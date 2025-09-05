ETV Bharat / state

வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின்கீழ் பாஜக முன்னாள் நிர்வாகி மீது வழக்கு! ஜாமீன் வழங்கி சேலம் சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவு!

பாஜக முன்னாள் நிர்வாகி சிபி சக்ரவர்த்தி, அவரது தந்தை மணவாளன், மற்றும் தாய் சித்ரா ஆகியோர் மீது சாதியை கூறி திட்டியதாக வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது

சேலம் சிறப்பு நீதிமன்றம்
சேலம் சிறப்பு நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
September 5, 2025

சேலம்: வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் பாஜக முன்னாள் நிர்வாகி சிபி சக்ரவர்த்தி, அவரது தந்தை மணவாளன், மற்றும் தாய் சித்ரா ஆகியோருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்க சேலம் சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சேலம் மாவட்டம் ஏற்காட்டில் நிலப் பிரச்சனை தொடர்பாக வெள்ளையன் என்பவரை சாதியை கூறி திட்டியதுடன், கடுமையாக தாக்கியதாக ஏற்காடு காவல் நிலையத்தில் அளிக்கப்பட்ட புகாரில் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் பாஜக முன்னாள் நிர்வாகி சிபி சக்ரவர்த்தி மற்றும் அவரது தந்தை மணவாளன், மற்றும் தாய் சித்ரா ஆகியோர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

ஏற்காடு காவல் துறையினர் பதிவு செய்த இந்த வழக்கில் சேலம் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்த அதே நாளில் ஜாமீன் வழங்கக் கோரி 3 பேரும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தனர். அதில், தங்களுடைய நிலத்தை அபகரிக்கும் நோக்கத்தில் செயல்பட்டதை கேட்டதற்காக வெள்ளையன் தரப்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், புகார்தாரரான வெள்ளையனின் ஆட்சேபனையை கேட்ட பின்பு ஜாமீன் மனு மீது முடிவெடுக்க சேலம் சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு கடந்த மாதம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

இதனையடுத்து, 3 பேரும் ஜாமீன் வழங்கக் கோரி சேலம் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். மனுவை விசாரித்த சிறப்பு நீதிமன்றம் பாஜக முன்னாள் நிர்வாகி சிபி சக்கரவர்த்தி, அவரது தந்தை மணவாளன் மற்றும் தாயார் சித்ரா ஆகிய 3 பேருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டது. மேலும், 3 பேரும் 30 நாட்கள் தொடர்ந்து தினமும் காலை 10 மணிக்கு அஸ்தம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் கையெழுத்திட வேண்டும். விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் தலைமறைவாக இருக்கக் கூடாது, சான்றுகள் அல்லது சாட்சிகளை கலைக்க எந்த முயற்சியும் எடுக்கக் கூடாது. நீதிமன்ற நிபந்தனைகளை மீறினால் ஜாமீன் ரத்து செய்யப்படும் போன்ற நிபந்தனைகளின் பேரில் பாஜக முன்னாள் நிர்வாகி சிபி சக்கரவர்த்தி, அவரது தந்தை மணவாளன் மற்றும் தாயார் சித்ரா ஆகியோருக்கு ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளது.

PREVENTION OF ATROCITIES ACTBJP MEMBER CIBI CHAKRAVARTHYவன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம்சேலம் சிறப்பு நீதிமன்றம்SALEM SPECIAL COURT

