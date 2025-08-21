சேலம்: சுற்றுலா பயணிகளின் வசதிக்காக மேட்டுப்பாளையம், உதகமண்டலம், குன்னூர் இடையேயான மலைப் பாதையில் சிறப்பு ரயில் சேவை தொடங்கப்பட உள்ளது.
ஊட்டி மலைப் பாதையில் ரயிலில் பயணிப்பது சுற்றுலா பயணிகளுக்கு மறக்க முடியாத அனுபவமாக இருக்கும். அதனைக் கருத்தில் கொண்டு, சுற்றுலா பயணிகளுக்காக விடுமுறை நாட்களில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்க உள்ளதாக சேலம் ரயில்வே கோட்டம் அறிவித்துள்ளது.
அதன்படி, மேட்டுப்பாளையம் - உதகமண்டலம் சிறப்பு ரயிலானது, ஆகஸ்ட் 23 மற்றும் 30ஆம் தேதி, செப்டம்பர் 5 மற்றும் 7 ஆம் தேதி, அக்டோபர் 2, 4, 17 மற்றும் 19ஆம் தேதிகளில் காலை 9 மணிக்கு மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து புறப்பட்டு குன்னூர் வழியே மதியம் 2.25-க்கு உதகமண்டலத்தை அடையும். மேலும் அதே ரயில் மறுமார்க்கமாக ஆகஸ்ட் 24 மற்றும் 31ஆம் தேதி, செப்டம்பர் 6 மற்றும் 8 ஆம் தேதி, அக்டோபர் 3, 5, 18 20 ஆகிய தேதிகளில் காலை 11.25 மணிக்கு உதகமண்டலத்தில் இருந்து புறப்பட்டு குன்னூர் வழியே மாலை 4.20 மணிக்கு மேட்டுப்பாளையத்தை அடையும்.
உதகமண்டலம் - குன்னூர் சிறப்பு ரயில் ஆகஸ்ட் 23 மற்றும் 30 ஆம் தேதி, செப்டம்பர் 5 மற்றும் 7ஆம் தேதி, அக்டோபர் 2, 4, 17, 19 ஆகிய தேதிகளில் மதியம் 2.50க்கு உதகமண்டலத்தில் இருந்து புறப்பட்டு மதியம் 3.55க்கு குன்னூரை அடையும். அதுவே, மறுமார்க்கமாக ஆகஸ்ட் 24 மற்றும் 31ஆம் தேதி, செப்டம்பர் 6 மற்றும் 8ஆம் தேதி, அக்டோபர் 3, 5, 18, 20 ஆகிய தேதிகளில் காலை 9.20 மணிக்கு குன்னூரில் இருந்து புறப்பட்டு காலை 10.45 மணிக்கு உதகமண்டலத்தை அடையும்.
மேலும், குன்னூர் - உதகமண்டலம் சிறப்பு ரயில் செப்டம்பர் 5, 6, 7 ஆகிய தேதிகளிலும், அக்டோபர் 2,3,4, 5, 18, 19 ஆகிய தேதிகளிலும் காலை 8.20 மணிக்கு குன்னூரில் இருந்து புறப்பட்டு காலை 9.40 மணிக்கு உதகமண்டலத்தை அடையும். அதுவே மறுமார்க்கமாக செப்டம்பர் 5,6,7 ஆகிய நாட்களிலும், அக்டோபர் மாதம் 2,3,4,5,18,19 ஆகிய நாட்களில் மாலை 4.45 மணிக்கு புறப்பட்டு மாலை 5.55 மணிக்கு குன்னூரை அடையும்.
சிறப்பு வார ரயில் அதேபோல், சேலம் ரயில்வே கோட்டம் அறிவித்துள்ள சிறப்பு வார ரயில்கள் பின்வருமாறு:
கோவை - தன்பாத் சிறப்பு வார ரயில்
செப்டம்பர் 5 முதல் நவம்பர் 28ஆம் தேதி வரை வெள்ளிக்கிழமைகள்தோறும் இயக்கப்பட உள்ளது. அதன்படி கோயம்பத்துரில் இருந்து காலை 11.50 மணிக்கு புறப்பட்டு திருப்பூர் கடந்து வெள்ளி மதியம் 1.30 மணிக்கு ஈரோடு ரயில் நிலையத்தையும், மதியம் 2.37 மணிக்கு சேலம் ரயில் நிலையத்தையும் கடந்து ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி, பெரம்பூர், விஜயவாடா வழியே ஞாயிறுக்கிழமை காலை 8.30 மணிக்கு தன்பாத்தை அடையும்.
அதே ரயில் மறுமார்க்கமாக செப்டம்பர் 8 முதல் டிசம்பர் 1ஆம் தேதி வரை திங்கட்கிழமைகளில் காலை 6 மணிக்கு தன்பாத்தில் இருந்து புறப்பட்டு விஜயவாடா, பெரம்பூர், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை வழியாக செவ்வாய் இரவு 11.40 மணிக்கு சேலம் ரயில் நிலையத்திற்கும், நள்ளிரவு ஒரு மணிக்கு ஈரோடு ரயில் நிலையத்திலும் நின்று திருப்பூர் வழியாக புதன்கிழமைகளில் அதிகாலை 3.45 மணிக்கு கோயம்பத்தூரை வந்தடையும்.
|இதையும் படிங்க: “புலி உறுமுது... புலி உறுமுது...” நீலகிரியில் வீடுகள் அருகே சுற்றித்திரியும் புலி; பீதியில் மக்கள்!
போத்தனூர் - பரூனி சிறப்பு வார ரயில்
செப்டம்பர் 6 முதல் நவம்பர் 29ஆம் தேதி வரை சனிக்கிழமைகளில் போத்தனூரில் இருந்து காலை 11.50 மணிக்கு புறப்பட்டு திருப்பூர் வழியாக சனிக்கிழமை மதியம் 1.30 மணிக்கு ஈரோடு ரயில் நிலையத்தையும், மதியம் 2.37 மணிக்கு சேலம் ரயில் நிலையத்தையும் கடந்து ஜோலார்பேட்டை, காட்பாடி, பெரம்பூர், விஜயவாடா வழியே திங்கட்கிழமை மதியம் 2.30 மணிக்கு பிகார் மாநிலம் பரூனியை அடையும்.
அதே ரயில் மறுமார்க்கமாக செப்டம்பர் 9 முதல் டிசம்பர் 2ஆம் தேதி வரை செவ்வாய்கிழமைகளில் பிகார் மாநிலம் பரூனியில் இருந்து இரவு 11.45 மணிக்கு புறப்பட்டு வியாழக்கிழமை இரவு 11.40 மணிக்கு சேலம் ரயில் நிலையத்திற்கும், நள்ளிரவு ஒரு மணிக்கு ஈரோடு ரயில் நிலையத்திற்கும் விஜயவாடா, பெரம்பூர், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை வழியாக வெள்ளிகிழமை அதிகாலை 3.45 மணிக்கு போத்தனூர் ரயில் நிலையத்தை வந்தடையும்.