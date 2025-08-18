மதுரை: பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, மதுரையில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் காலவரையற்ற காத்திருப்பு போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளனர். இதனால், பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மாநகராட்சி அலுவலகத்தின் அனைத்து நுழைவாயில்களும் மூடப்பட்டு போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
சென்னையில் நடைபெற்ற தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்தும், காவல் துறையின் அராஜகத்தை கண்டித்தும், மதுரை மாநகராட்சி அலுவலகத்தின் முன் இன்று முதல் காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தவுள்ளதாக தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஏற்கெனவே அறிவித்திருந்தனர். அதன்படி, தூய்மைப் பணியாளர்கள் தற்போது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
தூய்மைப் பணியாளர்களின் கோரிக்கைகள்:
- மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி பணிகளில், தனியார் மயத்தை புகுத்தும் அரசாணை 152 மற்றும் 139-ஐ ரத்து செய்ய வேண்டும்.
- சுகாதாரம் மற்றும் பொறியியல் பிரிவு பணியாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஊதிய அரசாணை 62 (31)-ன் படி தின சம்பளம் வழங்கிட வேண்டும்.
- அனைத்து பிரிவு பணியாளர்களுக்கும் தீபாவளி பண்டிகை போனசாக ஒரு மாத சம்பளத்தை வழங்கிட வேண்டும்.
- தொழிற்சங்கங்களையும், தொழிலாளர்களையும் அவமதிக்கும், பழிவாங்கும் அதிகாரிகளை வெளியேற்ற வேண்டும்.
- தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனத்தை வெளியேற்ற வேண்டும்.
மேலும், மதுரை மாநகராட்சி துப்புரவு தொழிலாளர்கள் சங்கத்தின் சார்பில், கடந்த ஜூன் 29, 30 மற்றும் ஜூலை 1 ஆகிய 3 நாட்கள் நடைபெற்ற காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஒப்புக்கொண்ட கோரிக்கைகளையும் உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளனர்.
நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட துப்புரவு பணியாளர்கள் மாநகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால், மாநகராட்சி அலுவலகம் முழுவதும் பரபரப்பான சூழ்நிலை காணப்படுகிறது. போராட்டத்தால் மதுரை மாநகராட்சியின் அனைத்து நுழைவாயில்களும் அடைக்கப்பட்டு பலத்த காவல்துறை பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. போராட்டம் காரணமாக மதுரை மாநாகராட்சி பகுதிகளில் தூய்மைப் பணிகள் பாதிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக தூய்மைப் பணிகளை தனியாரிடம் ஒப்படைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், பணி நிரந்தரம் கோரியும் சென்னை ரிப்பன் மாளிகைக்கு முன்பாக கடந்த ஆகஸ்ட் 1 ஆம் தேதி முதல் 13 நாட்களாக தூய்மைப் பணியாளர்கள் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். ஆனால், உயர் நீதிமன்ற உத்தரவை தொடர்ந்து அவர்களை போலீசார் கைது செய்து அப்புறப்படுத்தினர்.
தொடர்ந்து, தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கான சிறப்பு திட்டங்களுக்கு அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.