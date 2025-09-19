ETV Bharat / state

நடனமாடி இறுதி மரியாதை! ரோபோ சங்கரின் கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றிய மனைவி பிரியங்கா!

மின் மயானத்தின் நுழைவாயிலில் ரோபோ சங்கரின் மனைவி நடனமாடி கணவரை வழி அனுப்பி வைத்தது அங்கிருந்தவர்களை பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியது.

நடனமாடி இறுதி மரியாதை செலுத்திய ரோபோ சங்கர் மனைவி
நடனமாடி இறுதி மரியாதை செலுத்திய ரோபோ சங்கரின் மனைவி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2025 at 8:30 PM IST

சென்னை: உடல்நலக்குறைவால் காலமான நடிகர் ரோபோ சங்கரின் இறுதிச் சடங்கில், அவரது மனைவி நடனமாடி இறுதி மரியாதை செலுத்தினார்.

பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் உடல் நலக்குறைவால் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், நேற்று (செப்.18) உயிரிழந்தார். அவரது இறப்பு திரையுலகினரையும், அவரது ரசிகர்களையும் சோகத்திலும், அதிர்ச்சியிலும் ஆழ்த்தியுள்ளது. அவரது மறைவுக்கு திரையுலக பிரபலங்கள் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர். பலரும் அவரது வீட்டிற்கு நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தி, அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தனர்.

முன்னதாக, ரோபோ சங்கரின் உடல் துரைப்பாக்கத்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் இருந்து வளசரவாக்கத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்திற்கு அமரர் ஊர்தி மூலம் கொண்டு வரப்பட்டு உறவினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டது. நேற்றிரவு முதலே சின்னதிரை நடிகர்களான சுட்டி அரவிந்த், அமுதவாணன், கே.பி.ஒய் பாலா, குக் வித் கோமாளி நாஞ்சில் விஜயன், மதுரை முத்து, ராமர் ஆகியோர் ரோபோ சங்கர் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி, இறுதிச் சடங்கில் கலந்து கொண்டனர்.

நடனமாடி இறுதி அஞ்சலி செலுத்திய ரோபோ சங்கரின் மனைவி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனைத் தொடர்ந்து, இன்று காலை நடிகர்கள் கமல்ஹாசன், தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன், சூரி, எம்.எஸ். பாஸ்கர், விஜய் ஆண்டனி, சத்யராஜ் இயக்குநர் வெற்றிமாறன் மற்றும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், விசிக தலைவர் திருமாவளவன், நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே வாசன் ஆகியோரும் ரோபோ சங்கர் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினர்.

தொடர்ந்து ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள், ரோபோ சங்கருக்கு தொடர்ச்சியாக அஞ்சலி செலுத்தி வந்த நிலையில், மாலை 4 மணிக்கு இறுதிச் சடங்குகள் முடிந்து வளசரவாக்கத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் இருந்து நாகிரெட்டி தெரு வழியாக ஸ்ரீலட்சுமி நகர் மூன்றாவது மெயின் ரோட்டில் உள்ள வளசரவாக்கம் மின் மயானத்திற்கு ரோபோ சங்கரின் உடல் கொண்டு செல்லப்பட்டது.

அப்போது மின் மயானத்துக்கு வந்த ரோபோ சங்கரின் மனைவி, கணவரின் கடைசி ஆசையை நிறைவேற்றும் விதமாக, நடனமாடி இறுதி மரியாதை செலுத்தினார். மேலும் இறுதி நிகழ்வுகளில் யாரும் அழக் கூடாது. அதுவே, ரோபோ சங்கரின் விருப்பம் எனவும் அவர் கூறியது அங்கு கூடியிருந்தவர்களை பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியது.

இதையடுத்து, குடும்ப உறவுகள் முன்னிலையில் மின் மயானத்தின் நுழைவாயிலில் உறவினர்களுடன் ரோபோ சங்கர் மனைவி நடனமாடி கணவரை வழி அனுப்பி வைத்தார். இதையடுத்து, ரோபோ சங்கரின் மருமகன் கார்த்திக், மொட்டை அடித்து ஈமச் சடங்குகளை செய்தார். அதன் பின்னர் ரோபோ சங்கரின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது.

