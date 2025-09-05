செங்கோட்டையன் உடம்பில் ஓடுவது அதிமுகவின் ரத்தம் தான்! சசிகலா பெருமிதம்! - SASIKALA ABOUT SENGOTTAIYAN SPEECH
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான மக்கள் விரோத அரசை வீட்டுக்கு அனுப்புவது உறுதியாகி விட்டதாக சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 5, 2025 at 3:30 PM IST
சென்னை: பல்வேறு நெருக்கடியான காலகட்டங்களிலும் அதிமுகவில் இருந்த செங்கோட்டையன், தனது உடம்பில் ஓடுவது அதிமுகவின் ரத்தம் தான் என்பதை நிரூபித்துள்ளார் என சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.
ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிபாளையத்தில் உள்ள அதிமுக அலுவலகத்தில் செங்கோட்டையன் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், “அதிமுகவில் இருந்து வெளியே சென்றவர்களை அரவணைத்தால் மட்டுமே வரும் தேர்தலில் வெற்றி பெற முடியும். குறிப்பாக, அவர்களும் எந்த நிர்பந்தமும் இல்லாமல், தங்களை கட்சியில் இணைக்க வேண்டும்.
'மறப்போம் மன்னிப்போம்' என்ற மனதுடன், பிரிந்தவர்களை கட்சியில் இணைக்க வேண்டும். இது தான் தொண்டர்களின் மனநிலையும். தேர்தல் நேரம் என்பதால் விரைந்து நல்ல முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். பிரிந்தவர்களை இணைக்க அதிமுக பொதுச்செயலாளருக்கு 10 நாட்கள் காலக்கெடு விதித்திருக்கிறேன்” என பகிரங்கமாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இந்நிலையில் செங்கோட்டையனின் கருத்தை ஆதரித்து சசிகலா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “அதிமுக எம்ஜிஆரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டு, ஜெயலலிதாவால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட மாபெரும் பேரியக்கம். இது ஏழை, எளிய, சாமானிய மக்களுக்காகவே உருவான இயக்கம். ஜெயலலிதா சூளுரைத்தது போல் "இன்னும் 100 ஆண்டுகள் ஆனாலும் இந்த இயக்கம் மக்களுக்காகவே இயங்கும்" அதிமுகவை எந்த சக்தியாலும் அழிக்க முடியாது என்பதை கட்சி மூத்த முன்னோடியும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செங்கோட்டையன் நிரூபித்துள்ளார்.
அதிமுகவின் பல்வேறு நெருக்கடியான காலகட்டங்களிலும் உடனிருந்தவர் செங்கோட்டையன். தற்போது, தனது உடம்பில் ஓடுவது அதிமுகவின் ரத்தம் தான் என்பதை நிரூபித்துள்ளார். அதிமுக ஒன்றுபட வேண்டும் என்ற செங்கோட்டையனின் கருத்துதான் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு தொண்டர்கள் மற்றும் தமிழக மக்களின் கருத்தும். நானும் இதைத்தான் வலியுறுத்துகிறேன்.
செங்கோட்டையனை போன்று உண்மையான தொண்டர்கள் இருக்கும் வரை திமுக என்ற தீயசக்தி, எப்படி முயற்சி செய்தாலும் அவர்களின் தீய எண்ணம் ஈடேறாது. திமுகவின் சதித்திட்டத்தை முறியடிக்க கட்சித் தொண்டர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும். இருபெரும் தலைவர்கள் உருவாக்கிய இந்த இயக்கம் ஒரு காட்டாற்று வெள்ளம் போன்றது. இதனை எந்த அணை போட்டும், யாராலும் தடுக்க முடியாது.
எனவே, திமுக என்ற தீயசக்தி எத்தனை தடைகளை போட்டு தடுத்தாலும், அவற்றையெல்லாம் தவிடு பொடியாக்கி மீண்டும் அதே மிடுக்கோடும், செறுக்கோடும் அதிமுக மிளிரும். வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான மக்கள் விரோத அரசு வீட்டுக்கு அனுப்பப்படுவது உறுதி. ஒன்றுபட்ட வலிமைமிக்க அதிமுக தான் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட வழிவகை செய்யும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என தெரிவித்துள்ளார்.