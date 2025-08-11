ETV Bharat / state

காமராஜரை கைது செய்யாததால் தான் கருணாநிதி ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது! ஆர்.எஸ். பாரதி பேச்சால் சர்ச்சை! - RS BHARATHI CONTROVERSIAL SPEECH

எடப்பாடி பழனிசாமி ரொம்ப வாலாட்டினால் வேறு மாதரி ஆகிவிடும் என ஆர்.எஸ். பாரதி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

நெல்லை பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய ஆர்.எஸ். பாரதி
நெல்லை பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய ஆர்.எஸ். பாரதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 11:40 AM IST

திருநெல்வேலி: எமர்ஜென்சி காலக்கட்டத்தில் காமராஜரை கைது செய்யாததாலே, கருணாநிதி ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது என திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி கூறியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி பிறந்த நாள் விழா, திமுக தலைவர் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் விழா, திமுக நான்கு ஆண்டு கால சாதனை விளக்க கூட்டம் ஆகிய முப்பெரும் விழா பொதுக்கூட்டம் திருநெல்வேலி தச்சநல்லூரில் நடைபெற்றது.

இந்த கூட்டத்தில் திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ் பாரதி கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது, திமுக குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுவது பற்றி கடுமையாக விமர்சித்தார். மேடையில் பேசிய அவர், “தமிழகம் முழுவதும் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதால் திமுகவின் வாக்கு வங்கி தான் அதிகரித்து வருகிறது. அவர் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்ததால் அதிமுக தொண்டர்கள் மன உளைச்சலில் உள்ளனர்.

திமுகவை அண்ணா ஆரம்பித்த போது, 5 லட்சம் உறுப்பினர்கள் இருந்தனர். கலைஞர் காலத்தில் அது 50 லட்சமாக மாறிய நிலையில், தற்போது ‘ஓரணியில் தமிழ்நாடு’ அறிவிக்கப்பட்ட 10 நாட்களில் ஒன்றரை கோடி பேர் கட்சியில் சேர்ந்துள்ளனர். இதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாமல் தான், திமுகவை ஊழலுக்காக கலைக்கப்பட்ட கட்சி என்று எடப்பாடி பழனிசாமி பேசி வருகிறார்.

நாடு முழுவதும் எமர்ஜென்சி அறிவிக்கப்பட்ட போது, காமராஜரை கைது செய்ய இந்திரா காந்தியால் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. ஆனால் அதனை ஏற்க மறுத்த கருணாநிதி, தனது முதல்வர் பதவியை ராஜிநாமா கடிதத்துடன் காமராஜரை நேரில் சென்று பார்த்தார். ‘உங்கள் ஆட்சி நடப்பதால் தான் நான் இன்னும் கைது செய்யப்படவில்லை’ என கலைஞரை கட்டியணைத்து கண்ணீர் மல்க நன்றி தெரிவித்தார். காமராஜரை கைது செய்யாததை மனதில் வைத்து தான், இந்திரா காந்தி திமுக ஆட்சியை கலைத்தார். ஆனால் வரலாறு தெரியாமல் எடப்பாடி பழனிசாமி தவறாக பேசி வருகிறார்.

இந்திரா காந்திக்கு கருப்புக் கொடி காட்டியதற்காக திமுக மீது வழக்கு தொடர்ந்தவர் எம்ஜிஆர். ஆனால் அப்போது கூட ஊழலுக்காக ஒரு வழக்கும் திமுக மீது பதிவு செய்யப்படவில்லை. ஆனால், ரூ.1500 கோடி ஊழல் வழக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி மீது இன்னும் நிலுவையில் உள்ளது. எப்போது வேண்டுமானாலும் அவர் வழக்கு தூசி தட்டப்படும். அவர் ரொம்ப வாலாட்டினால் வேறு மாதிரி ஆகிவிடும்” என்றார்.

முன்னதாக, காமராஜர் ஏசி இல்லாமல் இருக்க மாட்டார் என திருச்சி சிவா பேசிய கருத்து பெரும் சர்ச்சைக்குள்ளான நிலையில், அவருக்கு எதிராக பல்வேறு விமர்சனங்கள் முன் வைக்கப்பட்டதுடன், போராட்டங்களும் நடைபெற்றன. இதையடுத்து, மறைந்த தலைவர்கள் குறித்து கவனமாக பேச வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் நிர்வாகிகளை அறிவுறுத்தி இருந்தார். இந்நிலையில், காமராஜர் குறித்து ஆர்.எஸ் பாரதி தற்போது தெரிவித்திருக்கும் கருத்தானது மீண்டும் சர்ச்சையை கிளப்பியிருக்கிறது.

