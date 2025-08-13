ETV Bharat / state

வாராக்கடன் என அறிவித்தும் வசூல் நடவடிக்கை: ''தீய்ந்து போன டயலாக்கை எத்தனை முறை பேசுவீர்கள்?" - சு.வெங்கடேசன் எம்.பி! - S VENKATESAN MP

2021 - 2025 நிதியாண்டுகளில் வாராக்கடன்களாக அறிவிக்கப்பட்ட தொகை 18,14,360 கோடி. வாராக்கடன்களில் 5 ஆண்டுகளில் வசூலிக்கப்பட்ட தொகை 4,16,205 கோடி. வசூல் செய்யப்படாத தொகை 13,98,155 கோடி. வசூல் விகிதம் 23% மட்டுமே.

சு.வெங்கடேசன் எம்.பி
சு.வெங்கடேசன் எம்.பி - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2025 at 9:09 PM IST

2 Min Read

சென்னை: வாராக்கடன் என அறிவித்த பிறகும் வசூல் நடவடிக்கை தொடரும் என்கிற மத்திய அரசின் அறிவிப்பு குறித்து சு.வெங்கடேசன் எம்.பி எக்ஸ் தளத்தில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

வாராக்கடன் என அறிவித்த பிறகும் வசூல் நடவடிக்கை தொடரும் என்கிற மத்திய அரசின் இந்த அறிவிப்பு குறித்து, மதுரை எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் தமது எக்ஸ் தளத்தில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அதில், "வாராக்கடன் என்று அறிவித்த பிறகும் வசூல் நடவடிக்கை தொடரும் என்கின்ற இந்த தீய்ந்து போன டயலாக்கை, எத்தனை முறை பேசுவீர்கள்.

2021 - 2025 ஐந்து நிதியாண்டுகளில் பொதுத்துறை, தனியார் துறை, பட்டியலிடப்பட்ட வணிக வங்கிகளில், வாராக்கடன்களாக அறிவிக்கப்பட்ட தொகை 18,14,360 கோடி ரூபாய். இதில் இந்த 5 ஆண்டுகளில் வசூலிக்கப்பட்ட தொகை 4,16,205 கோடி. வசூல் செய்யப்படாத தொகை 13,98,155 கோடி. வசூல் விகிதம் 23% மட்டுமே.

நீங்கள் (மத்திய அரசு) நேற்று (ஆகஸ்ட் 12) கேள்வி எண் 2617 க்கு மாநிலங்களவையில் தந்த பதில் தான் இந்த விவரங்கள் எல்லாம். கால் கிணறு கூட தாண்டவில்லை உங்கள் வசூல் "வேட்டை"... வாராக்கடன் வசூல் என்பது தொடர் நடவடிக்கை என்பது அரசின் வாதம். எப்போது தான் வசூல் செய்வீர்கள் என்பது தான் கேள்வி. நீங்கள் 2014 லிருந்து பெயர்களோடு, தொகையோடு கணக்கு கொடுங்கள். தேசம் பார்க்கட்டும் மக்கள் சேமிப்பு எவ்வாறு சூறையாடப்படுகிறதென்று." என்று சு.வெங்கடேசன் பதிவிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, ராஜஸ்தான் காங்கிரஸ் எம்.பி ரந்தீப் சிங் சுர்ஜிவாலா நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பிய கேள்விகள்:

1. நிதியாண்டு 2025-26 உட்பட கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் ஒவ்வொன்றிலும் பொதுத்துறை மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட தனியார் துறை வங்கிகளால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட மொத்தக் கடன் தொகை எவ்வளவு?

2. இதே காலகட்டத்தில் இந்த வங்கிகளால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட கடன்களிலிருந்து மீட்கப்பட்ட தொகை எவ்வளவு?

3. நிதியாண்டு 2025-26 இல் தனியார் துறை வங்கிகளால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு, உத்தரவாத தரங்களில் ஏதேனும் நீர்ப்புத்தன்மை மற்றும் சொத்து தரம் மோசமடைவதை குறிக்கிறதா? அப்படியானால் அதன் விவரங்கள் என்ன?

4. எழுதப்பட்ட கணக்குகளில் இருந்து சிறந்த மீட்பு விகிதங்களை உறுதி செய்வதற்கும், வங்கித் துறையின் ஒட்டுமொத்த நிதி ஆரோக்கியத்தை வலுப்படுத்துவதற்கும் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள் என்ன? என்று கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.

இதற்கு மத்திய நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி அளித்துள்ள எழுத்துபூர்வ பதில்:

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் வங்கிகளின் வாரியங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொள்கையின்படி, 4 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தவுடன் முழு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டவை உட்பட என்.பி.ஏக்களை வங்கிகள் தள்ளுபடி செய்கின்றன. இத்தகைய தள்ளுபடி, கடன் வாங்குபவர்களின் கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வழிவகுக்காது.

எனவே அது கடன் வாங்குபவருக்கு பயனளிக்காது. கடன் வாங்கியவர்கள் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு தொடர்ந்து பொறுப்பாக உள்ளனர். மேலும் இந்த கணக்குகளில் தொடங்கப்பட்ட மீட்பு நடவடிக்கைகளை வங்கிகள் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றன. மேலும், எழுதித்தள்ளப்பட்ட கடன்களை மீட்டெடுப்பது என்பது ஒரு தொடர்ச்சியான செயல்முறையாகும்.

மேலும் சிவில் நீதிமன்றங்கள் அல்லது கடன் மீட்பு தீர்ப்பாயங்களில் வழக்கு தாக்கல் செய்தல், நிதி சொத்துக்களின் பாதுகாப்பு பத்திரமயமாக்கல், புனரமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு வட்டிச் சட்டத்தை அமல்படுத்துதல், திவால் மற்றும் திவால் குறியீட்டின் கீழ் தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயத்தில் வழக்குகளை தாக்கல் செய்தல் போன்ற பல்வேறு மீட்பு நெறிமுறைகளின் கீழ் கடன் வாங்கியவர்களுக்கு எதிராக தொடங்கப்பட்ட மீட்பு நடவடிக்கைகளை வங்கிகள் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றன. இவ்வாறு மத்திய நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி பதில் அளித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: கவின் ஆணவக் கொலை: ''சித்தி மகனை போட்டுக் கொடுத்த சுர்ஜித்'' - சூடு பிடித்த வழக்கு!

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சென்னை: வாராக்கடன் என அறிவித்த பிறகும் வசூல் நடவடிக்கை தொடரும் என்கிற மத்திய அரசின் அறிவிப்பு குறித்து சு.வெங்கடேசன் எம்.பி எக்ஸ் தளத்தில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

வாராக்கடன் என அறிவித்த பிறகும் வசூல் நடவடிக்கை தொடரும் என்கிற மத்திய அரசின் இந்த அறிவிப்பு குறித்து, மதுரை எம்.பி. சு.வெங்கடேசன் தமது எக்ஸ் தளத்தில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அதில், "வாராக்கடன் என்று அறிவித்த பிறகும் வசூல் நடவடிக்கை தொடரும் என்கின்ற இந்த தீய்ந்து போன டயலாக்கை, எத்தனை முறை பேசுவீர்கள்.

2021 - 2025 ஐந்து நிதியாண்டுகளில் பொதுத்துறை, தனியார் துறை, பட்டியலிடப்பட்ட வணிக வங்கிகளில், வாராக்கடன்களாக அறிவிக்கப்பட்ட தொகை 18,14,360 கோடி ரூபாய். இதில் இந்த 5 ஆண்டுகளில் வசூலிக்கப்பட்ட தொகை 4,16,205 கோடி. வசூல் செய்யப்படாத தொகை 13,98,155 கோடி. வசூல் விகிதம் 23% மட்டுமே.

நீங்கள் (மத்திய அரசு) நேற்று (ஆகஸ்ட் 12) கேள்வி எண் 2617 க்கு மாநிலங்களவையில் தந்த பதில் தான் இந்த விவரங்கள் எல்லாம். கால் கிணறு கூட தாண்டவில்லை உங்கள் வசூல் "வேட்டை"... வாராக்கடன் வசூல் என்பது தொடர் நடவடிக்கை என்பது அரசின் வாதம். எப்போது தான் வசூல் செய்வீர்கள் என்பது தான் கேள்வி. நீங்கள் 2014 லிருந்து பெயர்களோடு, தொகையோடு கணக்கு கொடுங்கள். தேசம் பார்க்கட்டும் மக்கள் சேமிப்பு எவ்வாறு சூறையாடப்படுகிறதென்று." என்று சு.வெங்கடேசன் பதிவிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, ராஜஸ்தான் காங்கிரஸ் எம்.பி ரந்தீப் சிங் சுர்ஜிவாலா நாடாளுமன்றத்தில் எழுப்பிய கேள்விகள்:

1. நிதியாண்டு 2025-26 உட்பட கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் ஒவ்வொன்றிலும் பொதுத்துறை மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட தனியார் துறை வங்கிகளால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட மொத்தக் கடன் தொகை எவ்வளவு?

2. இதே காலகட்டத்தில் இந்த வங்கிகளால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட கடன்களிலிருந்து மீட்கப்பட்ட தொகை எவ்வளவு?

3. நிதியாண்டு 2025-26 இல் தனியார் துறை வங்கிகளால் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு, உத்தரவாத தரங்களில் ஏதேனும் நீர்ப்புத்தன்மை மற்றும் சொத்து தரம் மோசமடைவதை குறிக்கிறதா? அப்படியானால் அதன் விவரங்கள் என்ன?

4. எழுதப்பட்ட கணக்குகளில் இருந்து சிறந்த மீட்பு விகிதங்களை உறுதி செய்வதற்கும், வங்கித் துறையின் ஒட்டுமொத்த நிதி ஆரோக்கியத்தை வலுப்படுத்துவதற்கும் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள் என்ன? என்று கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.

இதற்கு மத்திய நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி அளித்துள்ள எழுத்துபூர்வ பதில்:

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் வங்கிகளின் வாரியங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கொள்கையின்படி, 4 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தவுடன் முழு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டவை உட்பட என்.பி.ஏக்களை வங்கிகள் தள்ளுபடி செய்கின்றன. இத்தகைய தள்ளுபடி, கடன் வாங்குபவர்களின் கடன்களை தள்ளுபடி செய்ய வழிவகுக்காது.

எனவே அது கடன் வாங்குபவருக்கு பயனளிக்காது. கடன் வாங்கியவர்கள் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கு தொடர்ந்து பொறுப்பாக உள்ளனர். மேலும் இந்த கணக்குகளில் தொடங்கப்பட்ட மீட்பு நடவடிக்கைகளை வங்கிகள் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றன. மேலும், எழுதித்தள்ளப்பட்ட கடன்களை மீட்டெடுப்பது என்பது ஒரு தொடர்ச்சியான செயல்முறையாகும்.

மேலும் சிவில் நீதிமன்றங்கள் அல்லது கடன் மீட்பு தீர்ப்பாயங்களில் வழக்கு தாக்கல் செய்தல், நிதி சொத்துக்களின் பாதுகாப்பு பத்திரமயமாக்கல், புனரமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு வட்டிச் சட்டத்தை அமல்படுத்துதல், திவால் மற்றும் திவால் குறியீட்டின் கீழ் தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயத்தில் வழக்குகளை தாக்கல் செய்தல் போன்ற பல்வேறு மீட்பு நெறிமுறைகளின் கீழ் கடன் வாங்கியவர்களுக்கு எதிராக தொடங்கப்பட்ட மீட்பு நடவடிக்கைகளை வங்கிகள் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றன. இவ்வாறு மத்திய நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி பதில் அளித்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: கவின் ஆணவக் கொலை: ''சித்தி மகனை போட்டுக் கொடுத்த சுர்ஜித்'' - சூடு பிடித்த வழக்கு!

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

வாராக்கடன் அறிவித்தும் வசூல்சு வெங்கடேசன் எம்பி கேள்விS VENKATESAN QUESTION CENTRAL GOVTமத்திய நிதித்துறை இணை அமைச்சர்S VENKATESAN MP

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.