ETV Bharat / state

அதிமுக இப்போது வரை பலவீனமாகத்தான் உள்ளது... அதை சரி செய்வதே என் வேலை - சொல்கிறார் சசிகலா! - SASIKALA ABOUT AIADMK

2026 தேர்தலுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரமாட்டோம் என்று தெரிந்து தான், இருக்கும்போதே தனியார்மயப்படுத்துவதில் திமுக தீவிரம் காட்டுவதாக சசிகலா குற்றம்சாட்டினார்.

சசிகலா (கோப்புப்படம்)
சசிகலா (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read

சென்னை: அதிமுக இப்போது வரை பலவீனமாகத் தான் உள்ளது, அதை மாற்றுவது தான் என்னுடைய வேலை என சசிகலா கூறினார்.

சசிகலாவின் 71 வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது ஆதரவாளர்கள் போயஸ் கார்டனில் உள்ள சசிகலாவின் வீட்டிற்கு சென்று வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த சசிகலா, ''திமுக தேர்தல் நேரத்தில் ஒரு பேச்சும், ஆட்சிக்கு வந்ததும் ஒரு பேச்சும் பேசுகிறது. தமிழ்நாடு மக்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்'' என தெரிவித்தார்.

தனியார்மயம் ஏன்?

தொடர்ந்து பேசிய சசிகலா, ''2026 தேர்தலுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரமாட்டோம் என்று தெரிந்துதான் இருக்கும் போதே தனியார்மயப்படுத்துவதில் திமுக தீவிரம் காட்டுகிறது. தூய்மைப் பணியாளர்கள் மொத்தம் 22,000 பேர் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தூய்மைப் பணியாளர்கள் குறித்து நினைப்பவர். அவர்களுக்கான திட்டங்களை 2016 தேர்தலுக்குப் பிறகு செய்ய வேண்டும் என திட்டமிட்டு வைத்திருந்தார் ஜெயலலிதா. அதில் முழுமையாக நானும் ஈடுபட்டு தூய்மைப் பணியாளர்களை நிரந்தப்படுத்த திட்டமிட்டோம். ஆனால் அவர் (ஜெயலலிதா) இல்லாமல் போய்விட்டார். அதனால் சில மாற்றங்கள் நடந்து விட்டது. ஆனால், திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் கூறிய வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி இருக்க வேண்டும்.

காலாவதியான டோல்கேட்

சென்னை மாநகராட்சி கழிப்பறைகளை பராமரிக்க தனியார் நிறுவனத்திற்கு திமுக அரசு டெண்டர் கொடுத்துள்ளது. ஒரு கழிப்பறைக்கு 400 ரூபாய் சுத்தம் செய்ய கொடுக்கப்படுகிறது. ஒரு கழிவறையில் பத்து கழிப்பறைகள் இருந்தால் 4,000 ரூபாய். ஒரு கழிப்பறைக்கு எங்கும் 400 ரூபாய் செலவாகாது.

இதையும் படிங்க: தாய் விருதுநகரில்.. மகள் கோவையில்.. நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற சம்யுக்தா கிருபாளினிக்கு தனியார் கல்லூரியில் இடம்!

காலாவதியான டோல்கேட்களை நீக்குவதாக வாக்குறுதி அளித்தார்கள். ஆனால் அதையும் செய்யவில்லை. நான் மகாபலிபுரம் டோல்கேட்டை கடந்து சென்ற போது என்னிடம் கூடுதலாக டோல் கட்டணம் பெற்றார்கள், அதை நினைவு கூர்ந்து ஜெயலலிதாவிடம் கூறினேன். அவர் அதை உணர்ந்து உடனடியாக டோல் கட்டணங்களை குறைத்தார்.

'சாத்தியமில்லா திட்டம்'

முதியோருக்கு வீடு தேடி ரேசன் பொருட்களை அளிக்கும் தாயுமானவன் திட்டத்தை முதலமைச்சர் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார், ஆனால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ரேசன் கடைகளில் பொருட்களே இல்லை. அதை மடை மாற்றுவதற்காகவே வீடுகளை தேடி ரேசன் பொருட்கள் என அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். முதியோரை தேடி ரேசன் பொருட்களை கொடுப்பது முடியவே முடியாது, சாத்தியமாகாது. செய்ய முடியாத வேலையை செய்வேன் என முதலமைச்சர் கூறுகிறார் இதுதான் திமுக.

திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் தென் ஆப்பிரிக்கா போல தமிழ்நாடு மாறிவிடும். மக்கள் சாலைக்கு வந்து விடுவார்கள். மத்திய அரசை குறை சொல்ல வேண்டும் என முடிவாக இருந்தால் கடைசி வரை குறை சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை தான் இருக்கும். மத்திய அரசு மீது பழியை போட்டு அரசாங்கத்தை நடத்தாமல் திமுக அரசியல் செய்கிறது. ஸ்டாலின் முதல்வராக செயல்பட வேண்டும், கட்சித் தலைவராக செயல்படக்கூடாது.

'பலவீனமான அதிமுக'

அதிமுக இப்போது வரை பலவீனமாகத்தான் உள்ளது, அதை மாற்றுவது தான் என்னுடைய வேலை. ஜெயலலிதாவின் ஆட்சியை நிச்சயம் மீண்டும் கொண்டு வருவோம். அனுபவம் இருப்பவர்களால் தான் அதிமுகவின் சிக்கலை சரி செய்ய முடியும்.

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனை குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளருக்கு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தேர்வு செய்தது தமிழர்களுக்கு கிடைத்த பெருமை. சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் நல்ல மனிதர், அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது அற்புதமான விஷயம்'' என தெரிவித்தார்.

சென்னை: அதிமுக இப்போது வரை பலவீனமாகத் தான் உள்ளது, அதை மாற்றுவது தான் என்னுடைய வேலை என சசிகலா கூறினார்.

சசிகலாவின் 71 வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது ஆதரவாளர்கள் போயஸ் கார்டனில் உள்ள சசிகலாவின் வீட்டிற்கு சென்று வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த சசிகலா, ''திமுக தேர்தல் நேரத்தில் ஒரு பேச்சும், ஆட்சிக்கு வந்ததும் ஒரு பேச்சும் பேசுகிறது. தமிழ்நாடு மக்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும்'' என தெரிவித்தார்.

தனியார்மயம் ஏன்?

தொடர்ந்து பேசிய சசிகலா, ''2026 தேர்தலுக்குப் பிறகு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரமாட்டோம் என்று தெரிந்துதான் இருக்கும் போதே தனியார்மயப்படுத்துவதில் திமுக தீவிரம் காட்டுகிறது. தூய்மைப் பணியாளர்கள் மொத்தம் 22,000 பேர் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள். முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா தூய்மைப் பணியாளர்கள் குறித்து நினைப்பவர். அவர்களுக்கான திட்டங்களை 2016 தேர்தலுக்குப் பிறகு செய்ய வேண்டும் என திட்டமிட்டு வைத்திருந்தார் ஜெயலலிதா. அதில் முழுமையாக நானும் ஈடுபட்டு தூய்மைப் பணியாளர்களை நிரந்தப்படுத்த திட்டமிட்டோம். ஆனால் அவர் (ஜெயலலிதா) இல்லாமல் போய்விட்டார். அதனால் சில மாற்றங்கள் நடந்து விட்டது. ஆனால், திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் கூறிய வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றி இருக்க வேண்டும்.

காலாவதியான டோல்கேட்

சென்னை மாநகராட்சி கழிப்பறைகளை பராமரிக்க தனியார் நிறுவனத்திற்கு திமுக அரசு டெண்டர் கொடுத்துள்ளது. ஒரு கழிப்பறைக்கு 400 ரூபாய் சுத்தம் செய்ய கொடுக்கப்படுகிறது. ஒரு கழிவறையில் பத்து கழிப்பறைகள் இருந்தால் 4,000 ரூபாய். ஒரு கழிப்பறைக்கு எங்கும் 400 ரூபாய் செலவாகாது.

இதையும் படிங்க: தாய் விருதுநகரில்.. மகள் கோவையில்.. நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற சம்யுக்தா கிருபாளினிக்கு தனியார் கல்லூரியில் இடம்!

காலாவதியான டோல்கேட்களை நீக்குவதாக வாக்குறுதி அளித்தார்கள். ஆனால் அதையும் செய்யவில்லை. நான் மகாபலிபுரம் டோல்கேட்டை கடந்து சென்ற போது என்னிடம் கூடுதலாக டோல் கட்டணம் பெற்றார்கள், அதை நினைவு கூர்ந்து ஜெயலலிதாவிடம் கூறினேன். அவர் அதை உணர்ந்து உடனடியாக டோல் கட்டணங்களை குறைத்தார்.

'சாத்தியமில்லா திட்டம்'

முதியோருக்கு வீடு தேடி ரேசன் பொருட்களை அளிக்கும் தாயுமானவன் திட்டத்தை முதலமைச்சர் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார், ஆனால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ரேசன் கடைகளில் பொருட்களே இல்லை. அதை மடை மாற்றுவதற்காகவே வீடுகளை தேடி ரேசன் பொருட்கள் என அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். முதியோரை தேடி ரேசன் பொருட்களை கொடுப்பது முடியவே முடியாது, சாத்தியமாகாது. செய்ய முடியாத வேலையை செய்வேன் என முதலமைச்சர் கூறுகிறார் இதுதான் திமுக.

திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் தென் ஆப்பிரிக்கா போல தமிழ்நாடு மாறிவிடும். மக்கள் சாலைக்கு வந்து விடுவார்கள். மத்திய அரசை குறை சொல்ல வேண்டும் என முடிவாக இருந்தால் கடைசி வரை குறை சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை தான் இருக்கும். மத்திய அரசு மீது பழியை போட்டு அரசாங்கத்தை நடத்தாமல் திமுக அரசியல் செய்கிறது. ஸ்டாலின் முதல்வராக செயல்பட வேண்டும், கட்சித் தலைவராக செயல்படக்கூடாது.

'பலவீனமான அதிமுக'

அதிமுக இப்போது வரை பலவீனமாகத்தான் உள்ளது, அதை மாற்றுவது தான் என்னுடைய வேலை. ஜெயலலிதாவின் ஆட்சியை நிச்சயம் மீண்டும் கொண்டு வருவோம். அனுபவம் இருப்பவர்களால் தான் அதிமுகவின் சிக்கலை சரி செய்ய முடியும்.

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனை குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளருக்கு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தேர்வு செய்தது தமிழர்களுக்கு கிடைத்த பெருமை. சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் நல்ல மனிதர், அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது அற்புதமான விஷயம்'' என தெரிவித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

SASIKALA SPEECHADMKEDAPPADI PALANISAMYசசிகலாSASIKALA ABOUT AIADMK

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.