துரைமுருகன் மீதான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு! உச்ச நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு!

சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு விசாரணையின் போது நேரில் ஆஜராவதிலிருந்து துரைமுருகன், அவரது மனைவி சாந்தகுமாரிக்கு விலக்கு அளித்து கடந்த செப்டம்பர் 3 ஆம் தேதி நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்தார்.

அமைச்சர் துரைமுருகன் - கோப்புப்படம்
அமைச்சர் துரைமுருகன் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2025 at 7:30 PM IST

புதுடெல்லி: சொத்து குவிப்பு வழக்கில் இருந்து அமைச்சர் துரைமுருகன் விடுவிக்கப்பட்டதை ரத்து செய்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது. மேலும் இது குறித்து தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்பு துறை பதில் அளிக்கவும் உத்தரவிட்டது.

தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன். திமுக பொதுச் செயலாளராகவும் உள்ளார். இவர் கடந்த 2006 - 2011 திமுக ஆட்சி காலத்தில் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்தார். அப்போது 2007-2009 காலகட்டத்தில் ரூ.1.40 கோடி அளவுக்கு வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக, கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு அதிமுக ஆட்சியின் போது துரைமுருகன் மற்றும் அவரது மனைவி சாந்தகுமாரி ஆகிய இருவர் மீதும் தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

இந்த வழக்கில் தங்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்ற இவர்களது கோரிக்கையை ஏற்று, வேலூர் முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் இருவரையும் விடுவித்து கடந்த 2017 ல் உத்தரவு பிறப்பித்தது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து வேலூர் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டி.எஸ்.பி சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி வேல்முருகன், வேலூர் நீதிமன்ற உத்தரவை ரத்து செய்து வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்க உத்தரவிட்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து இந்த வழக்கு சென்னையில் உள்ள எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றப்பட்டது.

கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு பிறப்பிக்கப்பட்ட அரசாணை அடிப்படையில் இந்த வழக்கின் விசாரணையை வேலூர் சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றுமாறு துரைமுருகன் மற்றும் அவரது மனைவி சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து, இருவருக்கும் எதிராக பிடிவாரண்ட் பிறப்பித்து அதிரடியாக உத்தரவிட்டது.

இதை எதிர்த்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் துரைமுருகன் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கு நீதிபதி என்.சதீஷ்குமார் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. துரைமுருகன் சார்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞரான வில்சன், ''சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் இருந்து கடந்த 2017 ஆம் ஆண்டு அமைச்சா் துரைமுருகன் மற்றும் அவரது மனைவி சாந்தகுமாரி விடுவிக்கப்பட்டனர்.

வேலூர் நீதிமன்றத்தில் இருந்து இந்த வழக்கு சென்னைக்கு மாற்றப்பட்டது. 2024 ஆண்டு பிறப்பித்துள்ள அரசாணையின்படி, இது போன்ற வழக்குகளை அந்தந்த மாவட்ட நீதிமன்றத்துக்குத் தான் மாற்ற வேண்டும். மனுதாரருக்கு எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் பிடிவாரண்ட் உத்தரவை அமல்படுத்த நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது'' என்று வாதிட்டார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, ''இந்த மனுவுக்கு ஊழல் தடுப்பு மற்றும் ஒழிப்பு துறை போலீஸ் பதிலளிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டு சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு விசாரணையின் போது நேரில் ஆஜராவதிலிருந்து துரைமுருகன், அவரது மனைவி சாந்தகுமாரிக்கு விலக்கு அளித்து கடந்த 3 ஆம் தேதி உத்தரவு பிறப்பித்தார்.

இந்த நிலையில் துரைமுருகன் மற்றும் அவரது மனைவி இருவரையும் விடுவித்து வேலூர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை ரத்து செய்ய கோரி உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் தீபங்கர் தத்தா மற்றும் அகஸ்டின் ஜார்ஜ் மாசிஹ் அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள், சென்னை உயர் நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு இடைக்கால தடை விதித்தும், தமிழ்நாடு லஞ்ச ஒழிப்பு துறை பதில் அளிக்கவும் உத்தரவிட்டு வழக்கை ஒத்தி வைத்தனர்.

