ரவுடி நாகேந்திரன் உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழப்பு; ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் முக்கிய நபராக குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்!

பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் முக்கிய நபராக குற்றம்சாட்டப்பட்டிருந்த ரவுடி நாகேந்திரன் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார்.

ரவுடி நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 9, 2025 at 1:52 PM IST

1 Min Read
சென்னை:ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் முக்கிய நபராக குற்றம்சாட்டப்பட்டிருந்த (A1) ரவுடி நாகேந்திரன் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்தார்.

பெரம்பூர் பகுதியில் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் கடந்த ஆண்டு ஜுலை 5-ம் தேதி படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த கொலை வழக்கின் விசாரணை தீவிரமாக நடத்தப்பட்ட நிலையில், வழக்கில் முக்கியமாக குற்றம்சாட்டப்பட்டிருந்த ரவுடி நாகேந்திரன் கைது செய்யப்பட்டார்.

ஒரு காலத்தில் வடசென்னை பகுதியில் பல குற்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்த நாகேந்திரன் மீது ஐந்து கொலை வழக்குகள், 14 கொலை முயற்சி வழக்குகள் உட்பட பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் இருந்து வருகின்றன. அவரது மகனான அஸ்வத்தாமனும் ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கொலை வழக்கில் கைதாகி புழல் சிறையில் இருந்து வந்த நிலையில், நாகேந்திரனுக்கு நுரையீரல் பிரச்சனை ஏற்பட்டதால் அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் உள்ள சிறை கைதிகளுககான வார்டில் அனுமதிக்கப்பட்டு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது. அவருடைய மனைவியின் நுரையீரல் தானமாக பெறப்பட்டு அவருக்கு பொருத்தப்பட்டது.

சவாலான இந்த அறுவை சிகிச்சைக்கு பின்னரும் அவருடைய உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் இல்லாததால் மீண்டும் நுரையீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்ய நீதிமன்றத்தில் உத்தரவு பெறப்பட்டு, தாம்பரத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை செய்ய திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. ஆனால் நுரையீரல் தானம் கிடைப்பதில் தாமதமானதால் ஸ்டான்லி மருத்துவமனையிலேயே அவர் தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.

இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு நாகேந்திரனுக்கு திடீரென மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டதால் சிறை கைதிகள் வார்டில் இருந்து தீவிர சிகிச்சை பிரிவிற்கு மாற்றப்பட்டார். இன்று காலை அவருடைய உடல்நிலை மீண்டும் மோசமானதால் அவருக்கு வென்டிலேட்டர் மூலம் செயற்கை சுவாசம் அளிக்கப்பட்டு வந்தது.

இதையும் படிங்க: ஆள் இல்லாத வீட்டை நோட்டமிட்டு பட்டப்பகலில் மட்டும் துணிகரம்... கொள்ளையர்கள் சிக்கியது எப்படி?

இந்த நிலையில், ரவுடி நாகேந்திரன் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று மதியம் 1.10 மணியளவில் உயிரிழந்ததாக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனை நிர்வாகம் தற்போது அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

முன்னதாக, ரவுடி நாகேந்திரன் உடல்நிலை குறித்து ஸ்டான்லி மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை முதல்வர் அரவிந்தை நாம் தொலைபேசி தொடர்பு கொண்டு பேசும்போது, "நோய் தொற்று அதிகமானதால் இன்று காலை நாகேந்திரனின் உடல்நிலை மோசமானதாகவும், தொடர்ந்து வென்டிலேட்டர் மூலம் சுவாசம் அளிக்கப்பட்டு, மருத்துவர்கள் அவரை தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர்" என்று தெரிவித்திருந்தார்.

