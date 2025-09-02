சென்னை: விண்வெளிக்கு முதலில் சென்றது அனுமன் என சொல்லலாம். அனுராக் தாக்கூரின் மகனே இதை நம்ப மாட்டார் என்று மதுரை எம்.பி சு.வெங்கடேசன் கூறினார். சென்னை, சென்ட்ரல் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் புத்தக பூங்கா அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் கலந்து கொண்டு ''தொன்மை மறவேல்'' என்ற தலைப்பில் சொற்பொழிவு ஆற்றினார்.
எந்த மாநிலத்திலும் நடக்காத சாதனை:
சு.வெங்கடேசன் எம்.பி பேசும்போது, ''மதுரை விமான நிலையத்தில் புத்தக கடையை அமைக்க மிகவும் சிரமப்பட்டு வருகிறேன். எனக்கு மிகவும் பிடித்த புத்தக கடைகள், பழைய புத்தக கடைகள் தான். கைக்கு வாங்கும் விலையில் நாம் தேடிய அனைத்து புத்தகங்களும் அங்கு கிடைக்கும். சென்னை சென்ட்ரலில் பரபரப்பான இடத்தில் நாம் இப்படி அமர்ந்து பேசுவது சிறப்பாக உள்ளது. அறிவுச்சூழலில் இந்தியாவில் வேறு எந்த மாநிலத்திலும் நடக்காத சாதனை தமிழ்நாட்டில் நடக்கிறது. இலக்கியத்திற்கு உவேசா போன்ற ஆளுமைகள் இருந்தார்கள்.
அயோத்திதாசர் பல நூல்களை பாதுகாப்பு செய்தார். ஆனால், சித்த மருத்துவத்தில் நமது தொன்மையை எடுத்துரைக்க யாரும் இல்லை. அதன் தேவை இப்போது உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள கல்வி மரபு மிக மிக வலிமையானது. தமிழக அரசு நமது நூல்களை இணையப்படுத்த நிதியை ஒதுக்கி உள்ளது. இது பல நூற்றாண்டுக்கான முன்னோட்டம்.
மோடி என்ற வார்த்தையின் பொருள்:
மராட்டியத்திற்கான எழுத்து முறையை மறந்து விட்டோம். அந்த எழுத்துகளுக்கு பெயர் மோடி எழுத்துக்கள். மராட்டியர்கள் தமிழகத்தை ஆண்ட பொழுது வரலாற்றை மோடி எழுத்தில் பதிவு செய்துள்ளனர். தமிழகத்திலிருந்து காசிக்கு செல்வதும், காசியிலிருந்து ராமேஸ்வரம், குமரி முனைக்கு வருவதும் பல ஆண்டுகளிலிருந்தே இயல்பாக பின்பற்றப்படுகிறது.
மோடி என்றால் மறைந்திருத்தல், ஒளிந்திருத்தல் என்பது தான் பொருள். மோடி எழுத்துகளை ஆவணப்படுத்தும் பணிகளை தமிழ் இணையகல்வி கழகம் எடுத்து வருகிறது. கீழடி உருவாக்கிய விழிப்புணர்வு ஆராய்ச்சியை பார்த்து வருகிறோம். எதை வேண்டுமானாலும் புகுத்தலாம். ஆனால் தொன்மையை எப்போதும் மறைக்க முடியாது.
அரசியலமைப்பு புத்தகத்தில் கீழடி படம்:
கீழடி தொன்மையை என்ன நிகழ்ந்தாலும் ஒரு காலமும் மறைக்க முடியாது. தொன்மை மறவேல் என்பது முடிந்து போன ஒன்றல்ல. இதுதான் தொடக்கம். எதை ஒன்றையும் துண்டித்து புதிய வாழ்க்கை வாழ முடியாது. பழமையிலிருந்து கற்றுக்கொண்டு தான் எதிர்காலத்தை நோக்கி நகர முடியும். பழமையின் தொடர்ச்சி தான் மானுட வாழ்வு.
அரசியலமைப்பு சட்டப் புத்தகத்தில் 16 வரலாற்று படங்கள் இடம்பெற்று இருக்கும். அதில் முதலில் அசோக சக்கரம் இடம் பெற்றிருக்கும். ஆனால் தற்போதைய நிலையில் அசோக சக்கரம் போன்ற வரலாற்று படங்கள் இடம்பெற்றுள்ள அரசியலமைப்பு புத்தகத்தில் கீழடியும் இடம்பெற வேண்டிய நிலைமை உள்ளது'' என்று பேசினார். இதனைத் தொடர்ந்து உரையாடல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு சு.வெங்கடேசன் எம்.பி பதில் அளித்தார்.
கேள்வி: சங்க கால காதலை வைத்து நூல் எழுதுவீர்களா?
பதில்: சங்க கால காதலை வைத்து நூல் எழுதலாமா என்றால் எழுதுவதற்கு நிறைய உள்ளது. காதலை வைத்து மட்டும் தான் எழுத வேண்டும் என்றல்ல. நிச்சயமாக எழுதுவேன்.
கேள்வி: உங்களுடைய நூல்களில் கற்பனையின் உச்சத்தில் பல எழுத்துக்கள் உள்ளது. அதெல்லாம் எங்கிருந்து எடுத்தீர்கள்?
பதில்: தமிழின் முதல் மகாகவி கபிலன் தான். அவரைப் பற்றி எழுதும்போது அதற்கான தகுதியை வளர்த்துக் கொள்ளாமல் அதை தொடவே கூடாது. அப்படி தொட்டால் தமிழ் இலக்கிய மரபும், தமிழ் அறிவு மரபும் ஒத்துக்கொள்ளாது. அவ்வளவும் சங்க இலக்கியத்தில் இருந்து எடுத்தது தான். சங்க இலக்கியத்தில் இல்லாதது ஒன்றும் இல்லை. ஆயிரம் வோல்டேஜ் கொண்ட மின் கம்பத்தை தொடுவது போன்றது. பலமுறை பரிசோதித்து கொண்டு தான் எழுதினேன்.
கேள்வி: 'பரம்பு மலை' என சொல்லும்போது இப்போது இருக்கும் 'பிரான்மலையை தான் பரம்பு மலையாக சித்தரித்துள்ளீர்களா?
பதில்: வேள்பாரியில் இதற்கான தெளிவான படத்தைக் கொடுத்துள்ளேன். குறிஞ்சி பூ என்றால் ஆயிரம் அடி உயரத்திற்கு மேல் தான் அந்த செடி. இன்றிருக்கும் இடங்களை கள ஆய்வு செய்து தான் குறிப்பிட்டுள்ளேன்.
கேள்வி: நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான பின் வாசிப்பு பழக்கத்தை குறைத்து விட்டீர்களா?
பதில்: வாசிப்பு தான் உயிர்ப்பு. தினமும் நடங்கள், உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள் என்பது அடிப்படை அறிவியலோ அதேபோல மனதுக்கும், சிந்தனைக்குமான நல்ல விஷயங்களுக்கு தேவை வாசிப்பு. எதையாவது தினசரி வாசியுங்கள்.
கேள்வி: கீழடி ஆய்வை அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணனோடு ஆய்வு செய்தபோது மறக்க முடியாத அனுபவம் எது?
பதில்: முதல் கட்ட அடி தோன்ற தொடங்கியதில் இருந்தே நான் அந்த இடத்திற்கு போய் விட்டேன். மதுரையில் தொல்லியல் ரீதியான ஆய்வு நடக்கும் போது அதை பார்க்க மிகவும் ஆர்வமாக இருந்தது. வாரத்தில் ஆறு நாள் தொடக்க காலத்தில் கீழடி ஆய்வு நடக்கும் இடத்தில் தான் இருப்போம். 2017 க்கு பிறகு கீழடி என்கிற விஷயத்தை அனைவருக்கும் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக கூட்டங்களில் பெரிதாக பேசியுள்ளோம
கீழடி தமிழ்நாட்டில் தான் உள்ளது என்பதை முதல்வருக்கு சொல்லுங்கள் என கட்டுரையே எழுதினேன். மறைந்திருக்கும் ஒன்று வெளியில் கிடைக்கும் போது மிகவும் ஆச்சர்யம். 10 ஆயிரம் ஆண்டு முன்பு பயன்படுத்திய கற்கோடரி கீழடியில் கிடைத்தது மிகவும் ஆச்சரியத்தை உண்டாக்கியது. கீழடி கண்டறியப்பட்ட வியப்பு, பொது சமூகத்திற்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற ஆர்வம் அதற்கான முயற்சி முதல் மூன்று ஆண்டு காலம் சுழல் போல இருந்தது. விரைவில் தமிழ் சமூகம் கீழடியை பற்றிக்கொண்டது என்பது மகிழ்ச்சி.
விண்வெளிக்கு முதலில் சென்றது அனுமன் என்று சொல்லலாம். ஆனால் இதை கூறிய அனுராக் தாக்கூரின் மகனே நம்ப மாட்டார். பகுத்தறிவு ரொம்ப முக்கியமானது. பகுத்தறிவை பலப்படுத்துவதும் அதை கொண்டு செல்வதும் மிக முக்கியமானது. அதற்கு நான் முன்னுரிமை கொடுப்பேன். இவ்வாறு உரையாடல் நிகழ்ந்தது.