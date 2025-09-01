சென்னை: சென்னையில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் கடந்த 34 ஆண்டுகளாக கணித ஆசிரியராக பணியாற்றி வரும் ரேவதி பரமேஸ்வரன், 8 வருடங்களாக தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார்.
டாக்டர்.சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணனின் பிறந்தநாளை கொண்டாடும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. நடப்பாண்டுக்கான ஆசிரியர் தினத்தில் தேசிய நல்லாசிரியர் விருது பெறுபவர்களின் பட்டியலை மத்திய கல்வி அமைச்சகம் அண்மையில் வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, நாடு முழுவதும் 45 ஆசிரியர்களுக்கு தேசிய நல்லாசிரியர் விருது மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பட்டியலில் சென்னை மயிலாப்பூரை சேர்ந்த பி.எஸ். சீனியர் செகண்டரி என்ற தனியார் பள்ளியின் ஆசிரியர் ரேவதி பரமேஸ்வரன், திருப்பூரில் உள்ள பாரதியார் நூற்றாண்டு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியின் ஆசிரியர் விஜயலட்சுமி என தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இரண்டு ஆசிரியைகளின் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி டெல்லியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு இவர்களுக்கு நல்லாசிரியர் விருது வழங்கி கௌரவிக்க உள்ளார்.
தேசிய நல்லாசிரியர் விருதுக்கு தேர்வாகியுள்ள ஆசிரியை ரேவதி பரமேஸ்வரன் நமது ஈடிவி பாரத் இணையதளத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்துள்ளார்.
"கணித பாடத்தை மாணவர்களுக்கு செய்முறையுடனும், அன்றாட வாழ்வியல் முறையுடன் இணைத்தும் கற்று தந்துள்ளதுடன், அதனை ஆசிரியர்களுக்கும் பயிற்றுவித்துள்ளேன்," என்று அவர் பெருமையுடன் கூறியவர், "தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதற்கும், தலைமை ஆசிரியராக இருந்து பள்ளியில் ஸ்டேம் ஆய்வகத்தையும், கணக்கு ஆய்வகத்தையும் உருவாக்கி உள்ளேன்” எனவும் தெரிவித்தார்.
கடந்த 34 ஆண்டுகளாக கணித ஆசிரியராக பணியாற்றி வரும் ரேவதி பரமேஸ்வரன், மாணவர்கள் மனப்பாடம் செய்யாமல் புரிந்துக் கொண்டு படிக்க வேண்டும் என்பதையும், கணக்கு பாடத்தை வாழ்க்கை முறையுடன் இணைத்து கற்றுத் தந்துள்ளார். அதேபோல் ஜியோஜிப்ரா சாப்ட்வேர் மூலம் கணிதக் கருத்துகளில் பலவற்றை கற்பிக்க முடியும் என்றும், அதனால் மாணவர்கள் உண்மையான நேரத்தில் கருத்துக்களைக் காட்சிப்படுத்த முடியும் எனவும் ரேவதி பரமேஸ்வரன் தெரிவித்தார்.
மேலும் அவர் பேசுகையில், “கணிதப் பாடத்தை எளிதாக கற்பித்தல் குறித்து பல கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளேன். கணித வகுப்புகளில் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி ஆசிரியர்கள் கற்பிக்கவும் பயிற்சி அளித்துள்ளேன். பிஎஸ் சீனியர் செகன்ட்ரி பள்ளியில் மாணவர்களுக்கு கணக்கு பாடத்தை எளிதில் புரிந்து கொள்வதற்கு ஆய்வகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஸ்டேம் ஆய்வகமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மாற்றுத்திறன் மாணவர்களுக்கும் கற்பிக்க ஆசிரியர்கள் உள்ளனர். படிப்பில் கவனம் குறைந்த மாணவர்களையும் கண்காணித்து கற்பித்து வருகிறோம்" என்றார்.
தேசிய நல்லாசிரியர் விருதுக்கு தேர்வானது குறித்து பேசிய ரேவதி பரமேஸ்வரன், “தலைமை ஆசிரியராக பொறுப்பேற்ற பின்னர், பிற ஆசிரியர்களுடன் இணைந்து கற்பித்தல் பணியை செய்து வருகிறோம். இந்த விருது எனது பிற ஆசிரியர்களின் பணிக்கு கிடைத்ததாக கருதுகிறேன். ஏற்கெனவே எங்கள் பள்ளியில் பணியாற்றிய 3 தலைமை ஆசிரியர்கள் தேசிய நல்லாசிரியர் விருது பெற்றுள்ளனர்." என்று ரேவதி பரமேஸ்வரன் தெரிவித்தார்.