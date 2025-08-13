கோயம்புத்தூர்: சென்னை மாநகராட்சியில் தூய்மை பணியை தனியாருக்கு வழங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து மாநகராட்சி அலுவலகமான ரிப்பன் மாளிகைக்கு வெளியில் தூய்மை பணியாளர்கள் கடந்த 13 நாட்களாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில் தூய்மை பணியாளர்களை அங்கிருந்து காலி செய்யும்படி காவல்துறையினர் அனுப்பி இருந்த நோட்டீசை அமல்படுத்த கோரி சென்னையைச் சேர்ந்த தேன்மொழி என்பவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீ வஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி சுந்தர் மோகன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், “அனுமதி இன்றி நடைபாதையை ஆக்கிரமித்து போராட்டம் நடத்த முடியாது. எனவே மாநகராட்சி ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்துக்கு முன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தூய்மை பணியாளர்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும்' என அரசுக்கு உத்தரவிட்டனர்.
இதனிடையே நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஏற்க மறுத்துள்ளனர். தாங்கள் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாத வகையில் போராட்டம் நடத்துவதாகவும், இங்கிருந்து கலைந்து போக மாட்டோம் என்று கூறி, தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவதால் ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்தில் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது. இந்த சூழலில் கோவை காரமடை நகராட்சியில் பணி நிரந்தரம் உள்பட பல்வேறு கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தூய்மை பணியாளர்கள் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டத்தை தொடங்கியுள்ளனர்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் காரமடை நகராட்சியில் உள்ள 27 வார்டுகளில் 100க்கு மேற்பட்ட தூய்மை பணியாளர்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றி வருகின்றனர். இவர்கள் அனைவரையும் மதுரையைச் சேர்ந்த தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனம் மூலம் நகராட்சி நிர்வாகம் பணியில் அமர்த்தியுள்ளது.
இந்நிலையில் இன்று காலை முதல், தூய்மை பணியாளர்கள் தங்களுக்கு ஊதிய உயர்வு வழங்க வேண்டும் என கோரி, நகராட்சி வளாகத்தில் அமர்ந்து பணி புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால், நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகிறது. இந்த போராட்டம் காரணமாக காரமடை மற்றும் அதன் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் குப்பைகள் அகற்றப்படாமல் குவிந்துள்ளன.
தற்போது அவ்வப்போது மழை பெய்து வருவதால் குவிந்துள்ள குப்பைகளால் துர்நாற்றம் வீசுவதோடு நோய் தொற்று பரவும் அபாயமும் நிலவி வருவதால் மக்கள் மத்தியில் அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே இப்பிரச்சினையை கருத்தில் கொண்டு, நகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக தூய்மை பணியாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஊதிய உயர்வு கோரிக்கைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
சென்னையில் பணி நிரந்தரம் உள்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 10 நாட்களுக்கு மேலாக தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், காரமடை நகராட்சியிலும் தூய்மை பணியாளர்கள் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருவது கவனம் பெற்றுள்ளது.
