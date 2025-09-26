ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!
அழிந்து வரும் சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்க தனி ஆளாக களமிறங்கிய ஓய்வு பெற்ற அரசு அதிகாரி, 7 ஆண்டுகளில் 24 ஆயிரம் குருவி கூடுகளை தயார் செய்து மாணவகளுக்கு இலவசமாக வழங்கி இருக்கிறார்.
Published : September 26, 2025 at 6:34 PM IST
By இரா மணிகண்டன்
திருநெல்வேலி: ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் ஓய்வு கால வாழ்க்கை என்பது முக்கியமான காலகட்டமாகும். அதிலும் பணிபுரியும் நபர்களாக இருந்தால், தங்கள் ஓய்வு காலம் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே திட்டமிடுவது வழக்கம். தற்போதுள்ள அவசர உலகில், ஓய்வுக்கு பிறகு மனைவி, குழந்தைகள், பேரன் பேத்திகளுடன் சந்தோஷமாக ஒவ்வொரு பொழுதையும் கழிக்க வேண்டும் என்பதையே பெரும்பாலானோர் விரும்புகின்றனர்.
பிள்ளைகளை எதிர்பார்க்காமல் வாழ வேண்டும், கை நிறைய பணம்; அழகான வீடு; அமைதியான குடும்பம்; அன்றாடம் உடற்பயிற்சி; ஆரோக்கியமான உணவு; இவைகள் எல்லாம் தான் பெரும்பாலான ஓய்வூதியதாரரின் கனவாக இருக்கும். ஆனால் இதை எல்லாம் துறந்து, சிட்டுக்குருவிகளுக்காகவே வாழ்ந்து வருகிறார் திருநெல்வேலியை சேர்ந்த ஓய்வுபெற்ற அரசு அதிகாரி ஒருவர்.
மூர்த்தியின் சமூகத் தொண்டு
திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே உள்ள விக்ரமசிங்கபுரம் கட்டப்புளி கிழக்கு தெருவைசே சேர்ந்தவர் மூர்த்தி. 73 வயதாகும் இவர், அரசு புள்ளியில் துறையில் மாவட்ட உதவி இயக்குநராக பணிபுரிந்து 2009ஆம் ஆண்டு ஓய்வு பெற்றவர். இவருக்கு வான்மதி என்ற மனைவியும், 2 மகன்களும் உள்ளனர்.
சிறு வயது முதலே இயற்கை மீதும், சுற்றுச்சூழல் மீதும் அதீத ஆர்வமுள்ளவராக இருந்த இவர், தான் பணிபுரிந்த காலக்கட்டத்தில், நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பாபநாசம் தாமிரபரணி ஆற்றை சுத்தப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்திருக்கிறார். தோஷத்தை கழிப்பதாக கூறி, ஏராளமான மக்கள் ஆற்றில் பழைய துணிகளை வீசி எறிவார்கள். அதனால் தண்ணீர் மாசுபடும் என்பதால், மக்களின் நலன் கருதி அந்த துணிகளை மூர்த்தி அப்புறப்படுத்தி வந்துள்ளார்.
ஓய்வுக்குப் பின், மனைவி மற்றும் குழந்தைகளோடு அமைதியான வாழ்க்கையை வாழ தொடங்கினாலும், குடும்ப வாழ்க்கையை தாண்டி சமூகத்திற்காக எதையாவது செய்ய வேண்டும் என விரும்பியுள்ளார் மூர்த்தி. அப்போதுதான், பல்லுயிர் பெருக்கத்திற்கு காரணமாக திகழும் சிட்டுக்குருவிகள் அழிந்து வருவதை அறிந்து, அதை பாதுகாக்க வேண்டும் என முடிவெடுத்துள்ளார்.
குறையும் சிட்டுக்குருவிகளின் பெருக்கம்
பொதுவாக, சிட்டுக்குருவி என்பது வீடுகளில் இயல்பாக தங்கும் பறவை ஆகும். காலை நேரங்களில் ‘கீச்... கீச்’ என்ற சத்தத்தோடு நம் வீடுகளில் உரிமையோடு உலா வரும். ஆனால் மனிதர்களின் நவீன நாகரீக வாழ்க்கை முறை மற்றும் பல்வேறு காரணங்கள் சிட்டுக்குருவிகள் தற்போது வீடுகளுக்கு வருவது அரிதாகியது.
சிட்டுக்குருவிகள் அழிந்து வருவதை உணர்ந்த மூர்த்தி, தினமும் சிட்டுக்குருவிகளுக்கு உணவு வைத்தார். நாளடைவில் இரை தேடி அவரது வீட்டுக்கு ஏராளமான சிட்டுக்குருவிகள் வரத் தொடங்கின. இதனை பார்த்த மூர்த்தி, சிட்டுக்குருவிகள் தன் வீட்டில் தங்குவதற்காக கூடுகளை தயார் செய்துள்ளார். அதில், குருவிகள் ஆனந்தமாக தங்கி செல்வதை பார்த்த மூர்த்தி, நம்மை போல் இந்த சமூகத்தில் உள்ள அனைவரையும் சிட்டுக்குருவி வளர்ப்பில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என எண்ணினார். இதற்காக சிட்டுக்குருவி கூடுகளை தயார் செய்து அதை இலவசமாக மக்களுக்கு வழங்கும் பெரும் முயற்சியை முன்னெடுத்தார்.
இலவச சிட்டுக்குருவி கூடு
அப்போது மூர்த்தியின் நண்பரான ஆசிரியர் ஒருவர், பள்ளி மாணவர்கள் மூலம் சிட்டுக்குருவி வளர்ப்பை முன்னெடுக்கலாம் என கூறியுள்ளார். இதையடுத்து அன்றில் இருந்து, தனது வீட்டில் சிட்டுக்குருவி கூடுகளை தயார் செய்து, அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இலவசமாக வழங்கி வருகிறார். குருவிகள் வந்து தங்குவதற்கு ஏற்ப அட்டைப்பெட்டியில் அழகான கூடுகளை தயார் செய்து, பள்ளிகளுக்கு நேரடியாக சென்று மாணவர்களுக்கு கொடுக்கிறார்.
மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், அக்கம்பக்கத்தினர் மற்றும் ஊர் மக்களுக்கும் சிட்டுக்குருவி கூடுகளை வழங்கி, குருவிகளை பாதுகாக்கும் படி விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்தி வருகிறார். கடந்த 7 ஆண்டுகளில் இதுவரை மூர்த்தி 24 ஆயிரம் கூடுகளை தயார் செய்து மக்களுக்கு இலவசமாக வழங்கியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அறிந்து கொள்வதற்காக ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடக குழு விக்கிரமசிங்கபுரத்தில் உள்ள மூர்த்தியின் வீட்டிற்கு பயணித்தோம். நாம் அவர் வீட்டிற்கு செல்லும்போது நேரம் காலை 7 மணி இருக்கும். அப்போது மூர்த்தி தனது வீட்டின் முன்பு சிட்டுக்குருவி, காகம் போன்ற பறவைகளுக்கு உணவளித்துக் கொண்டிருந்த காட்சிகளை காண முடிந்தது.
குறிப்பாக, நாள்தோறும் காலையில் சிட்டுக்குருவிகளுக்கு வரகு, கம்பு, சோழம் போன்ற தானியங்களை உணவாக அளித்து வருவதை வாடிக்கையாக வைத்துள்ளார். எனவே, மூர்த்தியின் இல்லத்தை தேடி சிட்டுக்குருவிகள் கீச்சிட்டு வலம் வருகின்றன.
சிட்டுக்குருவிகளுக்கு உணவளித்து விட்டு, அவற்றுக்கான கூடுகளை தயார் செய்யும் பணியில் அவர் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். கூடுகளை செய்வதற்காக, தங்கள் பகுதியில் உள்ள மளிகை கடைகளில் அட்டைப் பெட்டிகளை விலை கொடுத்து வாங்கி வைத்துள்ளார். அந்த அட்டைப் பெட்டிகள் மற்றும் கூடு தயார் செய்வதற்கு தேவையான ஊசி நூல் போன்றவற்றுடன் மூர்த்தி களமிறங்கினார்.
அட்டைப் பெட்டிகளை மடித்து அதன் மேல் மற்றும் கீழ் பகுதிகளில், ஏற்கனவே வெட்டி வைத்திருந்த சதுர வடிவிலான அட்டையை வைத்து, ஊசி நூலால் தைக்கிறார். கூடுகளை தயார் செய்து அவற்றில் குருவிகளை எப்படி பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு பிரசுரத்தையும் வைத்து விடுகிறார்.
பனை நடவிலும் களம்காணும் மூர்த்தி
பின்னர், கூடுகளை இருசக்கர வாகனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு அருகில் உள்ள பள்ளிக்கு கொண்டு சென்றார். அங்கு தலைமை ஆசிரியரின் அனுமதியோடு மாணவர்களை அழைத்து, கூடுகளை இலவசமாக வழங்கினார். முன்னதாக, மாணவர்கள் மத்தியில், "இயற்கையை பாதுகாப்போம்; சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்போம்; சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாப்போம்" எனக் கூறி மாணவர்களை உறுதிமொழி எடுக்க வைத்தார். மூர்த்தியின் இந்த சமூக சேவைக்கு பள்ளி ஆசிரியர்களும் ஒத்துழைப்பு வழங்கி இருந்தனர்.
கூடுதல் தகவலாக, மற்றொரு சமூக பணியாக பனை விதைகள் நடும் பணியிலும் மூர்த்தி தன்னை தீவிரமாக ஈடுபடுத்தி வருவதை அறிய முடிந்தது. குறிப்பாக, ஆண்டுக்கு 10,000 பனை விதைகள் நட வேண்டும் என்பதை இலக்காக வைத்து செயல்பட்டு வருகிறார். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மட்டும் சுமார் 50 ஆயிரம் பனை விதைகளை மாவட்ட முழுவதும் உள்ள குளம் மற்றும் பல்வேறு நீர் நிலைகளில் நட்டு வைத்துள்ளார்.
இதற்கு தேவையான பனை விதைகளை, ஊர் பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகளிடம் இருந்து விலை கொடுத்து வாங்குகிறார். நாம் சென்றபோது கூட, ஒருவர் பனை விதைகளை கொண்டு வந்து மூர்த்தியிடம் வழங்கியதை காண முடிந்தது. அந்த பனை விதைகளை பக்குவப்படுத்தி மூட்டைகளில் சேகரித்து வார இறுதி நாட்களில் மாணவர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் உதவியோடு குளத்து கரைகளில் நட்டு வருகிறார்.
சிட்டுக்குருவிகளை ஏன் பாதுகாக்கிறேன்?
சின்ன வயது முதல் இயற்கை மீதும் சுற்றுச்சூழல் மீதும் அதிக ஆர்வம் இருந்ததால், இந்த மண்ணிற்காக வாழும் காலத்தில் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என நினைத்தேன். குறிப்பாக, விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் பல்லுயிர் பெருக்கத்திற்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. அதிலும், சிட்டுக்குருவிகள் பெரிதும் உதவுகின்றன. எனவே, அழிந்து வரும் சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றியது.
அன்றாடம், காகங்களுக்காக சாப்பாடு வைக்கும் போது, சிட்டுக்குருவிகளும் வந்து சாப்பிடும். அதனால் சிட்டுக்குருவிகளுக்காக கூடு வைக்க வேண்டும் என நினைத்தேன். அட்டைப் பெட்டிகளை வாங்கி கூடுகளை தயாரிக்கத் தொடங்கினேன். ஆரம்பத்தில், 'ஸ்டாப்லர் பின்' பயன்படுத்தினேன். ஆனால், அது, குருவிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் என்பதால் மனைவி கூறிய ஆலோசனைப்படி, தற்போது நூலால் தைத்து கூடு செய்கிறேன். கடந்த சில ஆண்டுகளில் 24 ஆயிரம் கூடுகளை இலவசமாக வழங்கியுள்ளேன்.
ஒரு கூடு 4 ஆண்டுகள் வரை நீடிக்கும். அதில் 36 குருவிகள் வரை தங்கும். கூடுகளுடன் சேர்த்து, குருவிகளை எப்படிப் பராமரிக்க வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு பிரசுரத்தையும் கொடுக்கிறேன். சிட்டுக்குருவிகள் புழுக்களை தின்று நம்மை மறைமுகமாக பாதுகாக்கின்றன.
வீடுகளில் சிட்டுக்குருவி சத்தம் கேட்டால் மனதிற்குள் ஒருவித மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது. குஞ்சு குருவிகள் பிறந்தபோது அருகிலிருந்த தம்பதி குருவிகள் வந்து பார்ப்பதைப் போல நடந்துகொள்வதை பார்த்து ,பறவைகளுக்கும் மனிதர்களைப் போல உணர்வுகள் உள்ளன என்பதை உணர்ந்தேன்.
சிட்டுக்குருவிகள் தனக்கு பாதுகாப்பு இல்லையென உணர்ந்தால் அந்த இடத்தில் தங்காது. அதனால் மக்கள் அனைவரும் அதை பாதுகாக்க வேண்டும். இதற்காக மாதம் ஓய்வூதிய பணத்திலிருந்து 10 ஆயிரம் ரூபாய் வரை செலவிடுகிறேன். கேழ்வரகு, கம்பு, பழைய சோறு போன்றவற்றை மிகவும் விரும்பி சாப்பிடும். சாப்பிட்ட பின் தண்ணீரில் குளிக்கும் காட்சி மனதிற்கு சுகம் தருகிறது.
சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் பனைமரமும் முக்கியம் என்பதால் இதுவரை சுமார் 50 ஆயிரம் பனை விதைகளை நட்டுள்ளேன். மனிதர்களின் ஓய்வு காலம் என்பது குடும்ப வாழ்க்கைக்காக மட்டுமல்ல; சமுதாய முன்னேற்றத்திற்காகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்தும் வகையில் மூர்த்தியின் செயல்பாடு அமைந்திருப்பது பாராட்டுக்குரியதே.