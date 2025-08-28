தேனி: கம்பம் அருகே கல் குவாரி பிரச்சனை காரணமாக தேசிய பார்வர்டு பிளாக் நகரச் செயலர் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், 5 பேரை ராயப்பன்பட்டி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். தொடர்ந்து, தலைமறைவாக உள்ளவர்களை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
விசாரணையில், தேனி மாவட்டம் காமயகவுண்டன்பட்டி அருகே சங்கிலிக்கரடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சதீஷ்குமார் என்ற சசி (43). கம்பம் பாரதியார் நகர் பகுதியில் வசித்து வந்த இவர் தேசிய பார்வர்டு பிளாக் நகரச் செயலாளராகவும் இருந்தார். மேலும், அதே பகுதியில் இரு சக்கர வாகனம் பழுது பார்க்கும் கடையும் வைத்து நடத்தி வந்தார்.
இந்த நிலையில், சங்கிலிக்கரடு பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் வருவாய்த் துறைக்குச் சொந்தமான கல் குவாரிகளில், கல் உடைப்பதற்கு மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கு, தங்களுக்கும் கல் உடைப்பதற்கு உரிமை உள்ளது எனக் கூறி சதீஷ்குமார் தரப்பினர் வலிறுத்தி வந்தனர். மேலும், இங்கிருந்து கேரள மாநிலத்திற்கு கனிம வளங்கள் விற்பனை செய்வதை தடுக்க வேண்டும் என தேசிய பார்வர்டு பிளாக் கட்சியினருடன் இணைந்து பல்வேறு போராட்டங்களையும் நடத்தினார்.
இதனால், சதீஷ்குமாருக்கும், எதிர் தரப்பினருக்கும் இடையே முன் விரோதம் இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில் கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்னர் கல் குவாரி சம்பந்தப்பட்டவர்கள், இது குறித்து பேசுவதற்காக சதீஷ்குமாரரை காமய கவுண்டன்பட்டியில் உள்ள சமுதாய கூடத்திற்கு அழைத்தனர். அப்போது இவர்களுக்கிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதில், எதிர் தரப்பைச் சேர்ந்த சின்னசாமி என்பவர் தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்தியால் சதீஷ்குமாரை குத்தினார்.
இதனை கண்ட அந்த பகுதி மக்கள் காவல் துறையினருக்கு தகவல் அளித்தனர். தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த ராயப்பன்பட்டி போலீசார், படுகாயமடைந்த சசியை மீட்டு சிகிச்சைக்காக கம்பம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட நிலையில், சிகிச்சைப் பலனின்றி உயிரிழந்தார். இதனையடுத்து, இந்த சம்பவம் குறித்து கொலை வழக்குப்பதிவு செய்த ராயப்பன்பட்டி போலீசார், இச்சம்பவத்தில் தலைமறைவாக இருந்த 10-க்கும் மேற்பட்டவர்களை தீவிரமாக தேடி வந்தனர்.
இந்த நிலையில், இந்த கொலை சம்பவம் தொடர்பாக காமயகவுண்டன்பட்டியைச் சேர்ந்த சின்னசாமி, குரு இளங்கோ, அல்லி பாலமுருகன், ராஜா, மற்றும் மணிமாறன் ஆகிய ஐந்து பேரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். தொடர்ந்து, தலைமறைவாக உள்ளவர்களை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.