சேலம்: சேலம் அருகே தனியார் நிறுவனத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண் தொழிலாளிகளுக்கும், நுண்ணறிவுப் பிரிவு காவல் உதவி ஆய்வாளருக்கு இடையே வாக்குவாதம் முற்றி தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
சேலம் அருகே சூரமங்கலத்தில் தலேமா எலெக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் உள்ளது. கடந்த 1975 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்ட இந்த நிறுவனம் ஸ்வீடனை தலைமையிடமாக கொண்ட காமிக் குழுமத்திற்கு சொந்தமானது. சிங்கப்பூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆசிய நாடுகளுக்கும், ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் தலேமா நிறுவனத்தின் உற்பத்திப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. இந்நிலையில் நஷ்டம் ஏற்பட்டதாகக் கூறி நிறுவனம் மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிறுவனத்தில் 300 பெண்கள் உள்ளிட்ட 600 பணியாளர்கள் பணி புரிந்து வரும் நிலையில் அவர்களை தானாக விலகிக் கொள்ளும்படி நிறுவனத்தின் பொதுமேலாளர் வலியுறுத்தி வருகிறார். அதற்கு தொழிலாளர்கள் ஒப்புக்கொள்ளாத நிலையில், தலேமா நிறுவனம் தானாக முன் வந்து கதவடைப்பு செய்துள்ளது. இதனை கண்டித்து தொழிலாளர்கள் கடந்த ஒரு வாரமாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் இன்று நடைபெற்ற உள்ளிருப்பு போராட்டம் குறித்து தகவலை சேகரிக்கச் நுண்ணறிவு பிரிவு காவல் உதவி ஆய்வாளர் ராஜசேகர் அங்கு சென்றார். அப்போது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் காவல்துறையினர் தனியார் நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாக செயல்படுவதாக காவல் உதவி ஆய்வாளர் ராஜசேகரிடம் கேள்வி எழுப்பினர். இதனால், காவல் உதவி ஆய்வாளர் ராஜசேகருக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண் தொழிலாளர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
அந்த வாக்குவாதத்தில் ராஜசேகரன் பெண் தொழிலாளர்களை தள்ளிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதில், இரண்டு பெண்களுக்கு லேசான காயம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, காவல் உதவி ஆய்வாளர் ராஜசேகர் அங்கிருந்து செல்ல முயற்சி செய்துள்ளார். ஆனால், தொழிலாளர்கள் ராஜசேகரை முற்றுகையிட்டு சிறை பிடித்தனர். இது குறித்து தகவல் அறிந்த சூரமங்கலம் காவல் துறையினர் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று சமாதான பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ராஜசேகரை மீட்டனர்.
இது குறித்து பேசிய தொழிலாளர் தங்கம், “பெண்களை இழிவாக பேசி அவர்களைத் தள்ளிவிட்ட நுண்ணறிவு பிரிவு உதவி ஆய்வாளர் ராஜசேகர் மீது துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.