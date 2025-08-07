சேலம்: பெங்களூரு - திருவனந்தபுரம் இடையே அடுத்த ஒன்றரை மாதங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் எனறு சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
சுதந்திர தினத்தில் தொடங்கி, விநாயகர் சதுர்த்தி, ஓணம் என தொடர்ந்து பண்டிகைகள் வரவுள்ளன. இந்த பண்டிகை காலத்தை முன்னிட்டு வருகிற 11 ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி வரை பெங்களூரு - திருவனந்தபுரம் வடக்கு இடையே வாரந்திர சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், 'வருகிற திங்கட்கிழமை இரவு 7.15 மணிக்கு பெங்களூருவில் இருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில் மறுநாள் செவ்வாய் கிழமை மதியம் 1:15 மணிக்கு திருவனந்தபுரத்தை அடையும்.
இந்த சிறப்பு ரயில் கிருஷ்ணராஜபுரம், பங்காரபேட்டை, பாலக்காடு, திருச்சூர், ஆளுவா, எர்ணாகுளம் டவுன், கோட்டயம், சங்கனாச்சேரி, திருவல்லா, செங்கன்னூர், மாவேலிக்கரா, காயங்குளம், கொல்லம், வர்க்கலா ஆகிய ஊர்களில் நின்று செல்லும். அதேபோல செவ்வாய் இரவு 12.05 மணிக்கு சேலம், 01.05 மணிக்கு ஈரோடு, 02. 58க்கு போத்தனூரில் இந்த சிறப்பு ரயில் நின்று செல்லும்.
மறுமார்க்கமாக இந்த சிறப்பு ரயில் செவ்வாய் பிற்பகல் 3:15 மணிக்கு திருவனந்தபுரத்திலிருந்து புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 8.30 மணிக்கு பெங்களூருவை அடையும். புதன் நள்ளிரவு 12:15 மணிக்கு போத்தனூர் ரயில் நிலையத்திலும், 01. 20 மணிக்கு திருப்பூரிலும், 02.05 ஐந்து மணிக்கு ஈரோட்டிலும், 03:05 மணிக்கு சேலத்திலும் நின்று செல்லும்.
மேலும் பெங்களூரு - திருவனந்தபுரம் வடக்கு சிறப்பு ரயில் ஆகஸ்ட் மாதம் 13 மற்றும் 27ஆம் தேதிகளிலும் செப்டம்பர் மூன்றாம் தேதி புதன்கிழமையும், பெங்களூருவில் இருந்து 07.25 மணிக்கு புறப்பட்டு மறுநாள் திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்தை அடையும்.
மறுமார்க்கமாக இந்த ரயில் ஆகஸ்ட் 14 மற்றும் 28 ஆகிய நாட்களிலும், செப்டம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதியும் மதியம் 03:15 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு மறுநாள் காலை 08:30 மணிக்கு பெங்களூருவை அடையும்' என்று சேலம் ரயில்வே கோட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
