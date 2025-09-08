தந்தையை இழந்த 3 பேத்திகள்; அரவணைப்பு தர வேண்டிய தாத்தா செய்த கொடூரம்
ஆவடி அருகே 5 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த தாத்தாவை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
Published : September 8, 2025 at 8:50 PM IST
திருவள்ளூர்: தந்தையை இழந்து தாயின் அரவணைப்பில் வாழ்ந்து வரும் சிறுமிக்கு அவரது தாத்தாவே பாலியல் தொல்லை கொடுத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆவடியைச் சேர்ந்த 35 வயதான பெண் அண்ணனூர் ரயில் நிலையத்தில் ஒப்பந்த தொழிலாளராக பணியாற்றி வருகிறார். இவரது கணவர் (40) இரண்டு வருடத்திற்கு முன் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இறந்து விட்டார். இவர்களுக்கு மூன்று மகள்கள் உள்ளனர். மூன்று மகள்களும் அதே பகுதியில் உள்ள பள்ளியில் படித்து வருகின்றனர். முத்த மகள் (11) 7ம் வகுப்பும், இரண்டாவது மகள் (9) 3ம் வகுப்பும், கடைசி மகள் (5) எல்.கே.ஜி படித்து வருகின்றனர்.
கணவன் இறந்த நிலையில் மாமனார் (71) ஓய்வுபெற்ற ரயில்வே ஊழியர் மற்றும் மாமியார் (65) ஆகிய இருவருடனும் அந்த பெண் வசித்து வந்தார்.
இந்த நிலையில், கடந்த ஜூலை மாதம் 3ம் தேதி, மாமியார் பெங்களூருவில் உள்ள மகளை பார்க்க சென்றுள்ளார். அன்றைய தினம் அந்த பெண் தனது மூன்று மகள்களையும் பள்ளிக்கு அனுப்பிவிட்டு வேலைக்கு சென்றுள்ளார். அவரது கடைசி மகள் (5) எல்கேஜி என்பதால் வழக்கம் போல மதியம் 1.30 மணிக்கு வீட்டிற்கு வந்துள்ளார்.
அப்போது, தாத்தா (பெண்ணின் மாமனார்) சிறுமியை கவனித்துக் கொள்வது போல நடித்து, சிறுமியிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதுகுறித்து சிறுமி தாயிடம் கூறியுள்ளார். அவர் பெரம்பூரில் உள்ள ரயில்வே மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று பரிசோதனை செய்தபோது மாமனார், சிறுமியிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டது உறுதியானது.
அதனை தொடர்ந்து பெரம்பூர் மருத்துவமனையில் இருந்து ஆவடி டேங்க் பேக்டரி போலீசாருக்கு தகவல் அளித்தனர். தகவலின்பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் சிறுமியிடம் விசாரணை நடத்தி மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பிறகு, முதியவரை கைது செய்து ஆவடி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.
அதன் பின்னர் சிறுமியின் தாத்தா மீது போக்சோ சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து திருவள்ளூர் மகிளா நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி அவரை புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.
தந்தையை இழந்த சிறுமிக்கு தாத்தாவே பாலியல் தொல்லை அளித்த சம்பவம் மிகுந்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.