ETV Bharat / state

நலத்திட்ட அறிவிப்புகள்: முதல்வரை சந்தித்து நன்றி தெரிவித்த தூய்மை பணியாளர்கள்! - SANITATION WORKERS MEET CM

பணியின் போது தூய்மை பணியாளர்கள் உயிரிழக்கும் நிலை ஏற்பட்டால் ரூ.10 லட்சம் ரூபாய் நிதி பாதுகாப்பு வழங்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

முதல்வருடன் தூய்மை பணியாளர்கள்
முதல்வருடன் தூய்மை பணியாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2025 at 2:01 PM IST

1 Min Read

சென்னை: தங்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட அறிவிப்புகளை வெளியிட்டதற்காக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்து தூய்மைப் பணியாளர் சங்கத்தினர் நன்றி தெரிவித்தனர்.

தூய்மை பணியாளர்களின் நலன் காக்கும் விதமாக, அவர்களின் சமூக பொருளாதார நிலையினை உயர்த்திடவும், தூய்மைப் பணியாளர்களின் தொழில்சார் நோய்களை கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்கவும் பல்வேறு திட்டங்களை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நேற்று அறிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், இதற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக, முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை பல்வேறு தூய்மை பணியாளர் சங்கத்தினர் இன்று நேரில் சந்தித்தனர். இதில், மலேரியா மற்றும் சுகாதார தொழிலாளர்கள் சங்கத்தின் நிர்வாகி ஜெயசங்கர், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அனைத்து துறை தொழிலாளர் சங்கத்தின் நிர்வாகி புருசோத்தமன், தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தொழிற்சங்க நிர்வாகி ஐ. ஜெயகுமார் உள்ளிட்டோர் முதல்வரை சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தனர்.

மேலும், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அனைத்து பணியாளர்கள் முன்னேற்ற நலச் சங்கத்தின் நிர்வாகி ஜி.ராமு, டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் பணியாளர் சங்கத்தின் நிர்வாகி எஸ். அன்புதாசன், தமிழ்நாடு அனைத்து மாநகராட்சிகள் ஊழியர்கள் முன்னேற்ற சங்கத்தின் நிர்வாகி ஜி.சத்தியகுமார், துப்புரவு மேற்பார்வையாளர், துப்புரவு ஆய்வாளர், துப்புரவு மேஸ்திரி சங்கத்தின் நிர்வாகி முத்து ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்ட பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் ஊழியர் தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் சந்தித்து, முதல்வரிடம் தங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டனர்.

முன்னதாக, பணியின் போது தூய்மை பணியாளர்கள் உயிரிழக்கும் நிலை ஏற்பட்டால் ரூ.10 லட்சம் ரூபாய் நிதி பாதுகாப்பு வழங்கப்படும், சுயதொழில் தொடங்குவதற்காக அதிகபட்சம் ரூ.3.50 லட்சம் ரூபாய் வரை மானியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புக்களை முதல்வர் ஸ்டாலின் நேற்று வெளியிட்டு இருந்தார். மேலும், தூய்மை பணியாளர்களுக்கு இலவச காலை உணவு வழங்கும் திட்டமும் விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சென்னை: தங்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட அறிவிப்புகளை வெளியிட்டதற்காக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்து தூய்மைப் பணியாளர் சங்கத்தினர் நன்றி தெரிவித்தனர்.

தூய்மை பணியாளர்களின் நலன் காக்கும் விதமாக, அவர்களின் சமூக பொருளாதார நிலையினை உயர்த்திடவும், தூய்மைப் பணியாளர்களின் தொழில்சார் நோய்களை கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்கவும் பல்வேறு திட்டங்களை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் நேற்று அறிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், இதற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக, முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை பல்வேறு தூய்மை பணியாளர் சங்கத்தினர் இன்று நேரில் சந்தித்தனர். இதில், மலேரியா மற்றும் சுகாதார தொழிலாளர்கள் சங்கத்தின் நிர்வாகி ஜெயசங்கர், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அனைத்து துறை தொழிலாளர் சங்கத்தின் நிர்வாகி புருசோத்தமன், தொழிலாளர் காங்கிரஸ் தொழிற்சங்க நிர்வாகி ஐ. ஜெயகுமார் உள்ளிட்டோர் முதல்வரை சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தனர்.

மேலும், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி அனைத்து பணியாளர்கள் முன்னேற்ற நலச் சங்கத்தின் நிர்வாகி ஜி.ராமு, டாக்டர் பி.ஆர். அம்பேத்கர் பணியாளர் சங்கத்தின் நிர்வாகி எஸ். அன்புதாசன், தமிழ்நாடு அனைத்து மாநகராட்சிகள் ஊழியர்கள் முன்னேற்ற சங்கத்தின் நிர்வாகி ஜி.சத்தியகுமார், துப்புரவு மேற்பார்வையாளர், துப்புரவு ஆய்வாளர், துப்புரவு மேஸ்திரி சங்கத்தின் நிர்வாகி முத்து ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்ட பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் ஊழியர் தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் தூய்மைப் பணியாளர்கள் சந்தித்து, முதல்வரிடம் தங்களது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டனர்.

முன்னதாக, பணியின் போது தூய்மை பணியாளர்கள் உயிரிழக்கும் நிலை ஏற்பட்டால் ரூ.10 லட்சம் ரூபாய் நிதி பாதுகாப்பு வழங்கப்படும், சுயதொழில் தொடங்குவதற்காக அதிகபட்சம் ரூ.3.50 லட்சம் ரூபாய் வரை மானியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அறிவிப்புக்களை முதல்வர் ஸ்டாலின் நேற்று வெளியிட்டு இருந்தார். மேலும், தூய்மை பணியாளர்களுக்கு இலவச காலை உணவு வழங்கும் திட்டமும் விரைவில் செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

தூய்மை பணியாளர்கள்SANITATION WORKERSSALINCHENNAI CORPORATIONSANITATION WORKERS MEET CM

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.