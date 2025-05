ETV Bharat / state

திடீரென விழுந்த சேலம் ரயில் நிலைய உள்கூரை! அம்ரித் பாரத் திட்டத்தில் மேம்படுத்தப்பட்ட ஒரே மாதத்தில் விழுந்ததால் பயணிகள் அதிர்ச்சி! - SALEM RAILWAY STATION ROOF COLLAPSE

சேலம் ரயில் நிலையத்தில் இடிந்து விழுந்த மேற்கூரை ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 24, 2025 at 3:24 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 3:58 PM IST 1 Min Read

Last Updated : May 24, 2025 at 3:58 PM IST