அப்போதுதான் உண்மை வெளிவரும் - கரூர் சம்பவத்துக்கு மத்திய புலனாய்வு விசாரணை கேட்கும் சசிகலா!
விஜயின் கரூர் மாவட்ட பிரச்சாரத்தில் 40 பேர் உயிரிழந்தது கவனிக்க வேண்டிய ஒன்று என சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 29, 2025 at 8:14 AM IST
சென்னை: கரூரில் விஜய் பிரச்சாரத்தின்போது கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 40 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய அரசு ஏஜென்சியை வைத்து விசாரித்தால் தான் உண்மை தெரியவரும் என சசிகலா தெரிவித்துள்ளார்.
தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று முன்தினம் இரவு கரூர் மாவட்டம் வேலுசாமிபுரத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 10 குழந்தைகள் உட்பட 40 பேர் உயிரிழந்தனர். 50க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இதில், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு முதலமைச்சர் மற்றும் தவெக தலைவர் விஜய் ஆகியோர் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளனர்.
தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய இச்சம்பவம் தொடர்பாக கரூர் நகர போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தொடர்ந்து, ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையில், கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வருபவர்களை, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, விசிக தலைவர் திருமாவளவன், நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தனர்.
அந்த வகையில், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் தோழி சசிகலா நேற்று கரூர் சென்று பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்து அவர்களது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
அதன்பின் சென்னை திரும்பிய அவர், விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது" பிரச்சாரத்திற்கு வந்தவர்களை தாண்டி, பணி முடித்து வீட்டிற்கு சென்றவர்களும் இதில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதே பகுதியில் வசிப்பவர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுடன் வந்து வேடிக்கை பார்த்துள்ளனர்.
இந்த சமயத்தில் சிறிது நேரம் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் கற்கள் வீசப்பட்டதாகவும் சிலர் கூறுகின்றனர். துண்டிக்கப்பட்ட மின்சாரம் மீண்டும் வருவதற்குள் இந்த சம்பவங்கள் நடந்துள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து முழுமையாக விசாரணை செய்தால்தான் உண்மை தெரியவரும். குறிப்பாக, இது கரூரில் நடந்திருப்பது கவனிக்க வேண்டிய ஒன்றாகும். எனவே, இந்த விவகாரத்தில் மத்திய அரசு ஏஜென்சியை வைத்து விசாரித்தால் தான் உண்மை தெரியவரும்” இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.