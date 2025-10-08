ETV Bharat / state

கரூர் சம்பவம்: நீதிபதி தீர்ப்பு குறித்து அவதூறு பரப்பிய ஓய்வுபெற்ற காவல் அதிகாரி கைது!

தவறான தகவல்கள் பரப்பியதாக இதுவரை 25 சமூக வலைதள கணக்காளர்கள் மீது, பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவித்தல் என்ற பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஓய்வுபெற்ற காவல் அதிகாரி வரதராஜன்
ஓய்வுபெற்ற காவல் அதிகாரி வரதராஜன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 8, 2025 at 10:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தவெக பரப்புரையின்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பலியான சம்பவம் குறித்து அவதூறு பரப்பியதாக ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை அதிகாரி வரதராஜனை சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் கரூரில் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் உட்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இச்சம்பவம் நாட்டையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய நிலையில், கரூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதுவரை தவெக கரூர் மாவட்ட செயலாளர் மதியழகன் மற்றும் ஒரு நிர்வாகி கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். தமிழக அரசு சார்பில் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் தனிநபர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு, விசாரணை நடந்து வருகிறது.

மேலும் நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் தமிழ்நாடு வடக்கு மண்டல ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையில் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவும் அமைக்கப்பட்டு தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் இச்சம்பவம் தொடர்பாக தீர்ப்பு வெளியிட்ட நீதிபதிக்கு எதிராக அவதூறு கருத்துகளை சிலர் சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து பரப்பி வருகின்றனர்.

இதுதொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த சைபர் கிரைம் போலீசார், சமூக வலைதளங்களில் அவதூறு கருத்து பரப்பியதாக புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த கண்ணன், கிருஷ்ணகிரியைச் சேர்ந்த டேவிட், சென்னையைச் சேர்ந்த சசிகுமார், தூத்துக்குடி சேர்ந்த ஆண்டனி சகாயம் ஆகியோரை ஏற்கெனவே கைது செய்துள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: தவெக தலைவர் விஜயை கைது செய்ய கோரி கரூர் டிஎஸ்பி அலுவலகத்தில் மனு!

இந்நிலையில், இதுதொடர்பாக சென்னையைச் சேர்ந்த சன் டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி உரிமையாளரும் ஓய்வுபெற்ற காவல்துறை அதிகாரியுமான வரதராஜன் என்பவரை தெற்கு மண்டல சைபர் கிரைம் போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் அவரிடம் விசாரணை முடிந்தபின்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் படுத்தப்படுவார் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது,

முன்னதாக, கரூர் சம்பவம் தொடர்பான பல்வேறு வதந்திகளும் வீடியோ காட்சிகளும் சமூக வலைதளங்களில் பரவி பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தின. இதனையடுத்து இந்த விவகாரம் தொடர்பாக எந்த வதந்திகளையும் சமூக வலைதளங்களில் பரப்பக்கூடாது என அரசு எச்சரிக்கை விடுத்தது. அதையும் மீறி, இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுவோர் மீது காவல்துறை தக்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது.

அதன்படி, தவறான தகவல்கள் பரப்பியதாக பெறப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் இதுவரை 25 சமூக வலைதள கணக்காளர்கள் மீது, பொது அமைதிக்கு பங்கம் விளைவித்தல் என்ற பிரிவின் கீழ் சென்னை காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதில் பெரும்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்த பாஜக நிர்வாகி சகாயம், ஆவடியை சேர்ந்த தவெக சரத்குமார், மாங்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த தவெக நிர்வாகி சிவனேசன், பிரபல யூடியூபர் பெலிக்ஸ் ஜெரால்டு ஆகிய 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

For All Latest Updates

TAGGED:

TVK CAMPAIGNKARUR ISSUEகரூர் சம்பவம்நீதிபதி தீர்ப்புRETIRED POLICE ARREST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.