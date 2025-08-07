Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

பெங்களூரு டூ திருவனந்தபுரம் இடையே பண்டிகை கால சிறப்பு ரயில்கள் - முழு விவரம் - BANGALORE TRIVANDRUM SPECIAL TRAIN

bangalore trivandrum special train: பெங்களூரு - திருவனந்தபுரம் இடையே இயக்கப்படவிருக்கிற சிறப்பு ரயில்கள் மற்றும் அவற்றின் நேர விவரங்கள் குறித்து இங்கு காண்போம்.

கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2025 at 2:21 PM IST

1 Min Read

சேலம்: பெங்களூரு - திருவனந்தபுரம் இடையே அடுத்த ஒன்றரை மாதங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் எனறு சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

சுதந்திர தினத்தில் தொடங்கி, விநாயகர் சதுர்த்தி, ஓணம் என தொடர்ந்து பண்டிகைகள் வரவுள்ளன. இந்த பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு வருகிற 11 ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி வரை பெங்களூரு - திருவனந்தபுரம் வடக்கு இடையே வாரந்திர சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், 'வருகிற திங்கட்கிழமை இரவு 7.15 மணிக்கு பெங்களூருவில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில் மறுநாள் செவ்வாய் கிழமை மதியம் 1:15 மணிக்கு திருவனந்தபுரத்தை அடையும்.

இந்த சிறப்பு ரயில் கிருஷ்ணராஜபுரம், பங்காரபேட்டை, பாலக்காடு, திருச்சூர், ஆளுவா, எர்ணாகுளம் டவுன், கோட்டயம், சங்கனாச்சேரி, திருவல்லா, செங்கன்னூர், மாவேலிக்கரா, காயங்குளம், கொல்லம், வர்க்கலா ஆகிய ஊர்களில் நின்று செல்லும். அதேபோல செவ்வாய் இரவு 12.05 மணிக்கு சேலம், 01.05 மணிக்கு ஈரோடு, 02. 58க்கு போத்தனூரில் இந்த சிறப்பு ரயில் நின்று செல்லும்.

இதையும் படிங்க: அரசுத் திட்டங்களுக்கு முதல்வரின் பெயரை சூட்ட உச்ச நீதிமன்றம் பச்சைக்கொடி; அதிமுக முன்னாள் அமைச்சருக்கு ரூ.10 லட்சம் அபராதம்!

மறுமார்க்கமாக இந்த சிறப்பு ரயில் செவ்வாய் பிற்பகல் 3:15 மணிக்கு திருவனந்தபுரத்திலிருந்து புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 8.30 மணிக்கு பெங்களூருவை அடையும். புதன் நள்ளிரவு 12:15 மணிக்கு போத்தனூர் ரயில் நிலையத்திலும், 01. 20 மணிக்கு திருப்பூரிலும், 02.05 ஐந்து மணிக்கு ஈரோட்டிலும், 03:05 மணிக்கு சேலத்திலும் நின்று செல்லும்.

மேலும் பெங்களூரு - திருவனந்தபுரம் வடக்கு சிறப்பு ரயில் ஆகஸ்ட் மாதம் 13 மற்றும் 27ஆம் தேதிகளிலும் செப்டம்பர் மூன்றாம் தேதி புதன்கிழமையும், பெங்களூருவில் இருந்து 07.25 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தை அடையும்.

மறுமார்க்கமாக இந்த ரயில் ஆகஸ்ட் 14 மற்றும் 28 ஆகிய நாட்களிலும், செப்டம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதியும் மதியம் 03:15 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 08:30 மணிக்கு பெங்களூருவை அடையும்' என்று சேலம் ரயில்வே கோட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சேலம்: பெங்களூரு - திருவனந்தபுரம் இடையே அடுத்த ஒன்றரை மாதங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் எனறு சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

சுதந்திர தினத்தில் தொடங்கி, விநாயகர் சதுர்த்தி, ஓணம் என தொடர்ந்து பண்டிகைகள் வரவுள்ளன. இந்த பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு வருகிற 11 ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி வரை பெங்களூரு - திருவனந்தபுரம் வடக்கு இடையே வாரந்திர சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

இதுதொடர்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், 'வருகிற திங்கட்கிழமை இரவு 7.15 மணிக்கு பெங்களூருவில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில் மறுநாள் செவ்வாய் கிழமை மதியம் 1:15 மணிக்கு திருவனந்தபுரத்தை அடையும்.

இந்த சிறப்பு ரயில் கிருஷ்ணராஜபுரம், பங்காரபேட்டை, பாலக்காடு, திருச்சூர், ஆளுவா, எர்ணாகுளம் டவுன், கோட்டயம், சங்கனாச்சேரி, திருவல்லா, செங்கன்னூர், மாவேலிக்கரா, காயங்குளம், கொல்லம், வர்க்கலா ஆகிய ஊர்களில் நின்று செல்லும். அதேபோல செவ்வாய் இரவு 12.05 மணிக்கு சேலம், 01.05 மணிக்கு ஈரோடு, 02. 58க்கு போத்தனூரில் இந்த சிறப்பு ரயில் நின்று செல்லும்.

இதையும் படிங்க: அரசுத் திட்டங்களுக்கு முதல்வரின் பெயரை சூட்ட உச்ச நீதிமன்றம் பச்சைக்கொடி; அதிமுக முன்னாள் அமைச்சருக்கு ரூ.10 லட்சம் அபராதம்!

மறுமார்க்கமாக இந்த சிறப்பு ரயில் செவ்வாய் பிற்பகல் 3:15 மணிக்கு திருவனந்தபுரத்திலிருந்து புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 8.30 மணிக்கு பெங்களூருவை அடையும். புதன் நள்ளிரவு 12:15 மணிக்கு போத்தனூர் ரயில் நிலையத்திலும், 01. 20 மணிக்கு திருப்பூரிலும், 02.05 ஐந்து மணிக்கு ஈரோட்டிலும், 03:05 மணிக்கு சேலத்திலும் நின்று செல்லும்.

மேலும் பெங்களூரு - திருவனந்தபுரம் வடக்கு சிறப்பு ரயில் ஆகஸ்ட் மாதம் 13 மற்றும் 27ஆம் தேதிகளிலும் செப்டம்பர் மூன்றாம் தேதி புதன்கிழமையும், பெங்களூருவில் இருந்து 07.25 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தை அடையும்.

மறுமார்க்கமாக இந்த ரயில் ஆகஸ்ட் 14 மற்றும் 28 ஆகிய நாட்களிலும், செப்டம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதியும் மதியம் 03:15 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 08:30 மணிக்கு பெங்களூருவை அடையும்' என்று சேலம் ரயில்வே கோட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

SALEM RAILWAYBANGALORE TRIVANDRUM SPECIAL TRAINSபெங்களூரு திருவனந்தபுரம்SOUTHERN RAILWAYBANGALORE TRIVANDRUM SPECIAL TRAIN

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

EXCLUSIVE: என் நடிப்பு எந்த விதத்தில் குறைந்து விட்டது? நடிகை ஊர்வசி ஆதங்கம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.