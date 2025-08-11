சென்னை: சென்னை மாநகராட்சியின் தலைமை அலுவலகமான ரிப்பன் மாளிகை முன்பாக தூய்மைப் பணியாளர்கள் 11 நாட்களாக இன்றும் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இது தொடர்பாக 7 கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றும் போராட்டம் முடிவுக்கு வரவில்லை.
இந்நிலையில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டக் குழுவினரான ''உழைப்போர் உரிமை இயக்கம்'', சிஐடியு மற்றும் AICCTU சார்பாக செய்தியாளர்களை சந்திப்பு நடைபெற்றது.
அப்போது வழக்கறிஞரும், போராட்ட குழுவின் ஆலோசகருமான குமாரசாமி செய்தியாளர்களிடம் கூறும் போது, ''உழைப்போர் இயக்கம், இடதுசாரிகள் தொடர்ந்து தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு ஆதரவாக போராடி வருகின்றனர்.
திமுகவிற்கு பெரியார் தான் முக்கிய தலைவர். பெரியார் தான் தூய்மைப் பணியாளர்களை அரசு ஊழியர்களாக ஆக்க வேண்டும் என கூறினார். அதன் வழியில் வந்த திமுக பெரியார் கூறியதை நிறைவேற்ற வேண்டும். ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்போம் என்றார் அண்ணா. ஆனால் இன்று எங்களது கண்ணீருக்கு திமுக காரணமாக உள்ளது.
மாநகராட்சிக்கும், எங்களுக்கும் இடையே 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல் உள்ள பந்தத்தை குப்பை போல் தூக்கி எறியாதீர்கள். அமைச்சர்கள் எங்களுடன் பேசும் போது உண்மையை பேசவில்லை. நீதிபதி தொழிலாளர்களுக்கு எதிராக எந்த கருத்தையும் சொல்லவில்லை. ஆனால் உங்களுக்கு எதிராக நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது என்று அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறினார்.
எங்களது பிரச்னை தொடர்பாக முன்னாள் நீதிபதிகள் ஹரி பரந்தாமன், சந்துரு ஆகியோரை நியமித்து அரசு பரிந்துரை கேட்க வேண்டும். அவர்கள் என்ன கூறினாலும் அதனை ஏற்றுக் கொள்கிறோம். அவர்கள் முன்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும். மாநகராட்சி அலுவலகத்திற்கு முன்பு தான் எங்களுடைய போராட்டம் தொடரும். வேறு எங்கும் போக மாட்டோம்.
அமைச்சர்கள் சேகர்பாபு மற்றும் கே.என்.நேருவிற்கு சவாலாக சொல்லவில்லை. வேண்டுகோளாக சொல்கிறேன். நீங்கள் அமருங்கள். நாங்களும் அமருகிறோம். செய்தியாளர்களை வைத்து பேசலாம். எது உண்மை? என மக்கள் முடிவு செய்யட்டும். வழக்கு வருவதற்கு முன்னதாக பேசலாம். நாங்கள் மாநகராட்சியில் தான் வேலை செய்தோம்.
மாநகராட்சியில் தான் தொடர்ந்து வேலை செய்வோம் என்பதில் உறுதியாக உள்ளோம். அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு மற்றும் சேகர்பாபுவை வர சொல்லுங்கள். நாங்கள் தயாராக உள்ளோம். ஆனால் அதற்கு அவர்கள் தயாராக உள்ளார்களா? நாங்கள் மாநகராட்சி ஊழியர்கள். நீதிமன்ற வழக்கில் நாளை மறுநாள் தான் தீர்ப்பு வரும். பொறுத்து இருந்து பார்போம்'' என்று வழக்கறிஞரும், போராட்ட குழுவின் ஆலோசகருமான குமாரசாமி தெரிவித்தார்.
