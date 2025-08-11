ETV Bharat / state

தூய்மைப் பணியாளர்களை வரவழைத்து சந்தித்த தவெக தலைவர் விஜய்... நடந்தது என்ன? - SANITATION WORKERS PROTEST

சென்னை ரிப்பன் மாளிகை அருகே போராடி வரும் தூய்மைப் பணியாளர்களை தவெக தலைவர் விஜய் பனையூருக்கு வரவழைத்து சந்தித்தார்.

தவெக தலைவர் விஜயை சந்தித்த தூய்மை பணியாளர்களுடன் உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் மாநில தலைவர் கு.பாரதி
தவெக தலைவர் விஜயை சந்தித்த தூய்மைப் பணியாளர்களுடன் உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் மாநில தலைவர் கு.பாரதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 11, 2025 at 8:34 PM IST

சென்னை: தூய்மைப் பணியாளர்களின் கோரிக்கை வெற்றி பெறும் வரை தமிழக வெற்றிக் கழகம் உங்களுடன் துணை நிற்கும் என விஜய் உறுதி அளித்ததாக தூய்மைப் பணியாளர்கள் தெரிவித்தனர்.

சென்னை மாநகராட்சியின் 5, 6 மண்டலங்களின் தூய்மைப் பணிகளை தனியாரிடம் ஒப்படைக்கப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அவர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்த பிரச்சினை தொடர்பாக ஏற்கனவே அமைச்சர்கள், மேயர், மாநகராட்சி ஆணையர் உள்ளிட்டோர் பல கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அதனைத் தொடர்ந்து நேற்று 10 வது நாளாக அமைச்சர் சேகர்பாபு தலைமையில் நடந்த பேச்சுவார்த்தையும் தோல்வியில் முடிந்தது. இந்நிலையில் இன்று 11-வது நாளாக தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் நேரடியாக சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழக கட்சியின் தலைவர் விஜய் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தூய்மைப் பணியாளர்களின் ஒரு குழுவினரை சென்னை பனையூரில் உள்ள கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்திற்கு அழைத்துள்ளார். அங்கு சென்ற தூய்மைப் பணியாளர்களிடம் குறைகள் மற்றும் கோரிக்கைகள் குறித்து கேட்டறிந்து சுமார் ஒரு மணி நேரம் உரையாடினார்.

மேலும், தூய்மைப் பணியாளர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற அரசுக்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம் நிச்சயம் அழுத்தம் கொடுக்கும் எனவும், தூய்மைப் பணியாளர்களுடன் தமிழக வெற்றிக் கழகம் துணை நிற்கும் எனவும் அவர்களுக்கு விஜய் உறுதி அளித்துள்ளார்.

கடந்த 10 நாட்களாக சென்னை ரிப்பன் மாளிகை அருகே போராடி வரும் தூய்மை பணியாளர்களை பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் நேரடியாக சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்துள்ள நிலையில், தவெக தலைவர் விஜய் வந்து சந்திக்கவில்லை என விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டது.

விஜய் அளித்த உறுதி

ஆனாலும், கட்சி சார்பில் மாவட்ட நிர்வாகிகள், தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் தூய்மைப் பணியாளர்களை நேரடியாக சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்து வந்தனர். இந்த நிலையில் தான் தவெக கட்சியின் தலைவர் விஜய் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை நேரில் வரவழைத்து சுமார் ஒரு மணி நேரம் பேசி உள்ளார். தவெக தலைவர் விஜயை சந்தித்துவிட்டு வெளியே வந்த உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் மாநில தலைவர் கு.பாரதி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது அவர், ''தூய்மைப் பணிகளை தனியார் நிறுவனத்திற்கு ஒப்படைக்க இருப்பதை எதிர்த்து மழை, வெயிலுக்கு மத்தியில் தொடர் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. தனியாருக்கு எங்களை அனுப்பாமல் சென்னை மாநகராட்சியில் பணி தொடர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் போராட்டம் தொடர்ந்து வருகிறது.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி தலைவர் விஜய், நாங்கள் போராட்டம் நடத்தும் இடத்திற்கு வந்தால் பெரும் போக்குவரத்து பிரச்சினைகள் ஏற்படும் என்பதால் நாங்கள் அவரது அலுவலகத்திற்கு நேரடியாக சென்று சந்தித்து பேசினோம். தூய்மை பணியாளர்களின் கோரிக்கை வெற்றி பெறும் வரை தமிழக வெற்றிக் கழகம் உங்களுடன் துணை நிற்கும் என எங்களுக்கு உறுதி அளித்துள்ளார். இதற்காக சட்ட உதவியும், மற்ற உதவிகளும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி நிச்சயம் செய்து தரும் எனவும் தெரிவித்தார். முதற்கட்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு மட்டும் தான் உள்ளாட்சித் துறை அமைச்சர் வந்தார். மற்ற பேச்சுவார்த்தைக்கு அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு மட்டுமே வந்தார்'' இவ்வாறு கூறினர்.

விஜய் அளித்த உறுதி

