மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டம், பூம்புகாரில் பாமக மற்றும் வன்னியர் சங்கம் சார்பில் ''வன்னியர் மகளிர் பெருவிழா மாநாடு'' மருத்துவர் ராமதாஸ் தலைமையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 10) நடைபெற்றது.
மாநாட்டில் பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸ் பேசியதாவது:
பெண்கள் இல்லாமல் உலகமே இல்லை. ஆக்கும் சக்தி, தீமைகளை அழிக்கும் சக்தி பெண்களுக்கு உண்டு. மகளிர் மாநாட்டில் எனது மூத்தப் பிள்ளை இல்லை. குருவை சொன்னேன். அவர் உயிரோடு இருந்தால் எவ்வளவு சிறப்பாக நடத்துவாரோ? அதேபோல் தற்போது போட்டி போட்டுக்கொண்டு மாநாட்டை சிறப்பாக நடத்தி பெருமை சேர்த்துள்ளார்கள்.
கங்கைகொண்ட சோழபுரத்திற்கு வந்த பிரதமர் மோடி, ''தந்தையை மிஞ்சிய தனையன் இருக்கக்கூடாது. அதற்கு உதாரணம் கங்கைகொண்டபுரம் கோயில்'' என்று சொன்னார். சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு மற்றும் 10.5 % இடஒதுக்கீட்டை செயல்படுத்த தமிழக முதல்வர் உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும். சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு தொடங்கினால் தமிழகத்தில் உள்ள 320 சமுதாய மக்களின் நிலை தெரிய வரும். இதை செய்ய தமிழக முதல்வர் ஏன் தயங்குகிறார்?
மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு 20 சதவிகிதம் கருணாநிதி கொடுத்தார். 108 சமுதாயம் பயன்பெற்றனர். தந்தையை மீறிய தனயனாக நீங்கள் (தமிழக முதல்வர்) சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை எடுக்க ஏன் தயக்கம்? அதனை செய்து சமூக சரித்திரத்தில் இடம்பெற வேண்டுமென்று தமிழக முதல்வரை கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
10.5 சதவிகித இடஒதுக்கீட்டிற்காக மிகப் பெரிய போராட்டம். தமிழ்நாடு அதிரும் அளவிற்கு போராட்டம். 7 நாள் சாலை மறியல் போன்று அதைவிட பெரியதாக நடத்த நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். எங்களை அந்த அளவிற்கு கொண்டு செல்லாதீர்கள். அப்படிப்பட்ட போராட்டத்தை நாங்கள் நடத்தினால், தமிழ்நாடு தாங்காது. மக்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்பதை நாங்கள் உணர்வோம்.
சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு தொடங்குவோம் என்று தமிழக முதல்வர் அறிவிக்க வேண்டுமென்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். பெண்கள், இளைஞர்கள் தங்கள் தெருவில், பகுதியில் உறவினர்கள், பிள்ளைகள் மதுவை தொடாமல் அல்லது மது, கஞ்சா விற்பனையை தடுக்க முனைப்பாக இருக்க வேண்டும். அப்படி விற்பனை செய்தால் நீங்கள் கடுமையான போராட்டம் செய்யுங்கள். என்னை கூப்பிட்டாலும் நான் கலந்து கொள்வேன். மது போதையால் இளைஞர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
மது, கஞ்சா விற்பனை செய்பவர்களை பொதுமக்களே பிடித்து காவல்துறையிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். காவல்துறையினரும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பெண்கள் எல்லா வகையிலும் முன்னேறி வருகிறார்கள். ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளிலும் பெண்கள் முதலிடத்தில் வருகிறார்கள். ஆண்கள் முன்னேற்றத்தை தடுப்பது மது, போதை தான். அதனை அரசு தடுக்க வேண்டும். பெற்றோர்களும் பிள்ளைகளை கண்காணிக்க வேண்டும். வரும் 2026 ஆம் ஆண்டு நீங்கள் நினைக்கும் வகையில் வெற்றிக்கூட்டணி அமைப்பேன்.
வேறு யார் எது சொன்னாலும் நீங்கள் காது கொடுத்து கேட்க வேண்டியதில்லை. நான் சொல்வது தான் நடக்கும். இவ்வாறு மருத்துவர் ராமதாஸ் பேசினார். மாநாட்டை முடித்துவிட்டு காரில் புறப்பட்டபோது மருத்துவர் ராமதாஸ் கூறுகையில், ''வருகின்ற 17 ஆம் தேதி நடக்க இருக்கும் பொதுக்குழுவில் கருத்து கேட்டு கூட்டணி பற்றி முடிவு செய்வோம். இப்பொழுது எதுவும் சொல்ல முடியாது" என்று கூறி விட்டு சென்றார்.
இந்த மாநாட்டில் கௌரவ தலைவர் ஜி.கே.மணி, பாமக நிறுவனர் ராமதாஸின் மனைவி சரஸ்வதி, மகள் ஶ்ரீகாந்தி, ராமதாஸின் பேரன் சுகந்தன், ஜி.கே.மணியின் மகன் தமிழ்குமரன், சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள், வன்னியர் சங்க தலைவர் பு.தா.அருள்மொழி, பாமக பொதுசெயலாளர் முரளிசங்கர், பொருளாளர் மன்சூர், பேராசிரியர் தீரன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர். முன்னதாக மாநாட்டில் கண்ணகி - கோவலன் நாடகம், பெண்களின் பாரம்பரியத்தை போன்றுகின்ற வீரதீர சாகச நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன. 50 ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் கலந்துகொண்டனர்.
|இதையும் படிங்க: ''தூய்மைப் பணியை தனியாருக்கு கொடுப்பது கொள்கை முடிவா, கொள்ளையா?" - சீமான் சுளீர் கேள்வி!
தஞ்சை சரக டிஐஜி ஜியாஉல்ஹக் தலைமையில் மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, கரூர் உள்ளிட்ட 6 மாவட்டங்களை சேர்ந்த 1300 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு இருந்தனர். 3 தீயணைப்பு வாகனங்கள், 4 அவசரகால ஊர்திகள், 10 மருத்துவர்கள் கொண்ட மருத்துவ குழுவினர் தயார் நிலையில் இருந்தனர். கடற்கரை பகுதியில் மீட்பு உபகரணங்களுடன் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.