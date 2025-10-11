தருமபுரி: அரூர் சட்டமன்ற தொகுதி வேட்பாளரை அறிவித்த டிடிவி தினகரன்!

ETV Bharat / state

எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சர் ஆக்குவதற்காக தான் சினிமாவில் வருமானத்தை விட்டு விஜய் கட்சி ஆரம்பித்து இருக்கிறாரா? என டிடிவி தினகரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்

October 11, 2025

தருமபுரி: அரூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் அமமுக வேட்பாளராக அக்கட்சியின் ஆட்சிமன்ற குழு தலைவர் ஆர்.ஆர்.முருகன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அரூர் பகுதியில் அமமுக ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த டிடிவி தினகரன், ”வரும் 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் அரூர் தனி தொகுதியில் முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர், அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆட்சிமன்ற குழு தலைவர் ஆர்.ஆர்.முருகனை வேட்பாளராக அறிவிக்கிறேன். அவரை வெற்றி பெற செய்ய அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக செயல் வீரர்கள் பாடுபட வேண்டும்

சட்டமன்ற பதவியை துச்சமாக மதித்து என்னோடு நீண்டகாலமாக பயணிக்கின்ற முருகனை இத்தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினராக அரூர் தொகுதி மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். சோளிங்கர் தொகுதியில் ஏற்கனவே அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பார்த்திபனை வேட்பாளர்களாக அறிவித்துள்ளேன். இந்த தேர்தலில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் அமைக்கின்ற கூட்டணி தான் தமிழ்நாட்டில் வெற்றிக் கூட்டணியாக இருக்கும். எங்கள் கூட்டணி தான் ஆட்சி அமைக்கும்” என்றார்.

டிடிவி தினகரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

விஜயுடன் கூட்டணி அமைப்பீர்களா என்ற செய்தியாளரின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், ”யாருடனும் கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என்ற முயற்சி இதுவரை எடுக்கவில்லை. இந்த தேர்தலில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக வளர்ந்து நிற்கிறது. ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் மாபெரும் வெற்றி பெற்றோம். தனியாக போட்டியிட்ட போதெல்லாம் வெற்றி முத்திரை பதிக்க முடியவில்லை. ஆனால் துரோகம் செய்த பழனிசாமி ஆட்சிக்கு வருவது தடுத்துள்ளோம்.

இந்த தேர்தலில் துரோகத்தை முழுவதுமாக வீழ்த்துவது மட்டுமல்லாமல், வருங்காலத்தில் தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல், இந்திய அரசியலில் துரோகத்தை முதலீடாக கொண்டு எந்த கட்சியும் அரசியல் செய்ய முடியாது என்பதை உணர்த்துவோம். அந்த வகையில் இந்த தேர்தலில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் அமைக்கின்ற கூட்டணி துரோகத்தை வீழ்த்தி வெற்றி முத்திரை பதிக்கும்” என கூறினார்.

மேலும் எடப்பாடி பழனிசாமி குறித்து டிடிவி தினகரன் பேசுகையில், “அரசியலில் எடப்பாடி பழனிசாமி வீழ்ச்சி அடைய வேண்டும். தேர்தலுக்குப் பிறகு உண்மையான அண்ணா திமுக கட்சியை உருவாக்க போராடிக் கொண்டிருக்கிறோம். எடப்பாடி எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியும் செய்யாத தரம் தாழ்ந்த விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார். இன்னொரு கட்சியை கூட்டணிக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக தனது கட்சி தொண்டர்கள் கையில் மற்றொரு கட்சியின் கொடியை கொடுத்து எல்லோரையும் ஏமாற்ற பார்க்கிறார்.

விஜய் சினிமாவில் உச்ச நட்சத்திரம். வருமானத்தை விட்டு இன்று கட்சி தொடங்குகிறார் என்றால் பழனிசாமியை முதலமைச்சர் ஆக்குவதற்காக தான் அவர் கட்சி ஆரம்பித்து இருக்கிறாரா? அவர்களது தொண்டர்கள் ஏற்றுக் கொள்வார்களா? விஜய் தலைமையில் ஆட்சி என்று தானே அவர்கள் கட்சி ஆரம்பித்து இருக்கிறார்கள். பழனிசாமி என்ன பெரிய லீக்வான் வியூவா அல்லது புரட்சித் தலைவரா அல்லது அம்மாவா? அவரே ஊழல் வழக்குகளில் சிக்கி தவிர்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்” என கூறினார்.

