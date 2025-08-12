ETV Bharat / state

''அன்புமணி கூட்டிய பொதுக்குழு சட்டவிரோதம்" - தேர்தல் ஆணையத்தில் ராமதாஸ் புகார்! - S RAMADOSS

ராமதாஸ் கட்சியின் தலைவராக பதவியேற்றதில் இருந்து அன்புமணிக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை. தலைவர் பதவிகாலம் முடிந்த நிலையில் கட்சி நிறுவனரின் ஒப்புதல் இல்லாமல் தலைவரின் பதவிக்காலம் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இது, கட்சியின் விதிகளுக்கு முரணானது.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ்
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 12, 2025 at 8:44 PM IST

விழுப்புரம்: பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழுக் கூட்டத்தை அன்புமணி கூட்டியதற்கும், இந்த பொதுக்குழுவில் பாமக தலைவரின் பதவி காலத்தை ஓராண்டுக்கு நீட்டித்து தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதற்கும் எதிராக பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் தேர்தல் ஆணையத்தில் புகாரளித்துள்ளார்.

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் மற்றும் அவரது மகன் அன்புமணி இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு இருவரும் தனித்தனி அணியாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில் இந்த மோதல் எப்போது முடிவுக்கு வருமோ? என்கிற எதிர்பார்ப்புடன் கட்சியினர் உள்ளனர்.

இதற்கிடையே கடந்த 9 ஆம் தேதி மாமல்லபுரத்தில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி பொதுக்குழு கூட்டத்தை அன்புமணி கூட்டினார். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, ராமதாஸ் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இதனை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துவிட்டது. இந்த பொதுக் குழுவில் அன்புமணியின் தலைவர் பதவியை மேலும் ஓராண்டு காலம் நீட்டிப்பது என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

ராமதாஸ் தரப்பு புகார் மனு
ராமதாஸ் தரப்பு புகார் மனு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில் நாளை மாலை அன்புமணி விக்கிரவாண்டி அருகே ''உரிமை மீட்பு நடைபயணம்'' செய்ய இருக்கும் நிலையில் இன்று ராமதாஸ் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு ஒரு புகார் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.

ராமதாஸ் சார்பில் அனுப்பப்பட்டுள்ள அந்த கடிதத்தில், ''கட்சியின் நிறுவனரான எனக்கு அழைப்பு விடுக்காமல் அன்புமணி பொதுக்குழுவை நடத்தியுள்ளார். கட்சியின் பெயரில் தனிப்பட்ட லாபத்துக்காக அன்புமணி செயல்பட்டு வருகிறார்.

அன்புமணியை கட்சியில் இருந்து நீக்க அல்லது சஸ்பெண்ட் செய்ய குழு அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. அன்புமணி கூட்டிய பொதுக்குழு கூட்டம் சட்டவிரோதம். தன்னைத்தானே தலைவர் என்று அறிவித்ததும் செல்லாது.

ராமதாஸ் கட்சியின் தலைவராக பதவியேற்றதில் இருந்து அன்புமணிக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை. தலைவர் பதவிக்காலம் முடிந்த நிலையில் கட்சி நிறுவனரின் ஒப்புதல் இல்லாமல் தலைவரின் பதவிக்காலம் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இது, கட்சியின் விதிகளுக்கு முரணானது.

அன்புமணி மீது தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், அன்புமணியிடம் விளக்கம் கோரி தேர்தல் ஆணையம் சம்மன் அனுப்பி விசாரணை நடத்த வேண்டும்." என்று ராமதாஸ் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு அனுப்பி இருக்கும் புகார் மனுவில் கூறி உள்ளார்.

