வேலூர்: சசிகலா குறித்து அவதூறாக பேசிய குடியாத்தம் குமரனை கைது செய்யக்கோரி, அவரது வீட்டை முற்றுகையிட்டு சசிகலாவின் ஆதரவாளர்கள் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
திமுக முன்னாள் மாநில கொள்கை பரப்புத் துணைச் செயலாளர் குடியாத்தம் குமரன், சசிகலாவை இழிவுபடுத்தும் நோக்கிலும், அவரது நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் வகையிலும் MAI Chennai 360 என்ற யூடியூப் சேனலில் பேசியதாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், குடியாத்தம் குமரனை கைது செய்ய வேண்டும், அவர் பேசிய யூடியூப் சேனலை நிரந்தரமாக தடை செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி சசிகலா ஆதரவாளர்கள் காவல்துறையினரிடம் புகார் அளித்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில், சசிகலா குறித்து அவதூறாக பேசிய திமுக நிர்வாகி குடியாத்தம் குமரனை கைது செய்யக்கோரி, சசிகலா ஆதரவாளர்கள் 15-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் பாண்டியன் நகரில் உள்ள அவரது வீட்டை முற்றுகையிட்டு நேற்று (ஆகஸ்ட் 23) இரவு தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால், அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.
இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். ஆனால், குமரன் வீட்டிற்கு 24 மணி நேரமும் துப்பாக்கி எந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்த நிலையில், சசிகலா ஆதரவாளர்கள் போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, வீட்டின் முன்பாக தரையில் அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.
இதன் பின்னர், குமரன் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனக்கூறி, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் அப்புறப்படுத்தினர். தொடர்ந்து, குடியாத்தம் குமரன் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சசிகலா ஆதரவாளர்கள் குடியாத்தம் நகர காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.
முன்னதாக, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பாமக தலைவர் அன்புமணி குறித்து குடியாத்தம் குமரன் அவதூறான கருத்து தெரிவித்தாக கூறி, பாமக மகளிர் அணியினர் அவரது வீட்டை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
குடியாத்தம் குமரன் திமுக மாநில கொள்கை பரப்புத் துணைச் செயலாளராக பணியாற்றி வந்த நிலையில், கடந்த ஆண்டு கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். அதன் பிறகு சமூக வலைத்தளங்களில் ஆளும் அரசுக்கு ஆதரவாகவும், எதிர்க்கட்சிகளை விமர்சித்தும் கருத்துக்கள் தெரிவிப்பதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார். இவரது பேச்சுக்கு பல்வேறு கட்சியினரும் தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்கள்.