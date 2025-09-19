பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் மறைவு - அரசியல் தலைவர்கள் இரங்கல்
நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் மறைவிற்கு முதல்வர் ஸ்டாலின், எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : September 19, 2025 at 7:56 AM IST
சென்னை: தமிழ் திரையுலகின் பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் உடல்நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று (செப்.18) உயிரிழந்தார். அவரது மறைவுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.
ரோபோ சங்கர் மறைவையொட்டி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில், “ திரைக்கலைஞர் ரோபோ சங்கர் மறைவெய்திய செய்தியறிந்து வருத்தமுற்றேன். மேடைகளில் துவங்கி, சின்னத்திரை - வண்ணத்திரை என விரிந்து, தமிழ்நாட்டு மக்களை மகிழ்வித்தவர். அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கும், கலையுலகினருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்று கூறியுள்ளார்.
திரைக்கலைஞர் திரு. ரோபோ சங்கர் அவர்களின் மறைவையொட்டி மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு. மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தி.#CMMKSTALIN | #DyCMUdhay | #TNDIPR |@CMOTamilnadu @mkstalin@mp_saminathan pic.twitter.com/W9BNsAc8T4— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) September 18, 2025
எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி: திரைப்பட நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார் என்ற செய்தி அறிந்து மிகுந்த அதிர்ச்சியும், வேதனையும் அடைந்தேன். சிறு சிறு விழா மேடைகளில் தொடங்கி, தொலைக்காட்சி, வெள்ளித்திரை என தனது தனித்துவ நடிப்புத் திறமையால் படிப்படியாக முன்னேறி வந்தவர். தனது இயல்பான நகைச்சுவை உணர்வால் ரசிகர்களை ஈர்த்த அன்புச் சகோதரரின் இழப்பு என்பது ஈடு செய்ய முடியாத பேரிழப்பாகும். அவரை இழந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தாருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
பிரபல திரைப்பட நகைச்சுவை நடிகரும், கழக நட்சத்திரப் பேச்சாளருமான திரு. ரோபோ ஷங்கர் அவர்கள், உடல்நலக்குறைவால் காலமானார் என்ற செய்தி அறிந்து மிகுந்த அதிர்ச்சியும் வேதனையும் அடைந்தேன்.— Edappadi K Palaniswami-SayYEStoWomenSafety&AIADMK (@EPSTamilNadu) September 18, 2025
சிறு சிறு விழா மேடைகளில் தொடங்கி, தொலைக்காட்சி, வெள்ளித்திரை என தனது தனித்துவ நடிப்புத் திறமையால்…
முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம்: சின்னத் திரையில் அறிமுகமாகி வெள்ளித்திரையில் கொடிகட்டிப் பறந்த அன்புச் சகோதரர் பலகுரல் மன்னன் ரோபோ சங்கர் உடல்நலக் குறைவால் காலமானார் என்ற செய்தி அறிந்து ஆற்றொணாத் துயரமும், மிகுந்த மனவேதனையும் அடைந்தேன். தனக்குள்ள தனித்திறமையாலும், கடின உழைப்பாலும் முன்னுக்கு வந்தவர். எல்லோரிடத்திலும் அன்பாகவும், பண்பாகவும் பழகக்கூடியவர். அவர்தம் குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
September 18, 2025
|இதையும் படிங்க: நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் காலமானார்!
காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை: தமிழ் திரையுலகில் தனித்துவமான நகைச்சுவை நடிப்பால் மக்களின் இதயத்தில் நிலைத்து நின்ற நடிகர் ரோபோ சங்கர் அவர்களின் மறைவு செய்தி அறிந்து மிகுந்த வருத்தமுற்றேன். தனது இயல்பான கலை வெளிப்பாட்டாலும், எளிமையான வாழ்வியலாலும், அவர் மக்களின் அன்பை பெற்றுச் சென்றார். மக்களை மகிழ்வித்த நகைச்சுவை நடிகர் விவேக் அவர்களை தொடர்ந்து, தற்போது நடிகர் ரோபோ சங்கர் அவர்களது இழப்பு பேரதிர்ச்சி அளிக்கிறது. அவரது குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்.
தமிழ் திரையுலகில் தனித்துவமான நகைச்சுவை நடிப்பால் மக்களின் இதயத்தில் நிலைத்து நின்ற நடிகர் திரு.ரோபோ சங்கர் அவர்களின் மறைவு செய்தி அறிந்து மிகுந்த வருத்தமுற்றேன். தனது இயல்பான கலை வெளிப்பாட்டாலும், எளிமையான வாழ்வியலாலும், அவர் மக்களின் அன்பை பெற்றுச் சென்றார்.— Selvaperunthagai K (@SPK_TNCC) September 18, 2025
மக்களை… pic.twitter.com/SrQpmtJtuA
பாஜக மாநில் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன்: நடிகர் ரோபோ சங்கர் மறைவுச் செய்தி கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்தேன். தன்னுடைய நகைச்சுவை திறனால், பல்லாயிரக்கணக்கான ரசிகர்களை கவலையில் இருந்து மீட்டவர். அவரைப் பிரிந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தாருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
நடிகர் திரு. ரோபோ சங்கர் மறைவுச் செய்தி கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்தேன். தன்னுடைய நகைச்சுவை திறனால், பல்லாயிரக்கணக்கான ரசிகர்களை கவலையில் இருந்து மீட்டவர். இவரது மறைவு, திரையுலகிற்கு மட்டுமின்றி ரசிகர்களுக்கும் பேரிழப்பாகும்!— Nainar Nagenthran (@NainarBJP) September 18, 2025
அவரைப் பிரிந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தாருக்கும்,… pic.twitter.com/lXe15CPaiF
பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ்: சின்னத்திரை நிகழ்ச்சிகளில் ரோபோ சங்கர் பங்கேற்க தொடங்கிய நாளில் இருந்தே அவரது நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கண்டு ரசித்து வந்திருக்கிறேன். மன அழுத்தத்தாலும், சோதனைகளாலும் இறுக்கமாக இருந்த காலங்களில் என்னை அவரது நகைச்சுவைகளின் மூலம் கவலைகளை மறந்து சிரிக்க வைத்தவர். திரைத்துறையில் ஏராளமான சாதனைகளை படைத்திருக்க வேண்டிய ரோபோ சங்கர் இளம் வயதில் நம்மை விட்டு பிரிந்திருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்கள்.
திரைப்படங்கள் மற்றும் சின்னத்திரையில் நகைச்சுவைக் கலைஞராகவும், குணச்சித்திர நடிகராகவும் நடித்து அனைத்துத் தரப்பினராலும் ரசிக்கப்பட்ட ரோபோ சங்கர் உடல்நலக் குறைவால் காலமானார் என்ற செய்தியறிந்து வேதனை அடைந்தேன்.— Dr ANBUMANI RAMADOSS (@draramadoss) September 18, 2025
சின்னத்திரை நிகழ்ச்சிகளில் ரோபோ சங்கர் பங்கேற்கத் தொடங்கிய… pic.twitter.com/Ej7ATkuzJD
அதேபோல், பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை செளந்தரராஜன், விசிக தலைவர் திருமாவளவன், அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்டோரும் ரோபோ சங்கர் மறைவிற்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.