எல்லாரும் மனுஷங்க தானே? கோவையில் பேருந்து ரூபத்தில் தொடரும் நவீன தீண்டாமை! - SC PEOPLE GOVT BUS TRAVEL ISSUE

பீக் ஹவர்ஸில் பட்டியலின மக்கள் ஏறினால் நாங்கள் எப்படி பேருந்தில் ஏறுவது என கெம்பனூர் பகுதி மக்கள் கூறுவதாக அண்ணா நகர் பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

அரசு பேருந்து
அரசு பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2025 at 9:11 PM IST

Updated : September 3, 2025 at 9:43 PM IST

4 Min Read

-By சீனிவாசன்

கோயம்புத்தூர்: தாங்கள் வசிக்கும் பகுதியில் அரசுப் பேருந்தை இயக்கவிடாமல் மற்றொரு பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் தடுப்பதாக பட்டியலின மக்கள் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் தொண்டாமுத்தூரை அடுத்து மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ளது கெம்பனூர் கிராமம். இங்கிருந்து சுமார் 400 மீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள அண்ணா நகர் பகுதியில், கிட்டத்தட்ட 500 குடும்பத்தை சேர்ந்த பட்டியலின சமூகத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதிக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 14 முறை பேருந்துகள் வந்து செல்கின்றன. கடைசி பேருந்து நிறுத்தம் என்பதால், அங்கு வரும் அனைத்து பேருந்துகளும் அண்ணா நகரில் இருந்து மீண்டும் கோவையை நோக்கி கிளம்புவது வழக்கம்.

அந்த வகையில், 21 - காந்திபுரம்; 21b - டவுன்ஹால்; S15 - மருதமலை; 64D - காந்திபுரம்; 94A - டவுன்ஹால் ஆகிய ஐந்து பேருந்துகள் அண்ணா நகர் வந்துதான் திரும்ப வேண்டும். ஆனால், பல ஆண்டுகளாக, 21-ம் நம்பர் பேருந்து மட்டும் கெம்பனூரிலேயே திரும்பி விடுவதாகவும், கடைசி நிறுத்தமான அண்ணா நகருக்கு வருவதில்லை என்று அப்பகுதி மக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.

கெம்பனூரில் நிற்கும் 21ம் நம்பர் பேருந்து
கெம்பனூரில் நிற்கும் 21ம் நம்பர் பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)

அரசு பேருந்திலும் சாதி பார்ப்பதா?

பீக் ஹவர்ஸில் வரும் இந்த பேருந்து அண்ணா நகருக்கு வராத காரணத்தால் இப்பகுதியில் இருந்து அன்றாடம் பள்ளி, கல்லூரிக்கு செல்பவர்களும், வேலைக்கு செல்வோரும் அண்ணா நகரிலிருந்து நடந்து வந்து கெம்பனூரில் பேருந்து ஏறவேண்டிய அவலநிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக இப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

இதுகுறித்து பல ஆண்டுகளாக போக்குவரத்துத் துறை மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் பலமுறை முறையிட்டும் பிரச்சனை தீரவில்லை எனவும், பீக் ஹவர்ஸில் பட்டியலின மக்கள் ஏறினால் நாங்கள் எப்படி பேருந்தில் ஏறுவது என கெம்பனூர் பகுதி மக்கள் தொடர்ந்து கேட்டு வருவதாகவும் அவர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த அண்ணா நகர் பகுதி மக்கள் சிலர், ‘கெம்பனூரில் நிற்கும் பேருந்து அண்ணா நகர் வரை இயக்கப்பட வேண்டும்’ என மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அண்மையில் வேண்டுகோள் வைத்திருந்தனர். மேலும், பேருந்தை அண்ணா நகர் வரை இயக்காமல் இருக்க சாதிய வேறுபாடு தான் காரணம் என இந்திய ஜனநாயக மாணவர் சங்கத்தினரும் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

கூடுதலாக இயக்கப்பட்ட பேருந்தின் முன்பு உள்ள அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர்
கூடுதலாக இயக்கப்பட்ட பேருந்தின் முன்பு உள்ள அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

‘நவீன தீண்டாமை’

இதுகுறித்து இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்க மாவட்ட செயலாளர் தினேஷ் கூறுகையில், “கோவையிலிருந்து கெம்பனூர் வரை இயக்கப்படும் 21-ம் நம்பர் பேருந்து அண்ணா நகர் பகுதிக்கு இயக்கப்படுவதில்லை. கெம்பனூரில் இருந்து வெறும் 400 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள அண்ணா நகருக்கு இயக்கப்படாததற்கு சாதிய வேறுபாடுகள் தான் காரணம். அண்ணா நகர் பகுதியில் பட்டியலின மக்கள் உள்ளதால், அவர்கள் முதலில் பேருந்தில் ஏறிவிடுவார்கள், உயர் சாதியை சேர்ந்த அதிகமானோர் கெம்பனூரில் வசித்து வருவதால், அவர்கள் அடுத்துதான் பேருந்தில் ஏற வேண்டும்.

அவ்வாறு பேருந்தில் ஏறினால் அவர்களுக்கு இருக்கை கிடைக்காமல் நின்று கொண்டு வரும் நிலை ஏற்படும். அப்போது பட்டியலின மக்கள் சீட்டில் அமர்ந்து செல்வது அவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்ற அவர், இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இன்னும் சில தினங்களில் பேருந்து அண்ணா நகர் வரை இயக்கப்படாமல் இருந்தால் அங்கு அனைத்து இயக்கங்களை ஒருங்கிணைத்து மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்த உள்ளதாகவும், பழைய பேருந்தை அண்ணா நகருக்கு இயக்காமல் கூடுதல் பேருந்தை இப்பகுதிக்கு இயக்குவது ‘நவீன தீண்டாமை’ தான்,” என வேதனை தெரிவித்தார்.

21ம் நம்பருக்கு பதில் கூடுதலாக இயக்கப்படும் பேருந்து
21ம் நம்பருக்கு பதில் கூடுதலாக இயக்கப்படும் பேருந்து (ETV Bharat Tamil Nadu)

விஷ ஜந்துக்களால் உயிருக்கு ஆபத்து

பேருந்து விவகாரம் குறித்து அண்ணா நகரை சேர்ந்த ரம்யா என்பவர் கூறுகையில், “21-ம் எண் பேருந்து கெம்பனூரில் இருந்து இயக்கப்படுவதால், காலை மற்றும் மாலை நேரத்தில் பள்ளிகளுக்கு சென்று வரும் குழந்தைகள், வேலைக்கு செல்வோர் பாதிக்கப்படுகின்றனர். குறிப்பாக, இரவு நேரத்தில் பேருந்திலிருந்து இறங்கி சாலையில் நடந்து வரும்போது, பாம்பு போன்ற விஷ ஜந்துக்களால் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுகிறது.

எல்லாரும் மனுஷங்க தான!

அண்ணா நகர் பகுதிக்கு பகல் நேரத்தில் கூடுதல் பேருந்து வேண்டும் என கேட்டதால், இன்று முதல் ஏற்கெனவே இந்த பகுதிக்கு வரும் பேருந்தை கூடுதலாக மதியம் 1 மணிக்கு இயக்கியுள்ளனர். ஆனால், நாங்கள் கேட்பது 21-ம் நம்பர் பேருந்து தங்கள் பகுதி வரை இயக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான்.

கெம்பனூரில் இருந்து இத்தனை ஆண்டுகள் நடந்துதானே வந்தீர்கள்? இனிமேல் நடக்க முடியாதா? என சிலர் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். எதற்காக 21-ம் எண் பேருந்து தங்கள் பகுதிக்கு இயக்கப்படுவதில்லை? என சரியான காரணத்தை அதிகாரிகள் கூற மறுக்கின்றனர். அரசு அதிகாரிகள் உரிய பதில் சொல்வதில்லை. நாங்களும் மனிதர்கள் தானே..

எங்கள் பகுதிக்கு பேருந்து வந்து செல்வதால் மற்றவர்களுக்கு என்ன பிரச்சினை ஏற்படுகிறது? கெம்பனூரில் திருவிழாக்கள் நடைபெறும்போது மட்டும் அந்த பேருந்து அண்ணா நகர் வந்து திரும்பி செல்கிறது. அவர்களுக்கு பண பலம், அரசியல் பலம் உள்ளதால் இதுபோன்று நடைபெறுகிறதா? தேர்தல் சமயத்தில் மட்டும் வாக்கு கேட்டு வருகிறார்கள். பதிலுக்கு மக்கள் கோரிக்கை வைத்தால் நிராகரிக்கின்றனர்,” என வேதனையுடன் தெரிவித்தார்.

எங்களுக்கு உட்கார சீட் கிடைப்பதில்லை

இதுகுறித்து கெம்பனூர் பகுதி மக்களிடம் கேட்டபோது, “அண்ணா நகர் வரை பேருந்து சென்று திரும்பினால் அங்கேயே அதிக அளவில் ஆட்கள் ஏறுகின்றனர். அதன் பின்னர், கெம்பனூர் பேருந்து நிலையத்தில் வயதானவர்கள் ஏறும்போது, அவர்களுக்கு அமர சீட் கிடைப்பதில்லை. அதனால் கெம்பனூரில் இருந்து பேருந்தை இயக்க வேண்டும்,” என கோரிக்கை வைத்ததாக தெரிவிக்கின்றனர்.

21-ம் நம்பர் பேருந்து மட்டும் ஏன்?

இந்நிலையில், அண்ணா நகர் பகுதிக்கு 21-ம் நம்பர் பேருந்தை இயக்க வேண்டும், கூடுதலாக பகல் நேரத்தில் பேருந்துகள் இயக்க வேண்டும் என்ற அண்ணா நகர் மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, இன்று முதல் மதியம் 11 மணிக்கு டவுன்ஹாலில் இருந்து புறப்பட்டு 1 மணிக்கு அண்ணா நகர் சென்றடையும் வகையில் கூடுதலாக ஒரு பேருந்து இயக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கெனவே அந்த வழி தடத்தில் இயக்க கூடிய 21b பேருந்தை கூடுதல் பேருந்தாக வருவாய் கோட்டாட்சியர் ராம்குமார் துவக்கி வைத்தார். ஆனால் 21-ம் நம்பர் பேருந்தை ஏன் அண்ணா நகர் வரை இயக்கவில்லை? என்ற தங்களின் கேள்விக்கு, அதிகாரிகள் யாரும் முறையாக பதில் சொல்லவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: 'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

நூதன விளக்கம்

இதுகுறித்து கோவை மண்டல போக்குவரத்துத்துறை பொது மேலாளர் துரைசாமி கூறியதாவது, “கோவையிலிருந்து அண்ணா நகருக்கு கூடுதலாகப் பேருந்து ஒதுக்கக் கோரி மட்டுமே அப்பகுதி மக்கள் கேட்டனர். ஆனால், 21-ம் நம்பர் பேருந்து குறித்து ஏதும் தெரிவிக்கவில்லை. நாளொன்றுக்கு 14 முறை அரசு பேருந்துகள் அண்ணா நகருக்கு சென்று வருகின்றன,” எனத் தெரிவித்தார்.

கெம்பனூர் வரை இயக்கப்படும் 21-ம் நம்பர் பேருந்து அண்ணா நகர் வரை இயக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மாநில ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், அந்த பேருந்தை தவிர்த்து கூடுதலாகப் பேருந்து இயக்கப்படுவது அப்பகுதி மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

-By சீனிவாசன்

Last Updated : September 3, 2025 at 9:43 PM IST

