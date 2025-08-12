ETV Bharat / state

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்! - TAMIL NADU VISHAKHA COMMITTEE

பணியிடங்களிலும், கல்வி நிறுவனங்களிலும் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல்களை தடுப்பதற்கான விசாகா கமிட்டி, அரசு கல்லூரிகளிலேயே இல்லை எனும் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஆர்டிஐ ஆர்வலர் ராமகிருஷ்ணன்
ஆர்டிஐ ஆர்வலர் ராமகிருஷ்ணன்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2025 at 7:23 PM IST

By இரா.சிவக்குமார்

மதுரை: ''அன்றைய கால கட்டத்தில் பாலியல் துன்புறுத்தல்களால் பாதிக்கப்படும் பெண்களுக்கு சமூக மற்றும் சட்டப் பாதுகாப்பு என்று எதுவுமே கிடையாது. ஆனால், தற்போது விசாகா கமிட்டி போன்ற சட்டப் பாதுகாப்புகள் உள்ளன'' என்கிறார் 1990-களில், தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய போது பாலியல் தொந்தரவால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஒருவர்.

பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல்களை தடுப்பதற்காக நாடு முழுவதும் பணியிடங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் விசாகா கமிட்டிகளை உருவாக்க வேண்டும் என 1997-ம் ஆண்டு அதிரடியாக உத்தரவிட்டது உச்ச நீதிமன்றம். பெண்கள் மற்றும் மாணவிகளுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் நடவடிக்கையின் தொடக்கமாக இந்த உத்தரவு அமைந்தது.

'அரசு கல்லூரிகளிலும் இல்லை'

இதன் தொடர்ச்சியாக 2013 ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட 'பணியிடங்களில் பாலியல் துன்புறுத்தல் (தடுப்பு, தடை மற்றும் தீர்வு) சட்டம்' இயற்றப்பட்டது. பெண்களின் பாதுகாப்பை அடிப்படையாகக் கொண்ட இந்த 'விசாகா குழு' தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து அரசு கல்லூரிகளிலும் இல்லை என்பது தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் மூலம் தெரிய வந்துள்ளது.

இது குறித்து தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆர்டிஐ ஆர்வலர் ராமகிருஷ்ணன் கூறுகையில், ''பெண்கள் நாட்டின் கண்கள் என்று கூறப்பட்டாலும் அவர்கள் மீதான பாலியல் தொந்தரவுகள் அதிகரித்துக் கொண்டு தான் இருக்கின்றன. தமிழ்நாட்டில் அனைத்து அரசு கல்லூரிகளிலும் விசாகா கமிட்டி செயல்படுத்தப்படுகிறதா? என ஆர்டிஐ மூலம் கேட்டிருந்தேன். ஆனால், அதற்கு வந்த பதில் பெரும் அதிர்ச்சி அளித்தது.

இதையும் படிங்க: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 180 அரசுக் கலைக் கல்லூரிகள் உள்ளன. அவற்றில் 80 கல்லூரிகள் மட்டுமே தகவல் அளித்தன. அதிலும் 9 கல்லூரிகள் மட்டுமே விசாகா குழு செயல்படுகிறது என ஆதாரப்பூர்வமாக தெரிவித்தன. 46 கல்லூரிகள் விசாகா குழு செயல்படவில்லை என தெரிவித்துள்ளன. 25 கல்லூரிகள் விசாகா கமிட்டி உள்ளதா? இல்லையா? என்பது குறித்து தெளிவான பதில் அளிக்கவில்லை.

தமிழ்நாடு அரசு பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து இலவச பேருந்து உட்பட பல்வேறு திட்டங்களையும் சலுகைகளையும் வழங்கி வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உயர் பெண் அலுவலர்கள் பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றி வருகின்றனர். மாவட்ட ஆட்சியர்களாக பெண்கள் திறம்பட செயலாற்றி வருகின்றனர். உயர் பொறுப்பில் உள்ள இவர்களே பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கவில்லை என்றால் வேறு யார் வழங்குவார்கள்? கல்லூரிகளுக்கு ஆய்விற்காக செல்லும் உயர் அலுவலர்கள் இதனை கண்காணிக்க வேண்டாமா?'' என கேள்வி எழுப்பினார்.

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பெண்களுக்கான வரப் பிரசாதம்

இது குறித்து குழந்தைகள் உரிமை செயற்பாட்டாளர் முனைவர் ராணி சக்கரவர்த்தி கூறுகையில், ''பெரும்பாலான அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் விசாகா கமிட்டியால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட உள்ளகப் புகார் குழு செயல்படவில்லை என்பது தான் உண்மை. அதற்கான போதுமான விழிப்புணர்வு கூட இல்லை என்பது தான் எதார்த்தம். சில இடங்களில் பெயரளவுக்கு அந்த குழுவை இயக்கி வருகிறார்கள். ஆனால் விசாகா கமிட்டி குறித்த விழிப்புணர்வை முதலில் ஆண்களுக்கு தான் ஏற்படுத்த வேண்டும்.

விசாகா கமிட்டி நடைமுறை பெண்களுக்கு ஓர் வரப் பிரசாதம். பெண்களுக்கு எந்த அளவிற்கு இந்த சட்டம் பாதுகாப்பு உணர்வை கொடுக்கிறதோ அதே அளவுக்கு தவறாக செயல்பட நினைக்கும் ஆண்களுக்கு அச்ச உணர்வையும் ஏற்படுத்துகிறது. ஆகையால் ஐசிசி குழுவை நடைமுறைப்படுத்தும் நடவடிக்கையை ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியரும் துரிதப்படுத்த வேண்டும்'' என்கிறார்.

பொதுவாகவே சட்டத்தின் சில பலவீனமான பக்கங்களை பயன்படுத்தி பழி வாங்கும் செயல் நடைபெறுவது என்பது வரதட்சணை, சாதிய வன்கொடுமை போன்றவற்றில் நாம் பார்க்கிறோம். ஆகையால் அதனையும் கவனத்தில் கொண்டு அப்பாவிகள் பலியாகி விடக்கூடாது என்பதும் மிக மிக முக்கியம் என முனைவர் ராணி சக்கரவர்த்தி மேலும் வலியுறுத்துகிறார்.

'ஆறுகளில் இருந்து ஊர்களின் பெயர்கள் வரை'

மதுரை மாவட்டம் கருமாத்தூர் அருளானந்தர் கல்லூரியில் துணை முதல்வராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற முனைவர் துரை சிங்கம் கூறுகையில், ''எங்கள் கல்லூரி அமைந்திருக்கும் இந்த சுற்று வட்டார பகுதிகளில் பெண்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு இளம் வயதில் திருமணம் செய்து கொடுக்கின்ற நடைமுறை ஒரு காலத்தில் இருந்தது. தற்போது தான் பெண்கள் கல்லூரிகளில் நுழைந்து கல்வி கற்று பொருளாதாரத்தில் தற்சார்போடு நிற்கின்ற நிலை உருவாகியுள்ளது.

இந்த சூழ்நிலையில் விசாகா கமிட்டி போன்ற உள்ளக புகார் குழு கிராமப்புறம் சார்ந்து இயங்குகின்ற கல்லூரிகளுக்கு மிகவும் அவசியமானதாகும். விசாகா கமிட்டி அமைக்கப்படாத பல பெண்கள் கல்லூரிகளை நான் அறிவேன். ஆறுகளில் இருந்து ஊர்களின் பெயர்கள் வரை பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வைக்கிறோம். ஆனால், அவர்களது பாதுகாப்பிற்காக என்ன செய்துள்ளோம்? இன்னமும் இது ஆணாதிக்கம் சார்ந்த சமூகமாகத் தான் இயங்குகிறதா? என்ற ஐயமும் எழுவதை தவிர்க்க இயலவில்லை'' என்கிறார்.

கல்லூரி கல்வி இயக்குநரகம் விளக்கம்

அரசு கல்லூரிகளில் விசாகா கமிட்டிகள் இல்லாதது குறித்து, கல்லூரி கல்வி இயக்குநரகத்தின் மதுரை மண்டல அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, விசாகா கமிட்டியின் அடிப்படையிலான உள்ளக புகார் குழுக்களை அனைத்து அரசு கல்லூரிகளிலும் அமைப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். தற்போது பொறுப்பேற்றுள்ள உயர் கல்வித் துறை செயலாளரின் கவனத்திற்கு இந்த விவகாரம் உடனடியாக கொண்டு செல்லப்படும் என தெரிவித்தனர்.

