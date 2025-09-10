சென்னை மெரினாவில் போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்ற தூய்மைப் பணியாளர்கள் கைது!
போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்ற தூய்மைப் பணியாளர்களை கைது செய்யும் முயற்சியில் காவலர்களுக்கும், போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
Published : September 10, 2025 at 6:52 PM IST
சென்னை: ''ஏழை பணியாளர்களுக்கு ஒரு நியாயம்?, எம்.பி சசிகாந்த் செந்திலுக்கு ஒரு நியாயமா?'' என்ற வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தி தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்றனர்.
பணி நிரந்தரம், தனியார்மயமாக்குவதை கைவிட வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தூய்மைப் பணியாளர்கள் சமீப காலமாக தொடர் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள உழைப்பாளர் சிலை முன்பு தூய்மைப் பணியாளர்கள் 20-க்கும் மேற்ப்பட்டோர் மீண்டும் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கினர். தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஊதிய நிர்ணய சட்டத்தின் அடிப்படையில் ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்ற உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்பை சென்னை மாநகராட்சி இதுவரை அமல்படுத்தாததை கண்டித்து 3-வது நாளாக தூய்மைப் பணியாளர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம் மேற்கொண்டனர்.
ஏற்கெனவே, தனியார்மயத்தை கைவிட வலுயுறுத்தியும், பணி நிரந்தரம் செய்யக்கோரியும் கடந்த மாதம் 13 நாட்கள் போராட்டம் நடத்திய தூய்மைப் பணியாளர்கள் கோரிக்கை நிறைவேறாததால் மீண்டும் போராட்டத்தை தொடங்கி உள்ளனர். நேற்று முன்தினம் கொருக்குப்பேட்டையில் 200-க்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் நடத்திய நிலையில், நேற்று இரண்டாவது நாளாக மாநகராட்சி அலுவலகம் பின்புறமாக உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை மேற்கொண்டனர். இந்தப் போராட்டம் காவல்துறையினரின் கைது நடவடிக்கையால் களையப்பட்டது.
அதன் தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது நாளாக இன்று (செப்.10) சென்னை மெரினா கடற்கரையில் உள்ள உழைப்பாளர் சிலை முன்பு தூய்மைப் பணியாளர்கள் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்றனர். அப்போது, ''ஏழை பணியாளர்களுக்கு ஒரு நியாயம்? எம்.பி சசிகாந்த் செந்திலுக்கு ஒரு நியாயமா?'' என்ற வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தி 20-க்கும் மேற்பட்ட தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்றனர். போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்ற தூய்மைப் பணியாளர்களை காவல் துறையினர் குண்டுக்கட்டாக தூக்கிச் சென்று வாகனங்கள் மூலம் அப்புறப்படுத்தினர்.
மேலும், போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்ற தூய்மைப்பணியாளர்களை கைது செய்யும் முயற்சியில் காவலர்களுக்கும், போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. இந்த போராட்டம் காரணமாக, அந்த பகுதி முழுவதும் பரபரப்பான சூழ்நிலை காணப்பட்டது. மேலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மெரினா கடற்கரை உழைப்பாளர் சிலை முன்பு போராட்டத்தை தடுக்கும் வகையில் ஏராளமான போலீசார் தடுப்புகள் அமைத்து பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.