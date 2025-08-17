ETV Bharat / state

தூய்மைப் பணியாளர்கள் பிரச்னை குறித்து முதல்வரிடம் பேசுவேன்: கமல் ஹாசன் எம்பி உறுதி - KAMAL HAASAN MP

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் குறித்து அவசரமாக பேசி முடிவு எடுக்கப்பட வேண்டும் என மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமல் ஹாசன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

கமல் ஹாசன் எம்பி
கமல்ஹாசன் எம்பி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2025 at 5:05 PM IST

1 Min Read

சென்னை: தூய்மைப் பணியாளர்கள் விவகாரத்தை விரைவாக பேசி முடிவெடுக்க வேண்டும் என மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமல் ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சியின் 5,6 மண்டலங்களின் தூய்மைப் பணிகளை தனியாரிடம் ஒப்படைக்கப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, தூய்மைப் பணியாளர்கள் கடந்து இரண்டு வாரங்களாக சென்னை மாநகராட்சி தலைமை அலுவலகம் (ரிப்பன் கட்டடம்) முன்பு போராட்டம் நடத்தினர்.

இந்த போரட்டத்தை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை அப்புறப்படுத்த உத்தரவிட்டது. இதைத்தொடர்ந்து மாநகராட்சி முன்பு போரட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை போலீசார் அப்புறப்படுத்தினர். காவல் துறையின் இந்த நடவடிக்கைக்கு அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமல் ஹாசன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக ஏற்கெனவே பல்வேறு கட்சித் தலைவர்கள் முதலமைச்சரை சந்தித்து கோரிக்கை விடுத்தனர். முதலமைச்சரும் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு நடந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் தூய்மைப் பணியாளருக்கு 6 சிறப்பு நலத்திட்டங்களை அறிவித்துள்ளார். அப்போது தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கான சிறப்புத் திட்டங்கள் குறித்து நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு எடுத்துரைத்தார்.

இந்த நிலையில், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவர் கமல் ஹாசன் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து ஏர் இந்தியா பயணிகள் விமானம் மூலம் இன்று டெல்லி புறப்பட்டு சென்றார்.

முன்னதாக சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், "மீண்டும் தலைநகர் டெல்லிக்கு புறப்பட்டுள்ளேன். தோழர், தம்பி திருமாவளவனின் சிற்றன்னை மறைந்துள்ளார் அவருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். விசிக தொண்டர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் என்பதால் நேற்று அவரது பிறந்தநாள் விழாவில் கலந்து கொண்டார். அதனைத் தொடர்ந்து, சேலத்தில் நடைபெறும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநாட்டில் அவரால் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை.

தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் குறித்து அவசரமாக பேசி முடிவு எடுக்கப்பட வேண்டும். முதல்வரிடம் இது குறித்து நானும் பேச உள்ளேன். தூய்மைப் பணியாளர்களுக்காக எனது குரலும் வந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது" என்று கமல் ஹாசன் கூறினார்.

