக்கல்வித் துறை இயக்குநர் கண்ணப்பன் தெரிவித்துள்ளார். ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் இதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
பள்ளிக்கல்வித் துறையின் கீழ் அரசுப் பள்ளிகளில் 2,252 ஆசிரியர்களும், மாதிரி பள்ளிகள் இயக்குநரகத்தின் கீழ் 218 பட்டதாரி ஆசிரியர்களும், வட்டார வள மேற்பார்வையாளர்களாக 41 பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் என மொத்தம் 2,511 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இவர்களில் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் மற்றும் வட்டார வளமைய ஆசிரியர்களுக்கான 3,192 காலிப்பணியிடங்களை நிர்ப்புவதற்கான எழுத்துத் தேர்வு 2024 பிப்ரவரி 4 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இத்தேர்வு முடிவுகள் கடந்த ஆண்டு மே 18 ஆம் மற்றும் மே 22 ஆம் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டன. அதனை தொடர்ந்து, 2024 மே 30, 31ஆம் தேதிகள் மற்றும் ஜூன் 1, 2 ஆம் தேதிகளில் சென்னையில் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நடைபெற்றது.
மேலும், பள்ளிக்கல்வித் துறை மற்றும் பிற துறைகளுக்கு ஆசிரியர் நியமனத்திற்கான பட்டியலை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அனுப்பியது. ஆனால் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் பதவி உயர்வு பெறுவதற்கு ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு கட்டாயம் என்ற வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருந்தது.
இதனால் பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட பின்னரும் பள்ளி கல்வித்துறையால் அவர்களுக்கு பணி நியமன உத்தரவுகள் வழங்க முடியாமல் இருந்தது. ஆசிரியர் பதவி உயர்வுக்கும் தகுதி தேர்வு கட்டாயம் என்ற தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் நேற்று அதிரடியாக வழங்கியது.
இதனையடுத்து, பள்ளிக்கல்வித் துறை இயக்குநர் கண்ணப்பன் இன்று அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், 'பள்ளிக் கல்வி இயக்கக கட்டுப்பாட்டின்கீழ் உள்ள அரசு, நகராட்சி உயர்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் காலியாகவுள்ள பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்பிட 2023 ஆம் ஆண்டு தேர்வுக்கான அறிவிப்பை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டது.
|இதையும் படிங்க: மதுரை டு பிகார் சிறப்பு ரயில்: தெற்கு ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு!
பட்டதாரி ஆசிரியர் நேரடி நியமன போட்டித் தேர்வு நடத்தப்பட்டு, அதில் தேர்வு செய்யப்பட்டு பணிநாடுநர்கள் பட்டியலில் உள்ள நபர்களுக்கு பணி நியமன கலந்தாய்வு நடைபெறவுள்ளது. பாடங்களுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள பணிநாடுநர்கள் கலந்தாய்வு நடைபெறும் மையங்களுக்கு சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கு அழைக்கப்பட்ட கடிதத்துடன் வருகை தருமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
கலந்தாய்விற்கான அழைப்புக் கடிதமாக கருதி சென்னையில் செப்டம்பர் 3, 4 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் கலந்தாய்வில் கலந்து கொண்டு தங்களுக்குரிய பள்ளியை அவர்கள் தேர்வு செய்திட வேண்டும்' எனவும் பள்ளி கல்வித்துறை இயக்குநர் கண்ணப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.