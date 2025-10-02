ETV Bharat / state

தனியார் பள்ளிகளில் RTE மாணவர் சேர்க்கை துவக்கம்; பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு!

மத்திய அரசால் நிதி விடுவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து 2025–26 கல்வியாண்டிற்கான கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம்-2009-இன் படி மாணவர் சேர்க்கை தொடங்கப்படுகிறது.

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறுபான்மையற்ற தனியார் பள்ளிகளில் 25 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் நடப்பாண்டில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலாளர் சந்திரமோகன் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ''சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகள் மற்றும் உச்ச நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் அடிப்படையில், மத்திய அரசால் மாநிலத்திற்கு வழங்க வேண்டிய இலவச கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்திற்கான நிதி விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது‌. அதைத் தொடர்ந்து 2025–26 கல்வியாண்டிற்கான கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம்-2009இன் படி மாணவர் சேர்க்கை தொடங்கப்படுகிறது.

மாணவர் சேர்க்கை சிறப்பம்சங்கள்:

  • அனைத்து சிறுபான்மை அல்லாத தனியார் பள்ளிகளின் நுழைவு வகுப்புகளில் (LKG அல்லது I std) 25 சதவீதம் இடம் ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும்.
  • இலவச கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டம் 2009 மற்றும் தமிழ்நாடு இலவச கட்டாய கல்வி உரிமை விதிகள், 2011 அடிப்படையில் நடைபெறும்.
  • மாணவர்கள் சேர்க்கை அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் rteadmission@tnschools.gov.in ஆன்லைன் மூலம் நடைபெறும்.
  • தற்போது குழந்தைகள் நுழைவு நிலை வகுப்பில் கல்வி பயிலும் அதே பள்ளியில் இந்த கல்வியாண்டிற்கான சேர்க்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
  • ஏற்கெனவே சேர்க்கப்பட்ட தகுதியான மாணவர்களை இலவச கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கீட்டின் கீழ் பதிவு செய்வதற்காக 10 நாள் கால அட்டவணை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னுரிமை பிரிவுகள்

ஆதரவற்றோர், எச்.ஐ.வி. பாதிக்கப்பட்டோர், மாற்றுப் பாலினத்தவர், தூய்மைப் பணியாளர்களின் குழந்தைகள், மாற்றுத் திறனாளிகள் ஒதுக்கீட்டை விட விண்ணப்பங்கள் அதிகமானால், குலுக்கல் நடைமுறை (Random Selection) பின்பற்றப்படும். பெற்றோர்களின் ஆண்டு வருமானம் 2 லட்சத்துக்கு கீழ் இருக்க வேண்டும்.

மற்ற விவரங்கள்

  • RTE தகுதியுடைய மாணவர்களிடமிருந்து எந்த கட்டணமும் வசூலிக்கக் கூடாது. ஏற்கெனவே கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டிருந்தால், 7 நாட்களுக்குள் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும்.
  • மேலும் இது மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் தலைமையிலான குழுக்கள் மூலம் கண்காணிப்பு செய்யப்படும். மேலும் புகார்களுக்காக 14417 உதவி எண் மற்றும் மின்னஞ்சல் வசதி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
  • தமிழ்நாடு அரசு, ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமையை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில், இச்சேர்க்கை நடைமுறையை தெளிவான, சமத்துவமான மற்றும் குழந்தை மையப்படுத்தப்பட்ட முறையில் மேற்கொள்கிறது.
  • 2025–26 கல்வியாண்டிற்கான மாணவர் (RTE) சேர்க்கை மாணவர் சேர்க்கை குறித்து அறிவிப்பு rteadmission@tnschools.gov.in என்ற இணையதளத்தில் அக்டோபர் 6ஆம் தேதி வெளியிடப்படும்.
  • அதனைத் தொடர்ந்து அக்டோபர் 7ஆம் தேதி 30.9.2025 நிலவரப்படி நுழைவு வகுப்பில் நிரப்பப்பட்ட மொத்த மாணவர் எண்ணிக்கை பள்ளிகள் மூலம் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.
  • 25‌ சதவீதம் ஒதுக்கீட்டுக்கான பள்ளி EMIS Login அக்டோபர் 8ஆம் தேதி வெளியிடப்படும். தகுதியுடைய மாணவர்களின் விவரங்கள் (ஆதார், பிறப்பு, இருப்பிடம், வருமானம் மற்றும் சாதிச் சான்றிதழ்) அக்டோபர் 9ஆம் தேதி பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
  • அக்டோபர் 10ஆம் தேதி முதல் 13ஆம் தேதி வரை தகுதியான, தகுதியற்ற விண்ணப்பதாரர்கள் பட்டியல் அறிவிக்கபட்டு விடுபட்ட ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
  • 14ஆம் தேதி தகுதி பெற்ற மாணவர் இறுதி பட்டியல் வெளியிடப்படும். 15்ஆம் தேதி தகுதியுடைய மாணவர்களை EMIS Portal-இல் உள்ளீடு செய்யப்படும்.
  • விண்ணப்பங்கள் 25 சதவீதத்தை மீறினால், சிறப்பு முன்னுரிமைப் பிரிவுகளுக்குப் பின், குலுக்கல் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களின் பெயர் அறிவிக்கப்படும். தேர்வு செய்யப்பட்ட மாணவர்களை EMIS Portal-இல் அக்டோபர் 17ஆம் தேதி பதிவேற்றம் செய்யப்படும்'' என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஏற்கெனவே சேர்ந்திருந்தால்..?

இதுகுறித்து பள்ளி கல்வித்துறை அதிகாரி ஒருவரிடம் கேட்டபோது, ''தனியார் பள்ளிகளில் ஆண்டுதோறும் 25% இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் சுமார் ஒரு லட்சம் மாணவர்கள் சேருவார்கள். இந்த ஆண்டு ஏற்கெனவே மாணவர்கள் சேர்ந்து விட்டதால், ஏற்கெனவே எந்த பள்ளியில் சேர்ந்தார்களோ? அந்தப் பள்ளியில் உள்ள மாணவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்'' என அவர் தெரிவித்தார்.

அன்பில் மகேஷ் பதிவு!

முன்னதாக, கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான நிதியை, தமிழக அரசுக்கு மத்திய அரசு விடுவித்தது. இதனை சுட்டிக்காட்டி, தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் எக்ஸ் தளத்தில் ஒரு பதிவை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம் - 2009ஐ முடக்கும் வகையில் செயல்பட்டு வரும் ஒன்றிய அரசுக்கு எதிராக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி, உயர்நீதிமன்றம், உச்சநீதிமன்றம் வரை சென்று வாதாடியதன் விளைவாக நமக்குரிய #RTE நிதியை பெற்றுள்ளோம். எனவே, கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின்படி 2025-26ஆம் கல்வியாண்டுக்கான மாணவச் சேர்க்கை நடைமுறைகள் தொடங்குகின்றன. கல்வியை பறிக்க எத்தனை தடைகள் வந்தாலும், நம் திராவிட மாடல் அரசு முறியடிக்கும்" என அன்பில் மகேஷ் கூறியுள்ளார்.

